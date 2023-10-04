https://ria.ru/20231004/tovarooborot-1900542688.html

Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном в вырос на 30 процентов

Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном в вырос на 30 процентов - РИА Новости, 04.10.2023

Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном в вырос на 30 процентов

Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном в 2022 году вырос на 50% и превысил 290 миллионов долларов, в первом полугодии 2023 года он вырос еще на 30%,... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T20:11

2023-10-04T20:11

2023-10-04T20:11

республика татарстан

узбекистан

россия

казань

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 4 окт – РИА Новости. Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном в 2022 году вырос на 50% и превысил 290 миллионов долларов, в первом полугодии 2023 года он вырос еще на 30%, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. По итогам прошлого года татарстано-узбекистанский товарооборот вырос на 50% и превысил 290 миллионов долларов. За первое полугодие текущего года товарооборот вырос еще на 30% (около 150 миллионов долларов)", - сказал Минниханов в ходе пленарного заседания III Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. По словам главы Татарстана, республика будет и дальше работать над наращиванием объемов и номенклатуры взаимных поставок товаров и услуг, над реализацией совместных проектов. Для этого, по его мнению, есть все необходимое. Минниханов отметил, что Татарстан дорожит возможностью расширения взаимодействия с Узбекистаном в рамках дружественных российско-узбекистанских отношений. Он напомнил, что III Форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном организован в преддверии визита в Россию президента Узбекистана. "Завтра в рамках государственного визита в Россию мы принимаем в Казани президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева. Это первый в истории приезд президента Узбекистана в Татарстан. Убежден, данное знаковое событие ознаменует новый этап в развитии сотрудничества наших республик", - подчеркнул глава Татарстана. Он напомнил, что в Узбекистане действует представительство Татарстана, а в Казани успешно работает Генеральное консульство Узбекистана. Осуществляются прямые авиаперелеты между Казанью и Ташкентом, Самаркандом и Ферганой. Ведется работа по линии торгово-промышленных палат, ведущих татарстанских компаний и организаций. В Узбекистан осуществляются поставки автомобилей "КАМАЗ", в Ташкенте открыт автоцентр, а в Самарканде - линия сборки автомобилей автогиганта. В прошлом году в Узбекистане состоялось открытие химико-индустриального технопарка "Чирчик" - совместного проекта татарстанского технополиса "Химград" и узбекистанских партнеров. Действует филиал Казанского федерального университета в Джизаке. Также в Джизаке в апреле этого года состоялось открытие второго совместного технопарка. В настоящее время ведется работа по созданию промышленных площадок в Бухарской и Навоийской областях.

https://ria.ru/20230907/forum-1894652064.html

https://ria.ru/20230914/tatarstan-1896299610.html

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узбекистан, россия, казань, рустам минниханов