https://ria.ru/20231004/transpondery-1900461655.html

МСП-поставщик передал заказчику первую продукцию в рамках офсета по 223-ФЗ

МСП-поставщик передал заказчику первую продукцию в рамках офсета по 223-ФЗ - РИА Новости, 04.10.2023

МСП-поставщик передал заказчику первую продукцию в рамках офсета по 223-ФЗ

Первая партия импортозамещающих транспондеров для платных автодорог, произведенная МСП-поставщиком в рамках офсетного договора по 223-ФЗ (закупки компаний с... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T15:30

2023-10-04T15:30

2023-10-04T15:30

корпорация мсп

мсп банк

александр исаевич

россия

импортозамещение

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Первая партия импортозамещающих транспондеров для платных автодорог, произведенная МСП-поставщиком в рамках офсетного договора по 223-ФЗ (закупки компаний с госучастием), отправлена компании "Автодор - Платные Дороги", сообщает Корпорация МСП, являющаяся оператором программы "выращивания" МСП-поставщиков. Поставка, которую осуществило ООО "Сорб Инжиниринг", включает 10 тысяч устройств, по ней подписаны все необходимые документы. "С момента заключения договора до реального результата прошло 8,5 месяцев. За это время МСП-поставщик, ставший "офсетным пионером" в рамках 223-ФЗ, смог не только разработать, но и наладить серийный выпуск полностью отечественных транспондеров. Они заменят продукцию ушедших с российского рынка иностранных компаний. Теперь задача МСП-поставщика — обеспечить объемы, предусмотренные офсетным договором. В течение 2023-2025 годов производитель обязан передать заказчику 100 тысяч устройств", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении. В соответствии с условиями офсетного договора, поставщик обязан вложить денежные средства в производство транспондеров и дополнительных элементов к ним. Для осуществления инвестиций компания-изготовитель использует льготный кредит от МСП Банка, он же предоставил и независимую гарантию. "В офсетном договоре прописываются определенные шаги, которые обязан осуществлять МСП-поставщик для развития собственного производства. При соблюдении всех условий он будет иметь гарантированный спрос на свою продукцию в перспективе нескольких лет. Это стимулирует его к развитию своего предприятия, обеспечению высокого качества и устойчивых объемов выпуска продукции", - добавил Исаевич. С начала 2023 года сумма первых пяти офсетных договоров, заключенных МСП-поставщиками и госкомпаниями, превысила 3,1 миллиарда рублей. Одновременно общий объем инвестиций малого и среднего бизнеса в развитие своих производств, предусмотренный офсетными договорами, приблизился к одному миллиарду рублей. Часть этих средств привлечена предпринимателями в рамках льготных программ кредитования Минэкономразвития РФ и Корпорации МСП. На сегодняшний день с малым и средним бизнесом заключили офсетные договоры "Интер РАО", "Росгео", РЖД, "Автодор — Платные дороги" и региональный заказчик Ханты-Мансийского автономного округа "Комбинат питания" города Нягани, говорится в сообщении. Первый офсетный договор на сумму 120 миллионов рублей был заключен между ООО "Автодор — Платные дороги" и ООО "Сорб Инжиниринг" в декабре 2022 года. Он рассчитан на трехлетний период и предусматривает, что МСП-предприятие организует в Московской области производство импортозамещенных транспондеров для бесконтактной оплаты проезда по платным дорогам, отметили в КМСП. Изменения, которые дали старт реализации программ "выращивания" МСП-поставщиков и уточнили возможность заключения долгосрочных офсетных договоров в рамках 223-ФЗ, вступили в силу 12 ноября 2022 года. Оператором программ является Корпорация МСП. Мероприятия по "выращиванию" реализуются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20231003/servis-1900150078.html

https://ria.ru/20230912/podderzhka-1895832653.html

россия

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Алёна Пава

корпорация мсп, мсп банк, александр исаевич, россия, импортозамещение