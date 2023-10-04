https://ria.ru/20231004/toplivo-1900457253.html

Цены на бензин и летнее дизельное топливо снова выросли

Цены на бензин и летнее дизельное топливо снова выросли - РИА Новости, 04.10.2023

Цены на бензин и летнее дизельное топливо снова выросли

Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 и летнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду возобновила рост... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T15:14

2023-10-04T15:14

2023-10-04T15:14

экономика

аи-92

аи-95

цены на нефть

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 и летнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду возобновила рост после трёх сессий подряд снижения, в том числе дизтопливо подорожало сразу почти на 6%, свидетельствуют данные торгов. Стоимость летнего дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России за торговый день выросла на 5,8%, до 57 004 рублей за тонну. Марка бензина Аи-92 подорожала на 1,2%, до 56 151 рубля за тонну, бензина Аи-95 - на 1,65%, до 58 587 рублей за тонну. В то же время цена зимнего дизельного топлива обновляет рекорд третий день подряд - за среду она выросла на 0,16%, до 73 096 рубля за тонну. Межсезонное дизтопливо подорожало на 0,34%, до 64 221 рублей за тонну. Стоимость авиакеросина по итогам торгов среды упала на 10,75%, до 69 506 рублей за тонну, мазута - на 1,55%, до 36 051 рубля за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 8,15%, до 27 740 рублей за тонну. Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Минэнерго РФ рассчитывает, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. Там также планируют, что мера может привести к дополнительному снижению цен. В пресс-службе министерства в конце сентября сообщили РИА Новости, что ожидания быстрого снятия запрета бесперспективны.

https://ria.ru/20231004/dizel-1900331419.html

https://ria.ru/20231004/neft-1900394747.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, аи-92, аи-95, цены на нефть