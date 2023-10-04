https://ria.ru/20231004/produktsiya-1900385044.html

РЭЦ: российские производители представят продукцию на деловой миссии в Дели

РЭЦ: российские производители представят продукцию на деловой миссии в Дели - РИА Новости, 04.10.2023

РЭЦ: российские производители представят продукцию на деловой миссии в Дели

Двухдневная бизнес-миссия российских экспортеров в Индию началась 4 октября в Дели, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T12:01

2023-10-04T12:01

2023-10-04T12:01

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

индия

россия

дели

бренд сделано в россии (made in russia)

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Двухдневная бизнес-миссия российских экспортеров в Индию началась 4 октября в Дели, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Под брендом Made in Russia свою продукцию представляют 13 производителей мясной, масложировой и готовой продукции, а также напитков, кондитерских изделий, пищевых ингредиентов и средств по уходу за кожей", - говорится в сообщении.Уже в первый день миссию посетило руководство Индийской палаты международного бизнеса и Индийского делового совета, а также представители Инвестиционного агентства "Инвест Индия".В ходе двусторонних встреч компании не только прорабатывают возможности прямых поставок российской продукции в Индию, но и рассматривают перспективы совместного продвижения товаров и продовольствия Made in Russia на азиатские рынки, а также локализацию производств на территории Индии.Участники миссии также обсудят вопросы импорта в Россию, логистику и трансграничные платежи. С приветственным словом на официальном открытии деловой миссии выступили заместитель Торгового представителя России в Индии Евгений Грива и руководитель представительства РЭЦ в Индии Тимур Векилов.Бизнес-миссия организована Российским экспортным центром. Чтобы отправиться на миссию за рубеж и найти новых партнеров, можно выбрать подходящее мероприятие на платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".

https://ria.ru/20230925/missiya-1898537291.html

индия

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, индия, россия, дели, бренд сделано в россии (made in russia)