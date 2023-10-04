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Денег в США осталось на два месяца, считает Медведев - РИА Новости, 04.10.2023
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11:00 04.10.2023 (обновлено: 11:15 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/usa-1900356420.html
Денег в США осталось на два месяца, считает Медведев
Денег в США осталось на два месяца, считает Медведев - РИА Новости, 04.10.2023
Денег в США осталось на два месяца, считает Медведев
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в США осталось денег всего на два месяца, об этом политик написал в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T11:00
2023-10-04T11:15
сша
экономика
кевин маккарти
дмитрий медведев
шарль мишель
евросовет
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в США осталось денег всего на два месяца, об этом политик написал в своем Telegram-канале.Медведев опубликовал пост о "двух приятных новостях для киевского режима". В качестве первой он привел заявление главы Евросовета Шарля Мишеля, который допустил, что Украина вступит в Евросоюз к 2030 году."Вторая. Впервые в истории США отправлен в отставку спикер Палаты представителей Конгресса. Причём именно из-за любви к киевской власти и бюджетным компромиссам по финансированию бандеровцев. Есть несомненный повод для гордости, ведь выбор был между решением многочисленных внутренних проблем самих Штатов и дальнейшим кормлением неонацистов. Правда, денег пока осталось всего на два месяца", - добавил Медведев.Ранее Палата представителей Конгресса США впервые в своей истории отправила спикера республиканца Кевина Маккарти в отставку.
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сша, экономика, кевин маккарти, дмитрий медведев, шарль мишель, евросовет, украина
США, Экономика, Кевин Маккарти, Дмитрий Медведев, Шарль Мишель, Евросовет, Украина
Денег в США осталось на два месяца, считает Медведев

Медведев: в США осталось денег всего на два месяца

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в США осталось денег всего на два месяца, об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Медведев опубликовал пост о "двух приятных новостях для киевского режима". В качестве первой он привел заявление главы Евросовета Шарля Мишеля, который допустил, что Украина вступит в Евросоюз к 2030 году.
«
"Вторая. Впервые в истории США отправлен в отставку спикер Палаты представителей Конгресса. Причём именно из-за любви к киевской власти и бюджетным компромиссам по финансированию бандеровцев. Есть несомненный повод для гордости, ведь выбор был между решением многочисленных внутренних проблем самих Штатов и дальнейшим кормлением неонацистов. Правда, денег пока осталось всего на два месяца", - добавил Медведев.
Ранее Палата представителей Конгресса США впервые в своей истории отправила спикера республиканца Кевина Маккарти в отставку.
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СШАЭкономикаКевин МаккартиДмитрий МедведевШарль МишельЕвросоветУкраина
 
 
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