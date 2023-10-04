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ФАС возбудила несколько дел против представителей АЗС из-за цен на топливо - РИА Новости, 04.10.2023
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21:43 04.10.2023 (обновлено: 23:24 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/toplivo-1900554692.html
ФАС возбудила несколько дел против представителей АЗС из-за цен на топливо
ФАС возбудила несколько дел против представителей АЗС из-за цен на топливо - РИА Новости, 04.10.2023
ФАС возбудила несколько дел против представителей АЗС из-за цен на топливо
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила несколько дел против представителей независимых АЗС из-за завышения цен на топливо, сообщается на сайте... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T21:43
2023-10-04T23:24
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
ростовская область
краснодар
ставропольский край
экономика
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила несколько дел против представителей независимых АЗС из-за завышения цен на топливо, сообщается на сайте правительства."По результатам проверки деятельности нефтяных компаний и независимых АЗС Федеральной антимонопольной службой возбуждено несколько антимонопольных дел против представителей независимых АЗС и нефтебаз по признакам завышения цен на топливо", — говорится в заявлении.В начале сентября ФАС объявила, что региональные органы проверят обоснованность цен при мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива, в том числе для аграриев. Ведомству предстояло проанализировать цепочку ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до продажи потребителю. Так, уже в конце прошлого месяца служба завела несколько административных дел против компаний в Белгородской и Ростовской областях, Краснодаре, Ставропольском крае, а также в Дагестане.В России с 21 сентября действует временный запрет на вывоз бензина и дизеля. Министерство энергетики прогнозирует, что эти меры позволят пресечь серый экспорт моторного топлива, насытить внутренний рынок и дополнительно снизить стоимость нефтепродуктов.По последним данным, цены на дизель в мелком опте снизились в среднем на 4,9 тысячи рублей за тонну. Эту тенденцию зафиксировали в 81 субъекте страны: в зависимости от вида топлива цены упали от 500 до 15 тысяч рублей за тонну.
https://ria.ru/20231004/toplivo-1900462235.html
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, ростовская область, краснодар, ставропольский край, экономика
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Россия, Ростовская область, Краснодар, Ставропольский край, Экономика
ФАС возбудила несколько дел против представителей АЗС из-за цен на топливо

ФАС возбудила дела против независимых АЗС из-за завышения цен на топливо

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтозаправочная станция "Газпромнефть"
Автозаправочная станция Газпромнефть - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автозаправочная станция "Газпромнефть". Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила несколько дел против представителей независимых АЗС из-за завышения цен на топливо, сообщается на сайте правительства.
"По результатам проверки деятельности нефтяных компаний и независимых АЗС Федеральной антимонопольной службой возбуждено несколько антимонопольных дел против представителей независимых АЗС и нефтебаз по признакам завышения цен на топливо", — говорится в заявлении.
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В начале сентября ФАС объявила, что региональные органы проверят обоснованность цен при мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива, в том числе для аграриев. Ведомству предстояло проанализировать цепочку ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до продажи потребителю.
Так, уже в конце прошлого месяца служба завела несколько административных дел против компаний в Белгородской и Ростовской областях, Краснодаре, Ставропольском крае, а также в Дагестане.
В России с 21 сентября действует временный запрет на вывоз бензина и дизеля. Министерство энергетики прогнозирует, что эти меры позволят пресечь серый экспорт моторного топлива, насытить внутренний рынок и дополнительно снизить стоимость нефтепродуктов.
По последним данным, цены на дизель в мелком опте снизились в среднем на 4,9 тысячи рублей за тонну. Эту тенденцию зафиксировали в 81 субъекте страны: в зависимости от вида топлива цены упали от 500 до 15 тысяч рублей за тонну.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)РоссияРостовская областьКраснодарСтавропольский крайЭкономика
 
 
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