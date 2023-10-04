https://ria.ru/20231004/vliyanie-1900405053.html
Аксенов: профессия педагога должна стать самой уважаемой
Аксенов: профессия педагога должна стать самой уважаемой - РИА Новости, 04.10.2023
Аксенов: профессия педагога должна стать самой уважаемой
Приоритетным должно стать влияние на современных детей педагогов, а не интернета, это является залогом победы в современном мире, считает глава Республики Крым... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T12:38
2023-10-04T12:38
2023-10-04T12:38
год педагога и наставника
социальный навигатор
сергей аксенов (политик)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Приоритетным должно стать влияние на современных детей педагогов, а не интернета, это является залогом победы в современном мире, считает глава Республики Крым Сергей Аксенов. Российские педагоги, учителя 5 октября традиционно отметят профессиональный праздник. Аксенов в среду принял участие в торжественном собрании в Симферополе по случаю Дня учителя, где поздравил педагогов Крыма с профессиональным праздником. "21 век – тенденция простая – борьба за умы, за позицию, и победить в этой борьбе по-честному помогут педагоги, родители - кто сегодня имеет влияние на детей. Родители, педагоги и интернет. (А сейчас), в порядке приоритета - интернет сначала, потом родители, потом педагоги, к сожалению. Вот нам эту тенденцию нужно поменять… Педагоги, как в Советском Союзе, должна быть самой уважаемой профессией, это ключевое", - сказал Аксенов журналистам.
https://ria.ru/20231004/kravtsov-1900370685.html
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социальный навигатор, сергей аксенов (политик), общество
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, Сергей Аксенов (политик), Общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Приоритетным должно стать влияние на современных детей педагогов, а не интернета, это является залогом победы в современном мире, считает глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Российские педагоги, учителя 5 октября традиционно отметят профессиональный праздник. Аксенов в среду принял участие в торжественном собрании в Симферополе по случаю Дня учителя, где поздравил педагогов Крыма с профессиональным праздником.
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"21 век – тенденция простая – борьба за умы, за позицию, и победить в этой борьбе по-честному помогут педагоги, родители - кто сегодня имеет влияние на детей. Родители, педагоги и интернет. (А сейчас), в порядке приоритета - интернет сначала, потом родители, потом педагоги, к сожалению. Вот нам эту тенденцию нужно поменять… Педагоги, как в Советском Союзе, должна быть самой уважаемой профессией, это ключевое", - сказал Аксенов журналистам.