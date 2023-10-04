Воробьев оценил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев оценил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев оценил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проехал на машине вдоль улицы Туполева в Раменском городском округе, отметил отсутствие пробок на дороге и сказал, что перемены на этом не закончатся, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"Мы едем по улице Туполева. Важную дорогу сделали, жители довольны. И решения грамотные. Продолжаем возле Илюшинских проходных расширять узкие места, чтобы сообщение между Жуковским и Раменским было беспрепятственным, и люди могли там спокойно передвигаться, ездить. Когда-то это была одна из самых страшных дорог по причине того, что стояла намертво. Сейчас ничего не стоит", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба.
В ведомстве напомнили, что губернатор вместе с жителями в конце прошлого года открывал этот долгожданный объект протяженностью 2,7 километров. Сегодня улица Туполева является ключевым связующим звеном между Жуковским и Раменским. Реконструкция велась пять лет, с июля 2018 года. Движение стало бессветофорным, кроме того, здесь сделали пять надземных пешеходных переходов с пандусами для удобства маломобильных граждан и мам с колясками. К концу года в них установят лифты.