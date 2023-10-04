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Аксенов: профессия педагога должна стать самой уважаемой - РИА Новости, 04.10.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
12:38 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/vliyanie-1900405053.html
Аксенов: профессия педагога должна стать самой уважаемой
Аксенов: профессия педагога должна стать самой уважаемой - РИА Новости, 04.10.2023
Аксенов: профессия педагога должна стать самой уважаемой
Приоритетным должно стать влияние на современных детей педагогов, а не интернета, это является залогом победы в современном мире, считает глава Республики Крым... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T12:38
2023-10-04T12:38
год педагога и наставника
социальный навигатор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Приоритетным должно стать влияние на современных детей педагогов, а не интернета, это является залогом победы в современном мире, считает глава Республики Крым Сергей Аксенов. Российские педагоги, учителя 5 октября традиционно отметят профессиональный праздник. Аксенов в среду принял участие в торжественном собрании в Симферополе по случаю Дня учителя, где поздравил педагогов Крыма с профессиональным праздником. "21 век – тенденция простая – борьба за умы, за позицию, и победить в этой борьбе по-честному помогут педагоги, родители - кто сегодня имеет влияние на детей. Родители, педагоги и интернет. (А сейчас), в порядке приоритета - интернет сначала, потом родители, потом педагоги, к сожалению. Вот нам эту тенденцию нужно поменять… Педагоги, как в Советском Союзе, должна быть самой уважаемой профессией, это ключевое", - сказал Аксенов журналистам.
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социальный навигатор, сергей аксенов (политик), общество
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, Сергей Аксенов (политик), Общество

Аксенов: профессия педагога должна стать самой уважаемой

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГлава Крыма Сергей Аксенов во время интервью по видеосвязи генеральному директору Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
Глава Крыма Сергей Аксенов во время интервью по видеосвязи генеральному директору Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Приоритетным должно стать влияние на современных детей педагогов, а не интернета, это является залогом победы в современном мире, считает глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Российские педагоги, учителя 5 октября традиционно отметят профессиональный праздник. Аксенов в среду принял участие в торжественном собрании в Симферополе по случаю Дня учителя, где поздравил педагогов Крыма с профессиональным праздником.
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"21 век – тенденция простая – борьба за умы, за позицию, и победить в этой борьбе по-честному помогут педагоги, родители - кто сегодня имеет влияние на детей. Родители, педагоги и интернет. (А сейчас), в порядке приоритета - интернет сначала, потом родители, потом педагоги, к сожалению. Вот нам эту тенденцию нужно поменять… Педагоги, как в Советском Союзе, должна быть самой уважаемой профессией, это ключевое", - сказал Аксенов журналистам.
 
Год педагога и наставникаСоциальный навигаторСергей Аксенов (политик)Общество
 
 
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