https://ria.ru/20231004/smi-1900341782.html

СМИ: в ЕС Украина смогла бы получать 186 миллиардов евро в течение семи лет

СМИ: в ЕС Украина смогла бы получать 186 миллиардов евро в течение семи лет - РИА Новости, 04.10.2023

СМИ: в ЕС Украина смогла бы получать 186 миллиардов евро в течение семи лет

Вступление Украины в ЕС даст право Киеву на получение около 186 миллиардов евро в течение семи лет, пишет газета Financial Times со ссылкой на попавшие в ее... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T09:42

2023-10-04T09:42

2023-10-04T09:42

украина

киев

франция

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

politico

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Вступление Украины в ЕС даст право Киеву на получение около 186 миллиардов евро в течение семи лет, пишет газета Financial Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение внутренние оценки общего бюджета Евросоюза, представленные в документе Совета ЕС. "Согласно оценкам ЕС, Украина имеет право на 186 миллиардов евро после вступления", - говорится в статье, где также отмечается, что такой шаг приведет к тому, что многие входящие в союз члены превратятся в страны, которые вкладывают в общий бюджет Евросоюза больше денег, чем оттуда получают. Как пишет Financial Times, первое появившееся в Брюсселе моделирование относительно потенциального присоединения девяти новых государств-членов подчеркивает возможные глубокие политические и финансовые последствия от расширения ЕС. Согласно оценкам, присоединение девяти новых членов к имеющемуся бюджету обойдется ЕС в 256,8 миллиарда евро. При этом побочные эффекты для существующих стран-членов будут включать сокращение субсидий фермерам примерно на одну пятую. Как отмечается, хотя полное расширение может занять десятилетие и даже больше и повлечет за собой масштабные реформы существующих бюджетных механизмов, предполагаемый масштаб необходимых изменений решительно изменит финансовый баланс внутри блока. "Всем странам-членам придется больше платить и меньше получать из бюджета ЕС; многие государства-члены, которые в настоящее время являются получателями, станут донорами", - приводит издание выдержку из документа секретариата Совета ЕС. Согласно оценкам, приведенным в документе, с появлением девяти новых стран-членов текущий бюджет ЕС увеличится на 21%, до 1,47 триллиона евро. Это соответствует примерно 1,4% валового национального дохода 36 стран. Как отмечается, вступление девяти государств повлечет за собой ряд "далеко идущих" корректировок, которые могут включать значительное увеличение чистых взносов в бюджет от более богатых государств, таких как Германия, Франция и Нидерланды. В документе предполагается, что потребуются "переходные периоды и защитные меры". Что касается Украины, применяя действующие правила к расширенному союзу, Киев будет иметь право на получение 96,5 миллиарда евро в рамках Единой сельскохозяйственной политики ЕС в течение семи лет. Согласно исследованию, этот "финансовый сдвиг" приведет к сокращению сельскохозяйственных субсидий существующим государствам-членам ЕС примерно на 20%. Помимо этого Украина также сможет получить 61 миллиард евро из фондов солидарности ЕС, которые направлены на улучшение инфраструктуры в более бедных государствах-членах. Это значит, что соответствующей помощи лишатся Чехия, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта. "Влияние Украины на режим сельскохозяйственных субсидий ЕС будет самым значительным. Украина с 41,1 миллиона гектаров используемых сельскохозяйственных площадей станет крупнейшим получателем помощи от блока, оттесняя Францию на второе место. Это будет означать, что выплаты существующим получателям снизятся на 20,3% на гектар соответствующей сельскохозяйственной земли", - отмечает издание. Как отмечает Financial Times, в исследовании Совета ЕС используется линейная экстраполяция существующих бюджетных правил ЕС, которые почти наверняка будут скорректированы в случае расширения союза. Он не был разработан совместно с Еврокомиссией или одобрен ею. Помимо этого в нем не учитывается возможное членство Турции. Представитель Совета ЕС заявил, что "не комментирует утечки". Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что ЕС готовится начать официальные переговоры с Украиной по вступлению в блок, в Евросоюзе хотят объявить об этом к декабрю. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что Евросоюз сможет продолжать успешную деятельность в расширенном формате, и назвала присоединение к ЕС новых членов "лучшим вложением в мир, безопасность и процветание для всего континента". При этом она не назвала никаких конкретных сроков расширения Евросоюза и принятия в его состав Украины.

https://ria.ru/20231003/pomosch-1900303554.html

https://ria.ru/20231004/ukraina-1900338039.html

украина

киев

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, франция, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, politico, в мире