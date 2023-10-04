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В Красноярске ликвидировали пожар на алюминиевом заводе - РИА Новости, 04.10.2023
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06:23 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/pozhar-1900321778.html
В Красноярске ликвидировали пожар на алюминиевом заводе
В Красноярске ликвидировали пожар на алюминиевом заводе - РИА Новости, 04.10.2023
В Красноярске ликвидировали пожар на алюминиевом заводе
На алюминиевом заводе "Русала" в Красноярске загорелся трансформатор на площади 50 "квадратов", сообщает региональный главк МЧС, в настоящее время, по... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T06:23
2023-10-04T06:23
красноярск
русал
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 4 окт - РИА Новости. На алюминиевом заводе "Русала" в Красноярске загорелся трансформатор на площади 50 "квадратов", сообщает региональный главк МЧС, в настоящее время, по информации пресс-службы "Русала", пожар потушен. "Поступило сообщение о пожаре на территории завода КРАЗ. Загорелся трансформатор на площади 50 квадратных метров", - говорится в сообщении МЧС. В ведомстве отметили, что пострадавших нет. В пресс-службе "Русала" РИА Новости сообщили, что "в настоящее время пожар потушен, предприятие работает в штатном режиме".
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красноярск, русал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Красноярск, Русал, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Красноярске ликвидировали пожар на алюминиевом заводе

В Красноярске потушили пожар на алюминиевом заводе на площади 50 "квадратов"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тушение пожара . Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 4 окт - РИА Новости. На алюминиевом заводе "Русала" в Красноярске загорелся трансформатор на площади 50 "квадратов", сообщает региональный главк МЧС, в настоящее время, по информации пресс-службы "Русала", пожар потушен.
"Поступило сообщение о пожаре на территории завода КРАЗ. Загорелся трансформатор на площади 50 квадратных метров", - говорится в сообщении МЧС.
В ведомстве отметили, что пострадавших нет.
В пресс-службе "Русала" РИА Новости сообщили, что "в настоящее время пожар потушен, предприятие работает в штатном режиме".
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КрасноярскРусалМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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