https://ria.ru/20231004/turtsiya-1900509001.html

В Турции продавцам запретили громко зазывать покупателей

В Турции продавцам запретили громко зазывать покупателей - РИА Новости, 04.10.2023

В Турции продавцам запретили громко зазывать покупателей

В турецкой Анталье решили бороться с навязчивыми торговцами на рынках, сообщает Doviz.com. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T18:01

2023-10-04T18:01

2023-10-04T18:01

туризм

новости - туризм

анталья (провинция)

турция

туризм

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В турецкой Анталье решили бороться с навязчивыми торговцами на рынках, сообщает Doviz.com.Теперь продавцам там запрещено громко зазывать покупателей. Нарушителям грозит штраф в 1295 лир (примерно 4,7 тысячи рублей). Если накопится три штрафа за год, то инспекторы приостановят работу магазина на три недели.Примечательно, что наказывать будут не только за прямолинейный призыв к покупке, но и зазывал, которые громко приглашают покупателей, слагая стихи и напевая песни.Полицейские, инспектирующие рынки в окрестностях Антальи, предупреждают торговцев о нововведении.

https://ria.ru/20230703/turtsiya-1880526029.html

анталья (провинция)

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, анталья (провинция), турция, туризм