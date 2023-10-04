https://ria.ru/20231004/posledstvie-1900320524.html

Пушков раскрыл главное последствие отстранения Маккарти

Пушков раскрыл главное последствие отстранения Маккарти - РИА Новости, 04.10.2023

Пушков раскрыл главное последствие отстранения Маккарти

Раскол в конгрессе США по вопросу поддержки Украины будет только нарастать с приближением президентских выборов, заявил в Telegram-канале сенатор Алексей... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T06:01

2023-10-04T06:01

2023-10-04T09:26

в мире

сша

украина

кевин маккарти

алексей пушков

конгресс сша

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Раскол в конгрессе США по вопросу поддержки Украины будет только нарастать с приближением президентских выборов, заявил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, комментируя отставку спикера палаты представителей Кевина Маккарти."В США продолжается цикл высокой политической нестабильности", — написал он. По словам сенатора, к угрозе шатдауна (приостановки работы федерального правительства) добавился политический кризис в конгрессе, частично вызванный конфликтом вокруг финансирования Украины."Одна их двух главных причин, по которым правые республиканцы свалили своего однопартийца, — обвинение Маккарти в том, что он заключил "тайную сделку" с Байденом о продолжении финансирования Украины в ситуации, когда оно было исключено из закона о временном финансировании работы правительства США на 45 дней", — пояснил Пушков.По его мнению, раскол вокруг поддержки Украины перешел из риторической плоскости в практическую и привел к "острому кризису". "И уже ясно, что с приближением выборов раскол в США по поводу Украины будет только нарастать", — заключил Пушков.Накануне палата представителей отправила Маккарти в отставку. Против него объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции. В результате за отстранение спикера от должности проголосовали 216 конгрессменов, против — 210.Отстранение Маккарти стало первым в истории США случаем смещения спикера нижней палаты. Он был избран 7 января — после рекордных пяти дней и 15 раундов голосований. Временным спикером палаты представителей стал конгрессмен от штата Северная Каролина Патрик Макгенри.

https://ria.ru/20231004/ssha-1900312849.html

https://ria.ru/20231002/sredstva-1900054322.html

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в мире, сша, украина, кевин маккарти, алексей пушков, конгресс сша