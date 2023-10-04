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В Москве подростка, угрожавшего ножом ученикам и учителям, заперли в классе - РИА Новости, 04.10.2023
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18:16 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/shkola-1900515220.html
В Москве подростка, угрожавшего ножом ученикам и учителям, заперли в классе
В Москве подростка, угрожавшего ножом ученикам и учителям, заперли в классе - РИА Новости, 04.10.2023
В Москве подростка, угрожавшего ножом ученикам и учителям, заперли в классе
Подростка, угрожавшего ножом ученикам и преподавателям в школе на юго-востоке Москвы, заперли в классе на четвертом этаже здания, с ним ведут переговоры,... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T18:16
2023-10-04T18:16
происшествия
москва
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Подростка, угрожавшего ножом ученикам и преподавателям в школе на юго-востоке Москвы, заперли в классе на четвертом этаже здания, с ним ведут переговоры, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Ученик закрыт в классе на четвертом этаже школы, с ним ведут переговоры", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что прибывшие на место происшествия полицейские пока не проводят штурм класса.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве подростка, угрожавшего ножом ученикам и учителям, заперли в классе

В Москве ведут переговоры с запертым в классе учеником, угрожавшим ножом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКоридор школы
Коридор школы - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Коридор школы. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Подростка, угрожавшего ножом ученикам и преподавателям в школе на юго-востоке Москвы, заперли в классе на четвертом этаже здания, с ним ведут переговоры, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Ученик закрыт в классе на четвертом этаже школы, с ним ведут переговоры", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что прибывшие на место происшествия полицейские пока не проводят штурм класса.
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