https://ria.ru/20231004/registratsiya-1894561515.html

Как зарегистрировать ИП?

Как зарегистрировать ИП? - РИА Новости, 04.10.2023

Как зарегистрировать ИП?

РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T16:38

2023-10-04T16:38

2023-10-04T16:44

россия

общество

федеральная налоговая служба (фнс россии)

бизнес

предприниматели

госуслуги

вопрос решен

твой бизнес

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ВОПРОС:Здравствуйте! Мой муж ремонтирует автомобили. Регистрировать ИП отказывается, говорит, что не хочет терять несколько дней на возню с бумажками. Сложно ли сейчас зарегистрировать ИП?ОТВЕТ:За ответом мы обратились в Федеральную корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорацию МСП), и квалифицированные специалисты объяснили, как открыть свой бизнес без бумажной волокиты. Да и вообще – без бумаг. Можно, например, зарегистрировать ИП онлайн.Где зарегистрировать ИП? Классический способ – по старинке пойти в налоговую с комплектом документов. В первую очередь у вас должно быть заявление, заполненное по форме № Р21001. Обратите внимание, что оно должно быть заполнено по новым правилам от 31 августа 2020 года. Бланк можно скачать непосредственно на сайте ФНС. Также необходимо иметь копию российского паспорта.Документы подаются лично, либо через представителя вместе с квитанцией об оплате пошлины в размере 800 рублей. Можно также отправить весь комплект по почте. Однако в любом случае рассмотрение займет какое-то время.Аналогичного результата можно добиться проще, быстрее и не тратя деньги. Как это сделать? Зарегистрировать ИП онлайн.В России работает система государственной онлайн-регистрации бизнеса. Для того, чтобы зарегистрировать ИП, у вас должна быть цифровая подпись. При ее наличии за три рабочих дня вы можете зарегистрировать бизнес онлайн на Цифровой платформе МСП.РФ. Достаточно авторизоваться с данными "Госуслуг", после чего система поможет собрать пакет документов и направить их для регистрации ИП в Федеральной налоговой службе.Также можно подать комплект документов через сервис Федеральной налоговой службы. Достаточно просто зарегистрировать ИП и через "Госуслуги", в специальном разделе для онлайн-регистрации бизнеса. Срок выполнения – также три дня. Платить ничего также не надо.Если электронной подписи нет, то зарегистрировать ИП можно в Многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Еще вариант – через нотариуса. Пошлину при регистрации ИП через МФЦ тоже не возьмут, но услуги нотариуса придется оплатить. Кроме того, оформить государственную онлайн-регистрацию бизнеса можно через крупные банки.Вне зависимости от способа направления документов в налоговую, регистрация бизнеса займет три дня.По истечении этого срока на указанную электронную почту придет уведомление о том, что зарегистрировать ИП на сайте налоговой удалось. Свидетельство о госрегистрации юрлица получают по почте, на свой адрес. При регистрации бизнеса через МФЦ по истечении трехдневного срока документы придут туда же.Поздравляем вас: ваша регистрация индивидуального предпринимателя прошла успешно.

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, общество, федеральная налоговая служба (фнс россии), бизнес, предприниматели, госуслуги, вопрос решен