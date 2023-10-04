https://ria.ru/20231004/spetssredstva-1900382698.html

Орловская область передала на фронт спецсредства для боевых задач

Орловская область передала на фронт спецсредства для боевых задач - РИА Новости, 04.10.2023

Орловская область передала на фронт спецсредства для боевых задач

Орловская область передала бойцам спецоперации спецсредства для выполнения боевых задач, одежду, предметы для обустройства быта и продукты, сообщил губернатор... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T11:55

2023-10-04T11:55

2023-10-04T11:55

надежные люди

орловская область

сватово

андрей клычков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900373303_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_49189728d5538c9da5adb1b0871b2bfb.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Орловская область передала бойцам спецоперации спецсредства для выполнения боевых задач, одежду, предметы для обустройства быта и продукты, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. "Вчера от правительства Орловской области на фронт в район Сватово мой советник Сергей Лежнев доставил большой гуманитарный груз. Здесь служит много наших земляков. У ребят мы были очень давно, поэтому постарались собрать как можно больше необходимой помощи. Передали, прежде всего, спецсредства для выполнения боевых задач – квадрокоптер и смартфон для его управления, подавитель БПЛА (антидроновое ружье)", – написал Клычков в своем Telegram-канале. Кроме того, по словам губернатора, бойцам вручили одежду и обувь, в том числе носки, футболки, нательное белье, сапоги, толстовки, шапки, балаклавы, стельки, а также спальные мешки, коврики, тактические рюкзаки. Для обустройства быта в посылку собрали одноконфорочные газовые плиты, газ баллонный для портативных плит, степлер, скобы, утеплитель, пленку, обогреватель, походные котлы, шуруповерт, саморезы, гвозди, кухонную утварь, окопные свечи. Также военнослужащим передали продукты питания, питьевую воду и средства личной гигиены. Клычков поблагодарил жителей Орловской области, представителей бизнеса, коллег из служб и ведомств за помощь в сборе посылок. "Эта победа нужна всем нам. Спасибо нашим ребятам за службу, за верность долгу, мужество и отвагу. Каждый день бойцы рискуют собой, чтобы защитить наши жизни. Благодаря этому подвигу мы живем в безопасности и мире. Спасибо! Вся страна, вся Орловщина стала крепким единым тылом, надежной опорой фронту. Мы гордимся настоящими героями страны! Верим и будем поддерживать всеми возможными способами!" – добавил глава региона.

https://ria.ru/20230929/oborudovanie-1899338874.html

орловская область

сватово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

орловская область, сватово, андрей клычков