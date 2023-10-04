https://ria.ru/20231004/pomosch-1900336778.html

Семья участника СВО из Башкирии отправила в зону спецоперации внедорожник

Семья участника СВО из Башкирии отправила в зону спецоперации внедорожник - РИА Новости, 04.10.2023

Семья участника СВО из Башкирии отправила в зону спецоперации внедорожник

Жители Мечетлинского района Башкирии отправили в зону спецоперации три внедорожника, один из которых куплен на средства участника СВО и его семьи, сообщил глава РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T09:16

2023-10-04T09:16

2023-10-04T09:16

надежные люди

республика башкортостан

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900335513_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5218fbc4d92e24bcf6dd1a1d6115dbc7.jpg

УФА, 4 окт - РИА Новости. Жители Мечетлинского района Башкирии отправили в зону спецоперации три внедорожника, один из которых куплен на средства участника СВО и его семьи, сообщил глава администрации района Анис Асадуллин на своей странице "ВКонтакте". "Очередной гуманитарный груз для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, отправился сегодня из Мечетлинского района. Исходя из потребностей и нужд наших бойцов, в его состав вошли три автомобиля, лесоматериалы, посылки с необходимыми предметами", - написал Асадуллин. По его словам, автомобиль "УАЗ" приобрели ветераны-пограничники района, технически подготовили сотрудники пожарной части. Второй "УАЗ" - вклад в победу от боевого братства "Надежный тыл". "Ниву" приобрели на средства бойца из села Новомуслюмово и его родных. "Помимо техники на передовую отправили лесоматериалы около 25 кубометров. Круглый лес необходим для возведения блиндажей, окопов и различных укрытий для военных и техники. В погрузке древесины помощь оказал руководитель ООО "Мэсетле Урман" Владимир Бервинов. Выражаю огромную благодарность всем причастным к сбору гуманитарной помощи, а бойцам желаю удачи и только победы!" - добавил Асадуллин.

https://ria.ru/20230824/buryatiya-1891925079.html

республика башкортостан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика башкортостан, вооруженные силы рф