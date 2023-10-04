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При пожаре в многоквартирном доме в Тольятти погиб человек - РИА Новости, 04.10.2023
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19:47 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/pozhar-1900537223.html
При пожаре в многоквартирном доме в Тольятти погиб человек
При пожаре в многоквартирном доме в Тольятти погиб человек - РИА Новости, 04.10.2023
При пожаре в многоквартирном доме в Тольятти погиб человек
Квартира горела в многоквартирном доме в городе Тольятти Самарской области, один человек спасен, еще один погиб, сообщается в Telegram-канале регионального... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T19:47
2023-10-04T19:47
происшествия
тольятти
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 4 окт - РИА Новости. Квартира горела в многоквартирном доме в городе Тольятти Самарской области, один человек спасен, еще один погиб, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. Сообщение о пожаре по адресу: Тольятти, улица Победы, 18, поступило в 17.53 (16.53 мск). "Установлено, что в многоквартирном доме горят домашние вещи и мебель в квартире на площади 18 квадратных метров. В 18.34 (17.34 мск) пожар ликвидирован. Спасен мужчина. К сожалению, погиб мужчина 1968 года рождения", - говорится в сообщении. Прокуратура региона в своем Telegram-канале сообщила, что в связи с пожаром начата проверка соблюдения противопожарного законодательства при содержании дома, по итогам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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происшествия, тольятти, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тольятти, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в многоквартирном доме в Тольятти погиб человек

МЧС: при пожаре в квартире в доме в Тольятти погиб человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России . Архивное фото
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САРАТОВ, 4 окт - РИА Новости. Квартира горела в многоквартирном доме в городе Тольятти Самарской области, один человек спасен, еще один погиб, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС.
Сообщение о пожаре по адресу: Тольятти, улица Победы, 18, поступило в 17.53 (16.53 мск).
"Установлено, что в многоквартирном доме горят домашние вещи и мебель в квартире на площади 18 квадратных метров. В 18.34 (17.34 мск) пожар ликвидирован. Спасен мужчина. К сожалению, погиб мужчина 1968 года рождения", - говорится в сообщении.
Прокуратура региона в своем Telegram-канале сообщила, что в связи с пожаром начата проверка соблюдения противопожарного законодательства при содержании дома, по итогам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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ПроисшествияТольяттиСамарская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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