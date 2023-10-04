https://ria.ru/20231004/shkola-1900515220.html

В Москве подростка, угрожавшего ножом ученикам и учителям, заперли в классе

В Москве подростка, угрожавшего ножом ученикам и учителям, заперли в классе - РИА Новости, 04.10.2023

В Москве подростка, угрожавшего ножом ученикам и учителям, заперли в классе

Подростка, угрожавшего ножом ученикам и преподавателям в школе на юго-востоке Москвы, заперли в классе на четвертом этаже здания, с ним ведут переговоры,... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T18:16

2023-10-04T18:16

2023-10-04T18:16

происшествия

москва

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Подростка, угрожавшего ножом ученикам и преподавателям в школе на юго-востоке Москвы, заперли в классе на четвертом этаже здания, с ним ведут переговоры, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Ученик закрыт в классе на четвертом этаже школы, с ним ведут переговоры", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что прибывшие на место происшествия полицейские пока не проводят штурм класса.

https://ria.ru/20231004/bulling-1900505815.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва