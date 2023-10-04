https://ria.ru/20231004/vliyanie-1900405053.html

Аксенов: профессия педагога должна стать самой уважаемой

Аксенов: профессия педагога должна стать самой уважаемой - РИА Новости, 04.10.2023

Аксенов: профессия педагога должна стать самой уважаемой

Приоритетным должно стать влияние на современных детей педагогов, а не интернета, это является залогом победы в современном мире, считает глава Республики Крым... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T12:38

2023-10-04T12:38

2023-10-04T12:38

год педагога и наставника

социальный навигатор

сергей аксенов (политик)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1856950420_377:437:3242:2048_1920x0_80_0_0_c67fc39812ee221f58c9f1c41fb50292.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Приоритетным должно стать влияние на современных детей педагогов, а не интернета, это является залогом победы в современном мире, считает глава Республики Крым Сергей Аксенов. Российские педагоги, учителя 5 октября традиционно отметят профессиональный праздник. Аксенов в среду принял участие в торжественном собрании в Симферополе по случаю Дня учителя, где поздравил педагогов Крыма с профессиональным праздником. "21 век – тенденция простая – борьба за умы, за позицию, и победить в этой борьбе по-честному помогут педагоги, родители - кто сегодня имеет влияние на детей. Родители, педагоги и интернет. (А сейчас), в порядке приоритета - интернет сначала, потом родители, потом педагоги, к сожалению. Вот нам эту тенденцию нужно поменять… Педагоги, как в Советском Союзе, должна быть самой уважаемой профессией, это ключевое", - сказал Аксенов журналистам.

https://ria.ru/20231004/kravtsov-1900370685.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, сергей аксенов (политик), общество