https://ria.ru/20231004/spetsoperatsiya-1900344632.html

Появилось видео удара по складу вооружения ВСУ в Константиновке

Появилось видео удара по складу вооружения ВСУ в Константиновке - РИА Новости, 04.10.2023

Появилось видео удара по складу вооружения ВСУ в Константиновке

Авиация "Южной" группировки войск нанесла высокоточный удар по складу ВСУ в ДНР, следует из опубликованного в среду видео Минобороны России. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T09:58

2023-10-04T09:58

2023-10-04T10:25

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

константиновка

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Авиация "Южной" группировки войск нанесла высокоточный удар по складу ВСУ в ДНР, следует из опубликованного в среду видео Минобороны России. По данным ведомства, авиация поразила склад ВСУ с вооружением и военной техникой в Константиновке в ДНР. "По терминалу, в котором, по данным разведки, украинские боевики прятали и хранили вооружение и военную технику, был нанесен точечный удар авиационными средствами поражения. Летчики точным ударом уничтожили склад и вооружение находящееся в нем", - отметили в Минобороны. На опубликованных кадрах – съемка и контроль поражения с разведывательного беспилотника высокоточного авиаудара по этим строениям.

донецкая народная республика

константиновка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удар по складу ВСУ в ДНР. Кадры Минобороны России Авиация "Южной" группировки войск нанесла высокоточный удар по складу ВСУ в ДНР, следует из опубликованного в среду видео Минобороны России. По данным ведомства, авиация поразила склад ВСУ с вооружением и военной техникой в Константиновке в ДНР. 2023-10-04T09:58 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, константиновка, вооруженные силы рф