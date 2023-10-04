https://ria.ru/20231004/usa-1900356420.html
Денег в США осталось на два месяца, считает Медведев
Денег в США осталось на два месяца, считает Медведев - РИА Новости, 04.10.2023
Денег в США осталось на два месяца, считает Медведев
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в США осталось денег всего на два месяца, об этом политик написал в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T11:00
2023-10-04T11:00
2023-10-04T11:15
сша
экономика
кевин маккарти
дмитрий медведев
шарль мишель
евросовет
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2742:1542_1920x0_80_0_0_6748964a15be90438b513b0353c04e42.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в США осталось денег всего на два месяца, об этом политик написал в своем Telegram-канале.Медведев опубликовал пост о "двух приятных новостях для киевского режима". В качестве первой он привел заявление главы Евросовета Шарля Мишеля, который допустил, что Украина вступит в Евросоюз к 2030 году."Вторая. Впервые в истории США отправлен в отставку спикер Палаты представителей Конгресса. Причём именно из-за любви к киевской власти и бюджетным компромиссам по финансированию бандеровцев. Есть несомненный повод для гордости, ведь выбор был между решением многочисленных внутренних проблем самих Штатов и дальнейшим кормлением неонацистов. Правда, денег пока осталось всего на два месяца", - добавил Медведев.Ранее Палата представителей Конгресса США впервые в своей истории отправила спикера республиканца Кевина Маккарти в отставку.
https://ria.ru/20231004/posledstvie-1900320524.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c04401b87a6472b45fdae0dbd88fe13d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, экономика, кевин маккарти, дмитрий медведев, шарль мишель, евросовет, украина
США, Экономика, Кевин Маккарти, Дмитрий Медведев, Шарль Мишель, Евросовет, Украина
Денег в США осталось на два месяца, считает Медведев
Медведев: в США осталось денег всего на два месяца