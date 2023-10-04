Рейтинг@Mail.ru
МСП-поставщик передал заказчику первую продукцию в рамках офсета по 223-ФЗ - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/transpondery-1900461655.html
МСП-поставщик передал заказчику первую продукцию в рамках офсета по 223-ФЗ
МСП-поставщик передал заказчику первую продукцию в рамках офсета по 223-ФЗ - РИА Новости, 04.10.2023
МСП-поставщик передал заказчику первую продукцию в рамках офсета по 223-ФЗ
Первая партия импортозамещающих транспондеров для платных автодорог, произведенная МСП-поставщиком в рамках офсетного договора по 223-ФЗ (закупки компаний с... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:30
2023-10-04T15:30
корпорация мсп
мсп банк
александр исаевич
россия
импортозамещение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761427623_0:203:3169:1986_1920x0_80_0_0_09b9ba4b360159107904be551a06d02d.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Первая партия импортозамещающих транспондеров для платных автодорог, произведенная МСП-поставщиком в рамках офсетного договора по 223-ФЗ (закупки компаний с госучастием), отправлена компании "Автодор - Платные Дороги", сообщает Корпорация МСП, являющаяся оператором программы "выращивания" МСП-поставщиков. Поставка, которую осуществило ООО "Сорб Инжиниринг", включает 10 тысяч устройств, по ней подписаны все необходимые документы. "С момента заключения договора до реального результата прошло 8,5 месяцев. За это время МСП-поставщик, ставший "офсетным пионером" в рамках 223-ФЗ, смог не только разработать, но и наладить серийный выпуск полностью отечественных транспондеров. Они заменят продукцию ушедших с российского рынка иностранных компаний. Теперь задача МСП-поставщика — обеспечить объемы, предусмотренные офсетным договором. В течение 2023-2025 годов производитель обязан передать заказчику 100 тысяч устройств", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении. В соответствии с условиями офсетного договора, поставщик обязан вложить денежные средства в производство транспондеров и дополнительных элементов к ним. Для осуществления инвестиций компания-изготовитель использует льготный кредит от МСП Банка, он же предоставил и независимую гарантию. "В офсетном договоре прописываются определенные шаги, которые обязан осуществлять МСП-поставщик для развития собственного производства. При соблюдении всех условий он будет иметь гарантированный спрос на свою продукцию в перспективе нескольких лет. Это стимулирует его к развитию своего предприятия, обеспечению высокого качества и устойчивых объемов выпуска продукции", - добавил Исаевич. С начала 2023 года сумма первых пяти офсетных договоров, заключенных МСП-поставщиками и госкомпаниями, превысила 3,1 миллиарда рублей. Одновременно общий объем инвестиций малого и среднего бизнеса в развитие своих производств, предусмотренный офсетными договорами, приблизился к одному миллиарду рублей. Часть этих средств привлечена предпринимателями в рамках льготных программ кредитования Минэкономразвития РФ и Корпорации МСП. На сегодняшний день с малым и средним бизнесом заключили офсетные договоры "Интер РАО", "Росгео", РЖД, "Автодор — Платные дороги" и региональный заказчик Ханты-Мансийского автономного округа "Комбинат питания" города Нягани, говорится в сообщении. Первый офсетный договор на сумму 120 миллионов рублей был заключен между ООО "Автодор — Платные дороги" и ООО "Сорб Инжиниринг" в декабре 2022 года. Он рассчитан на трехлетний период и предусматривает, что МСП-предприятие организует в Московской области производство импортозамещенных транспондеров для бесконтактной оплаты проезда по платным дорогам, отметили в КМСП. Изменения, которые дали старт реализации программ "выращивания" МСП-поставщиков и уточнили возможность заключения долгосрочных офсетных договоров в рамках 223-ФЗ, вступили в силу 12 ноября 2022 года. Оператором программ является Корпорация МСП. Мероприятия по "выращиванию" реализуются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20231003/servis-1900150078.html
https://ria.ru/20230912/podderzhka-1895832653.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761427623_438:0:3169:2048_1920x0_80_0_0_96433f1f5757a66292b99fccc31763b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
корпорация мсп, мсп банк, александр исаевич, россия, импортозамещение
Корпорация МСП, МСП Банк, Александр Исаевич, Россия, Импортозамещение

МСП-поставщик передал заказчику первую продукцию в рамках офсета по 223-ФЗ

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВодитель пользуется транспондером на пункте взимания платы (ПВП) на трассе
Водитель пользуется транспондером на пункте взимания платы (ПВП) на трассе - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Водитель пользуется транспондером на пункте взимания платы (ПВП) на трассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Первая партия импортозамещающих транспондеров для платных автодорог, произведенная МСП-поставщиком в рамках офсетного договора по 223-ФЗ (закупки компаний с госучастием), отправлена компании "Автодор - Платные Дороги", сообщает Корпорация МСП, являющаяся оператором программы "выращивания" МСП-поставщиков.
Поставка, которую осуществило ООО "Сорб Инжиниринг", включает 10 тысяч устройств, по ней подписаны все необходимые документы.
"С момента заключения договора до реального результата прошло 8,5 месяцев. За это время МСП-поставщик, ставший "офсетным пионером" в рамках 223-ФЗ, смог не только разработать, но и наладить серийный выпуск полностью отечественных транспондеров. Они заменят продукцию ушедших с российского рынка иностранных компаний. Теперь задача МСП-поставщика — обеспечить объемы, предусмотренные офсетным договором. В течение 2023-2025 годов производитель обязан передать заказчику 100 тысяч устройств", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
В соответствии с условиями офсетного договора, поставщик обязан вложить денежные средства в производство транспондеров и дополнительных элементов к ним. Для осуществления инвестиций компания-изготовитель использует льготный кредит от МСП Банка, он же предоставил и независимую гарантию.
Скриншот страницы сервиса База знаний предпринимателя Цифровой платформы МСП.РФ
На цифровой платформе МСП.РФ появился сервис "База знаний предпринимателя"
3 октября, 12:58
"В офсетном договоре прописываются определенные шаги, которые обязан осуществлять МСП-поставщик для развития собственного производства. При соблюдении всех условий он будет иметь гарантированный спрос на свою продукцию в перспективе нескольких лет. Это стимулирует его к развитию своего предприятия, обеспечению высокого качества и устойчивых объемов выпуска продукции", - добавил Исаевич.
С начала 2023 года сумма первых пяти офсетных договоров, заключенных МСП-поставщиками и госкомпаниями, превысила 3,1 миллиарда рублей. Одновременно общий объем инвестиций малого и среднего бизнеса в развитие своих производств, предусмотренный офсетными договорами, приблизился к одному миллиарду рублей. Часть этих средств привлечена предпринимателями в рамках льготных программ кредитования Минэкономразвития РФ и Корпорации МСП. На сегодняшний день с малым и средним бизнесом заключили офсетные договоры "Интер РАО", "Росгео", РЖД, "Автодор — Платные дороги" и региональный заказчик Ханты-Мансийского автономного округа "Комбинат питания" города Нягани, говорится в сообщении.
Первый офсетный договор на сумму 120 миллионов рублей был заключен между ООО "Автодор — Платные дороги" и ООО "Сорб Инжиниринг" в декабре 2022 года. Он рассчитан на трехлетний период и предусматривает, что МСП-предприятие организует в Московской области производство импортозамещенных транспондеров для бесконтактной оплаты проезда по платным дорогам, отметили в КМСП.
Логотип корпорации МСП
МСП Банк: развиваем меры поддержки с учетом запросов предпринимателей
12 сентября, 13:54
Изменения, которые дали старт реализации программ "выращивания" МСП-поставщиков и уточнили возможность заключения долгосрочных офсетных договоров в рамках 223-ФЗ, вступили в силу 12 ноября 2022 года. Оператором программ является Корпорация МСП. Мероприятия по "выращиванию" реализуются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
 
Корпорация МСПМСП БанкАлександр ИсаевичРоссияИмпортозамещение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала