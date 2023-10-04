https://ria.ru/20231004/samolet-1900410553.html

Летевший в Пермь самолет экстренно сел в Уфе

Летевший в Пермь самолет экстренно сел в Уфе - РИА Новости, 04.10.2023

Летевший в Пермь самолет экстренно сел в Уфе

Самолет, летевший из Минеральных вод в Пермь, экстренно сел в уфимском аэропорте из-за больного пассажира, после оказания помощи судно вылетело по маршруту. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T12:59

2023-10-04T12:59

2023-10-04T13:34

происшествия

пермь

уфа

минеральные воды

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УФА, 4 окт - РИА Новости. Самолет, летевший из Минеральных вод в Пермь, экстренно сел в уфимском аэропорте из-за больного пассажира, после оказания помощи судно вылетело по маршруту. "Пассажиру была оказана медицинская помощь в полном объеме. В 6.58 мск (после экстренной посадки - ред.) самолет вылетел из Уфы в аэропорт назначения (в Пермь - ред.)", - сообщили РИА Новости в пресс-службе международного аэропорта" Уфа".

https://ria.ru/20230914/samolet-1896404899.html

пермь

уфа

минеральные воды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермь, уфа, минеральные воды