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В Турции продавцам запретили громко зазывать покупателей - РИА Новости, 04.10.2023
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Туризм
 
18:01 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/turtsiya-1900509001.html
В Турции продавцам запретили громко зазывать покупателей
В Турции продавцам запретили громко зазывать покупателей - РИА Новости, 04.10.2023
В Турции продавцам запретили громко зазывать покупателей
В турецкой Анталье решили бороться с навязчивыми торговцами на рынках, сообщает Doviz.com. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T18:01
2023-10-04T18:01
туризм
новости - туризм
анталья (провинция)
турция
туризм
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В турецкой Анталье решили бороться с навязчивыми торговцами на рынках, сообщает Doviz.com.Теперь продавцам там запрещено громко зазывать покупателей. Нарушителям грозит штраф в 1295 лир (примерно 4,7 тысячи рублей). Если накопится три штрафа за год, то инспекторы приостановят работу магазина на три недели.Примечательно, что наказывать будут не только за прямолинейный призыв к покупке, но и зазывал, которые громко приглашают покупателей, слагая стихи и напевая песни.Полицейские, инспектирующие рынки в окрестностях Антальи, предупреждают торговцев о нововведении.
https://ria.ru/20230703/turtsiya-1880526029.html
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новости - туризм, анталья (провинция), турция, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Анталья (провинция), Турция, Туризм
В Турции продавцам запретили громко зазывать покупателей

В турецкой Анталье продавцам на рынке запрещают громко зазывать покупателей

© РИА Новости / Андрей ФинтисовГранд-базар в Стамбуле
Гранд-базар в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Андрей Финтисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В турецкой Анталье решили бороться с навязчивыми торговцами на рынках, сообщает Doviz.com.
Теперь продавцам там запрещено громко зазывать покупателей. Нарушителям грозит штраф в 1295 лир (примерно 4,7 тысячи рублей). Если накопится три штрафа за год, то инспекторы приостановят работу магазина на три недели.
Примечательно, что наказывать будут не только за прямолинейный призыв к покупке, но и зазывал, которые громко приглашают покупателей, слагая стихи и напевая песни.
Полицейские, инспектирующие рынки в окрестностях Антальи, предупреждают торговцев о нововведении.
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