https://ria.ru/20231004/toplivo-1900457253.html
Цены на бензин и летнее дизельное топливо снова выросли
Цены на бензин и летнее дизельное топливо снова выросли - РИА Новости, 04.10.2023
Цены на бензин и летнее дизельное топливо снова выросли
Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 и летнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду возобновила рост... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:14
2023-10-04T15:14
2023-10-04T15:14
экономика
аи-92
аи-95
цены на нефть
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 и летнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду возобновила рост после трёх сессий подряд снижения, в том числе дизтопливо подорожало сразу почти на 6%, свидетельствуют данные торгов. Стоимость летнего дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России за торговый день выросла на 5,8%, до 57 004 рублей за тонну. Марка бензина Аи-92 подорожала на 1,2%, до 56 151 рубля за тонну, бензина Аи-95 - на 1,65%, до 58 587 рублей за тонну. В то же время цена зимнего дизельного топлива обновляет рекорд третий день подряд - за среду она выросла на 0,16%, до 73 096 рубля за тонну. Межсезонное дизтопливо подорожало на 0,34%, до 64 221 рублей за тонну. Стоимость авиакеросина по итогам торгов среды упала на 10,75%, до 69 506 рублей за тонну, мазута - на 1,55%, до 36 051 рубля за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 8,15%, до 27 740 рублей за тонну. Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Минэнерго РФ рассчитывает, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. Там также планируют, что мера может привести к дополнительному снижению цен. В пресс-службе министерства в конце сентября сообщили РИА Новости, что ожидания быстрого снятия запрета бесперспективны.
https://ria.ru/20231004/dizel-1900331419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, аи-92, аи-95, цены на нефть
Экономика, АИ-92, АИ-95, Цены на нефть
Цены на бензин и летнее дизельное топливо снова выросли
Цены на бензин и летнее дизельное топливо на СПбМТСБ вернулись к росту
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 и летнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду возобновила рост после трёх сессий подряд снижения, в том числе дизтопливо подорожало сразу почти на 6%, свидетельствуют данные
торгов.
Стоимость летнего дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России за торговый день выросла на 5,8%, до 57 004 рублей за тонну. Марка бензина Аи-92 подорожала на 1,2%, до 56 151 рубля за тонну, бензина Аи-95 - на 1,65%, до 58 587 рублей за тонну.
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В то же время цена зимнего дизельного топлива обновляет рекорд третий день подряд - за среду она выросла на 0,16%, до 73 096 рубля за тонну. Межсезонное дизтопливо подорожало на 0,34%, до 64 221 рублей за тонну.
Стоимость авиакеросина по итогам торгов среды упала на 10,75%, до 69 506 рублей за тонну, мазута - на 1,55%, до 36 051 рубля за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 8,15%, до 27 740 рублей за тонну.
Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Минэнерго РФ рассчитывает, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. Там также планируют, что мера может привести к дополнительному снижению цен. В пресс-службе министерства в конце сентября сообщили РИА Новости, что ожидания быстрого снятия запрета бесперспективны.
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