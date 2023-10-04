Семья участника СВО из Башкирии отправила в зону спецоперации внедорожник
© Фото : пресс-служба администрации Мечетлинского района Республики БашкортостаАвтомобили для для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, от жителей Мечетлинского района Башкирии
УФА, 4 окт - РИА Новости. Жители Мечетлинского района Башкирии отправили в зону спецоперации три внедорожника, один из которых куплен на средства участника СВО и его семьи, сообщил глава администрации района Анис Асадуллин на своей странице "ВКонтакте".
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"Очередной гуманитарный груз для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, отправился сегодня из Мечетлинского района. Исходя из потребностей и нужд наших бойцов, в его состав вошли три автомобиля, лесоматериалы, посылки с необходимыми предметами", - написал Асадуллин.
© Фото : пресс-служба администрации Мечетлинского района Республики БашкортостаЛесоматериалы для возведения блиндажей, окопов и различных укрытий в зоне СВО от жителей Мечетлинского района Башкирии
Лесоматериалы для возведения блиндажей, окопов и различных укрытий в зоне СВО от жителей Мечетлинского района Башкирии
По его словам, автомобиль "УАЗ" приобрели ветераны-пограничники района, технически подготовили сотрудники пожарной части. Второй "УАЗ" - вклад в победу от боевого братства "Надежный тыл". "Ниву" приобрели на средства бойца из села Новомуслюмово и его родных.
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"Помимо техники на передовую отправили лесоматериалы около 25 кубометров. Круглый лес необходим для возведения блиндажей, окопов и различных укрытий для военных и техники. В погрузке древесины помощь оказал руководитель ООО "Мэсетле Урман" Владимир Бервинов. Выражаю огромную благодарность всем причастным к сбору гуманитарной помощи, а бойцам желаю удачи и только победы!" - добавил Асадуллин.