Рейтинг@Mail.ru
Семья участника СВО из Башкирии отправила в зону спецоперации внедорожник - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
09:16 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/pomosch-1900336778.html
Семья участника СВО из Башкирии отправила в зону спецоперации внедорожник
Семья участника СВО из Башкирии отправила в зону спецоперации внедорожник - РИА Новости, 04.10.2023
Семья участника СВО из Башкирии отправила в зону спецоперации внедорожник
Жители Мечетлинского района Башкирии отправили в зону спецоперации три внедорожника, один из которых куплен на средства участника СВО и его семьи, сообщил глава РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T09:16
2023-10-04T09:16
надежные люди
республика башкортостан
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900335513_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5218fbc4d92e24bcf6dd1a1d6115dbc7.jpg
УФА, 4 окт - РИА Новости. Жители Мечетлинского района Башкирии отправили в зону спецоперации три внедорожника, один из которых куплен на средства участника СВО и его семьи, сообщил глава администрации района Анис Асадуллин на своей странице "ВКонтакте". "Очередной гуманитарный груз для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, отправился сегодня из Мечетлинского района. Исходя из потребностей и нужд наших бойцов, в его состав вошли три автомобиля, лесоматериалы, посылки с необходимыми предметами", - написал Асадуллин. По его словам, автомобиль "УАЗ" приобрели ветераны-пограничники района, технически подготовили сотрудники пожарной части. Второй "УАЗ" - вклад в победу от боевого братства "Надежный тыл". "Ниву" приобрели на средства бойца из села Новомуслюмово и его родных. "Помимо техники на передовую отправили лесоматериалы около 25 кубометров. Круглый лес необходим для возведения блиндажей, окопов и различных укрытий для военных и техники. В погрузке древесины помощь оказал руководитель ООО "Мэсетле Урман" Владимир Бервинов. Выражаю огромную благодарность всем причастным к сбору гуманитарной помощи, а бойцам желаю удачи и только победы!" - добавил Асадуллин.
https://ria.ru/20230824/buryatiya-1891925079.html
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900335513_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9ace220f750d7edb594c6a1ef1aa653a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика башкортостан, вооруженные силы рф
Надежные люди, Республика Башкортостан, Вооруженные силы РФ

Семья участника СВО из Башкирии отправила в зону спецоперации внедорожник

© Фото : пресс-служба администрации Мечетлинского района Республики БашкортостаАвтомобили для для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, от жителей Мечетлинского района Башкирии
Автомобили для для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, от жителей Мечетлинского района Башкирии - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : пресс-служба администрации Мечетлинского района Республики Башкортоста
Читать ria.ru в
УФА, 4 окт - РИА Новости. Жители Мечетлинского района Башкирии отправили в зону спецоперации три внедорожника, один из которых куплен на средства участника СВО и его семьи, сообщил глава администрации района Анис Асадуллин на своей странице "ВКонтакте".
«
"Очередной гуманитарный груз для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, отправился сегодня из Мечетлинского района. Исходя из потребностей и нужд наших бойцов, в его состав вошли три автомобиля, лесоматериалы, посылки с необходимыми предметами", - написал Асадуллин.
© Фото : пресс-служба администрации Мечетлинского района Республики БашкортостаЛесоматериалы для возведения блиндажей, окопов и различных укрытий в зоне СВО от жителей Мечетлинского района Башкирии
Лесоматериалы для возведения блиндажей, окопов и различных укрытий в зоне СВО от жителей Мечетлинского района Башкирии - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : пресс-служба администрации Мечетлинского района Республики Башкортоста
Лесоматериалы для возведения блиндажей, окопов и различных укрытий в зоне СВО от жителей Мечетлинского района Башкирии
По его словам, автомобиль "УАЗ" приобрели ветераны-пограничники района, технически подготовили сотрудники пожарной части. Второй "УАЗ" - вклад в победу от боевого братства "Надежный тыл". "Ниву" приобрели на средства бойца из села Новомуслюмово и его родных.
«
"Помимо техники на передовую отправили лесоматериалы около 25 кубометров. Круглый лес необходим для возведения блиндажей, окопов и различных укрытий для военных и техники. В погрузке древесины помощь оказал руководитель ООО "Мэсетле Урман" Владимир Бервинов. Выражаю огромную благодарность всем причастным к сбору гуманитарной помощи, а бойцам желаю удачи и только победы!" - добавил Асадуллин.
Древесина, отправленная лесхозами Бурятии бойцам на СВО
Лесхозы Бурятии отправили древесину в зону СВО
24 августа, 11:15
 
Надежные людиРеспублика БашкортостанВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала