https://ria.ru/20231004/samolet-1900410553.html
Летевший в Пермь самолет экстренно сел в Уфе
Летевший в Пермь самолет экстренно сел в Уфе - РИА Новости, 04.10.2023
Летевший в Пермь самолет экстренно сел в Уфе
Самолет, летевший из Минеральных вод в Пермь, экстренно сел в уфимском аэропорте из-за больного пассажира, после оказания помощи судно вылетело по маршруту. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T12:59
2023-10-04T12:59
2023-10-04T13:34
происшествия
пермь
уфа
минеральные воды
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УФА, 4 окт - РИА Новости. Самолет, летевший из Минеральных вод в Пермь, экстренно сел в уфимском аэропорте из-за больного пассажира, после оказания помощи судно вылетело по маршруту. "Пассажиру была оказана медицинская помощь в полном объеме. В 6.58 мск (после экстренной посадки - ред.) самолет вылетел из Уфы в аэропорт назначения (в Пермь - ред.)", - сообщили РИА Новости в пресс-службе международного аэропорта" Уфа".
https://ria.ru/20230914/samolet-1896404899.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, уфа, минеральные воды
Происшествия, Пермь, Уфа, Минеральные Воды
Летевший в Пермь самолет экстренно сел в Уфе
Летевший из Минвод в Пермь самолет экстренно сел в Уфе из-за больного пассажира