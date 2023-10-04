https://ria.ru/20231004/ulitsa-1900461030.html

Воробьев оценил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции

Воробьев оценил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции - РИА Новости, 04.10.2023

Воробьев оценил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проехал на машине вдоль улицы Туполева в Раменском городском округе, отметил отсутствие пробок на дороге и сказал, РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T15:40

2023-10-04T15:40

2023-10-04T15:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

раменский

андрей воробьев

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проехал на машине вдоль улицы Туполева в Раменском городском округе, отметил отсутствие пробок на дороге и сказал, что перемены на этом не закончатся, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "Мы едем по улице Туполева. Важную дорогу сделали, жители довольны. И решения грамотные. Продолжаем возле Илюшинских проходных расширять узкие места, чтобы сообщение между Жуковским и Раменским было беспрепятственным, и люди могли там спокойно передвигаться, ездить. Когда-то это была одна из самых страшных дорог по причине того, что стояла намертво. Сейчас ничего не стоит", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба. В ведомстве напомнили, что губернатор вместе с жителями в конце прошлого года открывал этот долгожданный объект протяженностью 2,7 километров. Сегодня улица Туполева является ключевым связующим звеном между Жуковским и Раменским. Реконструкция велась пять лет, с июля 2018 года. Движение стало бессветофорным, кроме того, здесь сделали пять надземных пешеходных переходов с пандусами для удобства маломобильных граждан и мам с колясками. К концу года в них установят лифты.

https://realty.ria.ru/20231004/puteprovod-1900407023.html

московская область (подмосковье)

раменский

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), раменский, андрей воробьев