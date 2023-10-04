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Орловская область передала на фронт спецсредства для боевых задач - РИА Новости, 04.10.2023
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Надежные люди
 
11:55 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/spetssredstva-1900382698.html
Орловская область передала на фронт спецсредства для боевых задач
Орловская область передала на фронт спецсредства для боевых задач - РИА Новости, 04.10.2023
Орловская область передала на фронт спецсредства для боевых задач
Орловская область передала бойцам спецоперации спецсредства для выполнения боевых задач, одежду, предметы для обустройства быта и продукты, сообщил губернатор... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T11:55
2023-10-04T11:55
надежные люди
орловская область
сватово
андрей клычков
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Орловская область передала бойцам спецоперации спецсредства для выполнения боевых задач, одежду, предметы для обустройства быта и продукты, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. "Вчера от правительства Орловской области на фронт в район Сватово мой советник Сергей Лежнев доставил большой гуманитарный груз. Здесь служит много наших земляков. У ребят мы были очень давно, поэтому постарались собрать как можно больше необходимой помощи. Передали, прежде всего, спецсредства для выполнения боевых задач – квадрокоптер и смартфон для его управления, подавитель БПЛА (антидроновое ружье)", – написал Клычков в своем Telegram-канале. Кроме того, по словам губернатора, бойцам вручили одежду и обувь, в том числе носки, футболки, нательное белье, сапоги, толстовки, шапки, балаклавы, стельки, а также спальные мешки, коврики, тактические рюкзаки. Для обустройства быта в посылку собрали одноконфорочные газовые плиты, газ баллонный для портативных плит, степлер, скобы, утеплитель, пленку, обогреватель, походные котлы, шуруповерт, саморезы, гвозди, кухонную утварь, окопные свечи. Также военнослужащим передали продукты питания, питьевую воду и средства личной гигиены. Клычков поблагодарил жителей Орловской области, представителей бизнеса, коллег из служб и ведомств за помощь в сборе посылок. "Эта победа нужна всем нам. Спасибо нашим ребятам за службу, за верность долгу, мужество и отвагу. Каждый день бойцы рискуют собой, чтобы защитить наши жизни. Благодаря этому подвигу мы живем в безопасности и мире. Спасибо! Вся страна, вся Орловщина стала крепким единым тылом, надежной опорой фронту. Мы гордимся настоящими героями страны! Верим и будем поддерживать всеми возможными способами!" – добавил глава региона.
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орловская область, сватово, андрей клычков
Надежные люди, Орловская область, Сватово, Андрей Клычков
Орловская область передала на фронт спецсредства для боевых задач

Орловская область передала на фронт спецсредства для боевых задач и продукты

© Фото : Советник Лежнев/TelegramРазгрузка гуманитарного груза из Орловской области для фронта
Разгрузка гуманитарного груза из Орловской области для фронта - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : Советник Лежнев/Telegram
Разгрузка гуманитарного груза из Орловской области для фронта
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Орловская область передала бойцам спецоперации спецсредства для выполнения боевых задач, одежду, предметы для обустройства быта и продукты, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«
"Вчера от правительства Орловской области на фронт в район Сватово мой советник Сергей Лежнев доставил большой гуманитарный груз. Здесь служит много наших земляков. У ребят мы были очень давно, поэтому постарались собрать как можно больше необходимой помощи. Передали, прежде всего, спецсредства для выполнения боевых задач – квадрокоптер и смартфон для его управления, подавитель БПЛА (антидроновое ружье)", – написал Клычков в своем Telegram-канале.
© Фото : Советник Лежнев/TelegramСоветник губернатора Орловской области Сергей Лежнев вручает бойцам спецоперации гуманитарный груз
Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев вручает бойцам спецоперации гуманитарный груз - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : Советник Лежнев/Telegram
Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев вручает бойцам спецоперации гуманитарный груз
Кроме того, по словам губернатора, бойцам вручили одежду и обувь, в том числе носки, футболки, нательное белье, сапоги, толстовки, шапки, балаклавы, стельки, а также спальные мешки, коврики, тактические рюкзаки. Для обустройства быта в посылку собрали одноконфорочные газовые плиты, газ баллонный для портативных плит, степлер, скобы, утеплитель, пленку, обогреватель, походные котлы, шуруповерт, саморезы, гвозди, кухонную утварь, окопные свечи. Также военнослужащим передали продукты питания, питьевую воду и средства личной гигиены.
Клычков поблагодарил жителей Орловской области, представителей бизнеса, коллег из служб и ведомств за помощь в сборе посылок.
«
"Эта победа нужна всем нам. Спасибо нашим ребятам за службу, за верность долгу, мужество и отвагу. Каждый день бойцы рискуют собой, чтобы защитить наши жизни. Благодаря этому подвигу мы живем в безопасности и мире. Спасибо! Вся страна, вся Орловщина стала крепким единым тылом, надежной опорой фронту. Мы гордимся настоящими героями страны! Верим и будем поддерживать всеми возможными способами!" – добавил глава региона.
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Надежные людиОрловская областьСватовоАндрей Клычков
 
 
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