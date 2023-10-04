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Летевший в Пермь самолет экстренно сел в Уфе - РИА Новости, 04.10.2023
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12:59 04.10.2023 (обновлено: 13:34 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/samolet-1900410553.html
Летевший в Пермь самолет экстренно сел в Уфе
Летевший в Пермь самолет экстренно сел в Уфе - РИА Новости, 04.10.2023
Летевший в Пермь самолет экстренно сел в Уфе
Самолет, летевший из Минеральных вод в Пермь, экстренно сел в уфимском аэропорте из-за больного пассажира, после оказания помощи судно вылетело по маршруту. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T12:59
2023-10-04T13:34
происшествия
пермь
уфа
минеральные воды
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УФА, 4 окт - РИА Новости. Самолет, летевший из Минеральных вод в Пермь, экстренно сел в уфимском аэропорте из-за больного пассажира, после оказания помощи судно вылетело по маршруту. "Пассажиру была оказана медицинская помощь в полном объеме. В 6.58 мск (после экстренной посадки - ред.) самолет вылетел из Уфы в аэропорт назначения (в Пермь - ред.)", - сообщили РИА Новости в пресс-службе международного аэропорта" Уфа".
https://ria.ru/20230914/samolet-1896404899.html
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уфа
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происшествия, пермь, уфа, минеральные воды
Происшествия, Пермь, Уфа, Минеральные Воды
Летевший в Пермь самолет экстренно сел в Уфе

Летевший из Минвод в Пермь самолет экстренно сел в Уфе из-за больного пассажира

© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта "Уфа"
Здание международного аэропорта Уфа - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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Здание международного аэропорта "Уфа". Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 4 окт - РИА Новости. Самолет, летевший из Минеральных вод в Пермь, экстренно сел в уфимском аэропорте из-за больного пассажира, после оказания помощи судно вылетело по маршруту.
"Пассажиру была оказана медицинская помощь в полном объеме. В 6.58 мск (после экстренной посадки - ред.) самолет вылетел из Уфы в аэропорт назначения (в Пермь - ред.)", - сообщили РИА Новости в пресс-службе международного аэропорта" Уфа".
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ПроисшествияПермьУфаМинеральные Воды
 
 
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