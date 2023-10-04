Одного из лидеров немецкой АдГ взяли под охрану из-за поступающих угроз
Сопредседатель АдГ Вайдель находится под охраной из-за поступающих угроз
© AP Photo / Michael SohnАлиса Вайдель
© AP Photo / Michael Sohn
Алиса Вайдель. Архивное фото
БЕРЛИН, 4 окт - РИА Новости. Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель находится под охраной органов по обеспечению безопасности из-за поступающих ей и её семье угроз, сообщил пресс-секретарь политика агентству DPA.
"В позапрошлые выходные произошел инцидент, связанный с безопасностью. Вайдель и ее семья были вывезены органами по обеспечению безопасности из их частной квартиры в безопасное место, так как появились признаки, указывающие на возможное нападение на ее семью", - сказал пресс-секретарь, не уточнив, какие именно службы охраняют политика.
Спикер пояснил, что Вайдель по вышеизложенным причинам отменила участие в проходившем во вторник в Баварии мероприятии ко дню германского единства в преддверии земельных выборов в ландтаг.
В августе в Аугсбурге неизвестные избили представителя партии АдГ Андреаса Юрку. Политик сообщил, что нападавшие задавали ему вопросы относительно его планов избираться в ландтаг Баварии. По данным партии, у Юрки диагностировали гематомы и перелом лодыжки.
В последние полгода АдГ быстро набрала популярность: по данным опросов, ее рейтинг колеблется в диапазоне 18-23%. Партия обогнала всех конкурентов из правящей коалиции и заняла второе место после блока ХДС/ХСС. АдГ в числе прочего активно выступает за ограничение притока мигрантов и необходимость начала мирных переговоров по Украине. Противники партии часто обвиняют ее в тесных связях с Россией.
В начале июля новым бургомистром германского округа Рагун-Йесниц был избран Ханнес Лот, который стал первым представителем АдГ на такой должности. В июне представитель АдГ Роберт Зессельман был избран главой округа Зоннеберг в Тюрингии.