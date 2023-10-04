https://ria.ru/20231004/pozhar-1900321778.html

В Красноярске ликвидировали пожар на алюминиевом заводе

В Красноярске ликвидировали пожар на алюминиевом заводе - РИА Новости, 04.10.2023

В Красноярске ликвидировали пожар на алюминиевом заводе

На алюминиевом заводе "Русала" в Красноярске загорелся трансформатор на площади 50 "квадратов", сообщает региональный главк МЧС, в настоящее время, по... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T06:23

2023-10-04T06:23

2023-10-04T06:23

красноярск

русал

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 4 окт - РИА Новости. На алюминиевом заводе "Русала" в Красноярске загорелся трансформатор на площади 50 "квадратов", сообщает региональный главк МЧС, в настоящее время, по информации пресс-службы "Русала", пожар потушен. "Поступило сообщение о пожаре на территории завода КРАЗ. Загорелся трансформатор на площади 50 квадратных метров", - говорится в сообщении МЧС. В ведомстве отметили, что пострадавших нет. В пресс-службе "Русала" РИА Новости сообщили, что "в настоящее время пожар потушен, предприятие работает в штатном режиме".

https://ria.ru/20231003/roditeli-1900196335.html

красноярск

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2023

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красноярск, русал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия