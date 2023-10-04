https://ria.ru/20231004/toplivo-1900554692.html

ФАС возбудила несколько дел против представителей АЗС из-за цен на топливо

ФАС возбудила несколько дел против представителей АЗС из-за цен на топливо - РИА Новости, 04.10.2023

ФАС возбудила несколько дел против представителей АЗС из-за цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила несколько дел против представителей независимых АЗС из-за завышения цен на топливо, сообщается на сайте... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T21:43

2023-10-04T21:43

2023-10-04T23:24

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

ростовская область

краснодар

ставропольский край

экономика

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила несколько дел против представителей независимых АЗС из-за завышения цен на топливо, сообщается на сайте правительства."По результатам проверки деятельности нефтяных компаний и независимых АЗС Федеральной антимонопольной службой возбуждено несколько антимонопольных дел против представителей независимых АЗС и нефтебаз по признакам завышения цен на топливо", — говорится в заявлении.В начале сентября ФАС объявила, что региональные органы проверят обоснованность цен при мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива, в том числе для аграриев. Ведомству предстояло проанализировать цепочку ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до продажи потребителю. Так, уже в конце прошлого месяца служба завела несколько административных дел против компаний в Белгородской и Ростовской областях, Краснодаре, Ставропольском крае, а также в Дагестане.В России с 21 сентября действует временный запрет на вывоз бензина и дизеля. Министерство энергетики прогнозирует, что эти меры позволят пресечь серый экспорт моторного топлива, насытить внутренний рынок и дополнительно снизить стоимость нефтепродуктов.По последним данным, цены на дизель в мелком опте снизились в среднем на 4,9 тысячи рублей за тонну. Эту тенденцию зафиксировали в 81 субъекте страны: в зависимости от вида топлива цены упали от 500 до 15 тысяч рублей за тонну.

https://ria.ru/20231004/toplivo-1900462235.html

https://ria.ru/20230930/benzin-1899619768.html

россия

ростовская область

краснодар

ставропольский край

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федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, ростовская область, краснодар, ставропольский край, экономика