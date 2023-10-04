https://ria.ru/20231004/produktsiya-1900385044.html
РЭЦ: российские производители представят продукцию на деловой миссии в Дели
РЭЦ: российские производители представят продукцию на деловой миссии в Дели - РИА Новости, 04.10.2023
РЭЦ: российские производители представят продукцию на деловой миссии в Дели
Двухдневная бизнес-миссия российских экспортеров в Индию началась 4 октября в Дели, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T12:01
2023-10-04T12:01
2023-10-04T12:01
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
индия
россия
дели
бренд сделано в россии (made in russia)
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Двухдневная бизнес-миссия российских экспортеров в Индию началась 4 октября в Дели, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Под брендом Made in Russia свою продукцию представляют 13 производителей мясной, масложировой и готовой продукции, а также напитков, кондитерских изделий, пищевых ингредиентов и средств по уходу за кожей", - говорится в сообщении.Уже в первый день миссию посетило руководство Индийской палаты международного бизнеса и Индийского делового совета, а также представители Инвестиционного агентства "Инвест Индия".В ходе двусторонних встреч компании не только прорабатывают возможности прямых поставок российской продукции в Индию, но и рассматривают перспективы совместного продвижения товаров и продовольствия Made in Russia на азиатские рынки, а также локализацию производств на территории Индии.Участники миссии также обсудят вопросы импорта в Россию, логистику и трансграничные платежи. С приветственным словом на официальном открытии деловой миссии выступили заместитель Торгового представителя России в Индии Евгений Грива и руководитель представительства РЭЦ в Индии Тимур Векилов.Бизнес-миссия организована Российским экспортным центром. Чтобы отправиться на миссию за рубеж и найти новых партнеров, можно выбрать подходящее мероприятие на платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".
https://ria.ru/20230925/missiya-1898537291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, индия, россия, дели, бренд сделано в россии (made in russia)
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Индия, Россия, Дели, Бренд Сделано в России (Made in Russia)
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Двухдневная бизнес-миссия российских экспортеров в Индию началась 4 октября в Дели, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
«
"Под брендом Made in Russia свою продукцию представляют 13 производителей мясной, масложировой и готовой продукции, а также напитков, кондитерских изделий, пищевых ингредиентов и средств по уходу за кожей", - говорится в сообщении.
Уже в первый день миссию посетило руководство Индийской палаты международного бизнеса и Индийского делового совета, а также представители Инвестиционного агентства "Инвест Индия".
В ходе двусторонних встреч компании не только прорабатывают возможности прямых поставок российской продукции в Индию, но и рассматривают перспективы совместного продвижения товаров и продовольствия Made in Russia на азиатские рынки, а также локализацию производств на территории Индии.
Миссия Made in Russia начала работу на первом "Иннопроме" в Казахстане
Участники миссии также обсудят вопросы импорта в Россию, логистику и трансграничные платежи. С приветственным словом на официальном открытии деловой миссии выступили заместитель Торгового представителя России в Индии Евгений Грива и руководитель представительства РЭЦ
в Индии Тимур Векилов.
Бизнес-миссия организована Российским экспортным центром. Чтобы отправиться на миссию за рубеж и найти новых партнеров, можно выбрать подходящее мероприятие на платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".