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Появилось видео удара по складу вооружения ВСУ в Константиновке
Появилось видео удара по складу вооружения ВСУ в Константиновке - РИА Новости, 04.10.2023
Появилось видео удара по складу вооружения ВСУ в Константиновке
Авиация "Южной" группировки войск нанесла высокоточный удар по складу ВСУ в ДНР, следует из опубликованного в среду видео Минобороны России. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T09:58
2023-10-04T09:58
2023-10-04T10:25
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
константиновка
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Авиация "Южной" группировки войск нанесла высокоточный удар по складу ВСУ в ДНР, следует из опубликованного в среду видео Минобороны России. По данным ведомства, авиация поразила склад ВСУ с вооружением и военной техникой в Константиновке в ДНР. "По терминалу, в котором, по данным разведки, украинские боевики прятали и хранили вооружение и военную технику, был нанесен точечный удар авиационными средствами поражения. Летчики точным ударом уничтожили склад и вооружение находящееся в нем", - отметили в Минобороны. На опубликованных кадрах – съемка и контроль поражения с разведывательного беспилотника высокоточного авиаудара по этим строениям.
донецкая народная республика
константиновка
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900349079_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2b6902f5701cadb4b597d2b4b32d246d.jpg
Удар по складу ВСУ в ДНР. Кадры Минобороны России
Авиация "Южной" группировки войск нанесла высокоточный удар по складу ВСУ в ДНР, следует из опубликованного в среду видео Минобороны России. По данным ведомства, авиация поразила склад ВСУ с вооружением и военной техникой в Константиновке в ДНР.
2023-10-04T09:58
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PT1M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, константиновка, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Вооруженные силы РФ
Появилось видео удара по складу вооружения ВСУ в Константиновке
МО РФ показало высокоточный удар по складу вооружения ВСУ в Константиновке в ДНР