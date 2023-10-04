Рейтинг@Mail.ru
Цены на бензин и летнее дизельное топливо снова выросли - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/toplivo-1900457253.html
Цены на бензин и летнее дизельное топливо снова выросли
Цены на бензин и летнее дизельное топливо снова выросли - РИА Новости, 04.10.2023
Цены на бензин и летнее дизельное топливо снова выросли
Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 и летнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду возобновила рост... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:14
2023-10-04T15:14
экономика
аи-92
аи-95
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789416451_0:0:3428:1929_1920x0_80_0_0_5b18a560c53b3db8948959d5ab02eb12.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 и летнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду возобновила рост после трёх сессий подряд снижения, в том числе дизтопливо подорожало сразу почти на 6%, свидетельствуют данные торгов. Стоимость летнего дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России за торговый день выросла на 5,8%, до 57 004 рублей за тонну. Марка бензина Аи-92 подорожала на 1,2%, до 56 151 рубля за тонну, бензина Аи-95 - на 1,65%, до 58 587 рублей за тонну. В то же время цена зимнего дизельного топлива обновляет рекорд третий день подряд - за среду она выросла на 0,16%, до 73 096 рубля за тонну. Межсезонное дизтопливо подорожало на 0,34%, до 64 221 рублей за тонну. Стоимость авиакеросина по итогам торгов среды упала на 10,75%, до 69 506 рублей за тонну, мазута - на 1,55%, до 36 051 рубля за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 8,15%, до 27 740 рублей за тонну. Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Минэнерго РФ рассчитывает, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. Там также планируют, что мера может привести к дополнительному снижению цен. В пресс-службе министерства в конце сентября сообщили РИА Новости, что ожидания быстрого снятия запрета бесперспективны.
https://ria.ru/20231004/dizel-1900331419.html
https://ria.ru/20231004/neft-1900394747.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789416451_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3908a5f8820098d184cd6fb06bc8ac30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, аи-92, аи-95, цены на нефть
Экономика, АИ-92, АИ-95, Цены на нефть
Цены на бензин и летнее дизельное топливо снова выросли

Цены на бензин и летнее дизельное топливо на СПбМТСБ вернулись к росту

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПистолеты топливораздаточной колонки на АЗС
Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 и летнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду возобновила рост после трёх сессий подряд снижения, в том числе дизтопливо подорожало сразу почти на 6%, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость летнего дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России за торговый день выросла на 5,8%, до 57 004 рублей за тонну. Марка бензина Аи-92 подорожала на 1,2%, до 56 151 рубля за тонну, бензина Аи-95 - на 1,65%, до 58 587 рублей за тонну.
Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Россия может частично снять запрет на экспорт дизельного топлива, пишут СМИ
Вчера, 08:45
В то же время цена зимнего дизельного топлива обновляет рекорд третий день подряд - за среду она выросла на 0,16%, до 73 096 рубля за тонну. Межсезонное дизтопливо подорожало на 0,34%, до 64 221 рублей за тонну.
Стоимость авиакеросина по итогам торгов среды упала на 10,75%, до 69 506 рублей за тонну, мазута - на 1,55%, до 36 051 рубля за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 8,15%, до 27 740 рублей за тонну.
Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Минэнерго РФ рассчитывает, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. Там также планируют, что мера может привести к дополнительному снижению цен. В пресс-службе министерства в конце сентября сообщили РИА Новости, что ожидания быстрого снятия запрета бесперспективны.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Нефтяники получили 298,7 миллиарда рублей по топливному демпферу в сентябре
Вчера, 12:15
 
ЭкономикаАИ-92АИ-95Цены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала