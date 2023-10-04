https://ria.ru/20231004/punkty-1900343432.html
Удмуртские волонтеры открыли пункты по плетению маскировочных сетей для СВО
Удмуртские волонтеры открыли пункты по плетению маскировочных сетей для СВО - РИА Новости, 04.10.2023
Удмуртские волонтеры открыли пункты по плетению маскировочных сетей для СВО
Волонтеры из Удмуртии открыли в регионе 60 пунктов по плетению маскировочных сетей и костюмов "леший" для участников спецоперации, сообщил глава республики... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T09:51
2023-10-04T09:51
2023-10-04T09:51
надежные люди
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 4 окт – РИА Новости. Волонтеры из Удмуртии открыли в регионе 60 пунктов по плетению маскировочных сетей и костюмов "леший" для участников спецоперации, сообщил глава республики Александр Бречалов. Глава региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал про волонтерское движение "Zащита18. Маскировочные сети Удмуртия". "Маскировочные сети для боевой техники они плетут гладкими. Для блиндажей, окопов, штабов – объемными, похожими на листву или траву. Для Херсонской области делают сети песочного, соломенного коричневого цветов. Для ЛНР и ДНР - плетут в зеленых оттенках. Все - строго по заказу наших бойцов", - написал в соцсети Бречалов. По его словам, у движения "Zащита18. Маскировочные сети Удмуртия" уже около 60 точек по всей республике. Сети, нашлемники, браслеты из паракорда, маскировочные костюмы - "лешие" - для передовой плетут больше 1 тысячи человек. Движение на своей странице в "ВКонтакте" рассказывает, как волонтеры плетут костюмы "леший". "Пока делаем по типу пончо. Плетем строго по заявкам. Костюмы нужны определённым подразделениям. Нужны для укрытия от глаз противника. Готовые образцы проверим ещё и на способность укрывать от тепловизоров. Плетем строго по технологии и по советам бывалых бойцов", - сообщают волонтеры.
https://ria.ru/20231002/seti-1900009469.html
https://ria.ru/20230923/svo-1898162639.html
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
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херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)
Надежные люди, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Александр Бречалов, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Удмуртские волонтеры открыли пункты по плетению маскировочных сетей для СВО
Удмуртские волонтеры открыли пункты плетения маскировочных сетей для бойцов СВО