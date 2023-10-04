https://ria.ru/20231004/punkty-1900343432.html

Удмуртские волонтеры открыли пункты по плетению маскировочных сетей для СВО

Удмуртские волонтеры открыли пункты по плетению маскировочных сетей для СВО - РИА Новости, 04.10.2023

Удмуртские волонтеры открыли пункты по плетению маскировочных сетей для СВО

Волонтеры из Удмуртии открыли в регионе 60 пунктов по плетению маскировочных сетей и костюмов "леший" для участников спецоперации, сообщил глава республики... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T09:51

2023-10-04T09:51

2023-10-04T09:51

надежные люди

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 4 окт – РИА Новости. Волонтеры из Удмуртии открыли в регионе 60 пунктов по плетению маскировочных сетей и костюмов "леший" для участников спецоперации, сообщил глава республики Александр Бречалов. Глава региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал про волонтерское движение "Zащита18. Маскировочные сети Удмуртия". "Маскировочные сети для боевой техники они плетут гладкими. Для блиндажей, окопов, штабов – объемными, похожими на листву или траву. Для Херсонской области делают сети песочного, соломенного коричневого цветов. Для ЛНР и ДНР - плетут в зеленых оттенках. Все - строго по заказу наших бойцов", - написал в соцсети Бречалов. По его словам, у движения "Zащита18. Маскировочные сети Удмуртия" уже около 60 точек по всей республике. Сети, нашлемники, браслеты из паракорда, маскировочные костюмы - "лешие" - для передовой плетут больше 1 тысячи человек. Движение на своей странице в "ВКонтакте" рассказывает, как волонтеры плетут костюмы "леший". "Пока делаем по типу пончо. Плетем строго по заявкам. Костюмы нужны определённым подразделениям. Нужны для укрытия от глаз противника. Готовые образцы проверим ещё и на способность укрывать от тепловизоров. Плетем строго по технологии и по советам бывалых бойцов", - сообщают волонтеры.

https://ria.ru/20231002/seti-1900009469.html

https://ria.ru/20230923/svo-1898162639.html

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

удмуртская республика (удмуртия)

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херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)