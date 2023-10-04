https://ria.ru/20231004/usa-1900356420.html

Денег в США осталось на два месяца, считает Медведев

Денег в США осталось на два месяца, считает Медведев - РИА Новости, 04.10.2023

Денег в США осталось на два месяца, считает Медведев

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в США осталось денег всего на два месяца, об этом политик написал в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T11:00

2023-10-04T11:00

2023-10-04T11:15

сша

экономика

кевин маккарти

дмитрий медведев

шарль мишель

евросовет

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2742:1542_1920x0_80_0_0_6748964a15be90438b513b0353c04e42.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в США осталось денег всего на два месяца, об этом политик написал в своем Telegram-канале.Медведев опубликовал пост о "двух приятных новостях для киевского режима". В качестве первой он привел заявление главы Евросовета Шарля Мишеля, который допустил, что Украина вступит в Евросоюз к 2030 году."Вторая. Впервые в истории США отправлен в отставку спикер Палаты представителей Конгресса. Причём именно из-за любви к киевской власти и бюджетным компромиссам по финансированию бандеровцев. Есть несомненный повод для гордости, ведь выбор был между решением многочисленных внутренних проблем самих Штатов и дальнейшим кормлением неонацистов. Правда, денег пока осталось всего на два месяца", - добавил Медведев.Ранее Палата представителей Конгресса США впервые в своей истории отправила спикера республиканца Кевина Маккарти в отставку.

https://ria.ru/20231004/posledstvie-1900320524.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, экономика, кевин маккарти, дмитрий медведев, шарль мишель, евросовет, украина