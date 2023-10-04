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На Украине задержали мошенников за продажу ВСУ несуществующих автомобилей
На Украине задержали мошенников за продажу ВСУ несуществующих автомобилей - РИА Новости, 04.10.2023
На Украине задержали мошенников за продажу ВСУ несуществующих автомобилей
Министерство внутренних дел Украины сообщило в среду о задержании мошенников, продававших для ВСУ несуществующие автомобили. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T20:04
2023-10-04T20:04
2023-10-04T20:04
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины сообщило в среду о задержании мошенников, продававших для ВСУ несуществующие автомобили. "Нацполиция разоблачила мошенников, продававших несуществующие автомобили для ВСУ. Два организатора и четверо активных участников преступной схемы отбывают наказание в исправительной колонии в Житомирской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД. Кроме них в состав преступной группы входило еще шесть человек. В министерстве уточнили, что задержанные размещали в социальной сети объявления о продаже автомобилей и даже обещали доставить их на фронт. Но как только получали деньги, переставали выходить на связь и исчезали. На сегодняшний день установлены 22 человека, которые перечислили мошенникам средства. Подозреваемым предъявлено обвинение по статье "Мошенничество". Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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украина, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
На Украине задержали мошенников за продажу ВСУ несуществующих автомобилей
МВД Украины задержало мошенников, продававших ВСУ несуществующие автомобили
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости.
Министерство внутренних дел Украины сообщило
в среду о задержании мошенников, продававших для ВСУ несуществующие автомобили.
"Нацполиция разоблачила мошенников, продававших несуществующие автомобили для ВСУ. Два организатора и четверо активных участников преступной схемы отбывают наказание в исправительной колонии в Житомирской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД. Кроме них в состав преступной группы входило еще шесть человек.
В министерстве уточнили, что задержанные размещали в социальной сети объявления о продаже автомобилей и даже обещали доставить их на фронт. Но как только получали деньги, переставали выходить на связь и исчезали.
На сегодняшний день установлены 22 человека, которые перечислили мошенникам средства. Подозреваемым предъявлено обвинение по статье "Мошенничество". Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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