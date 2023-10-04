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Бочкарев: в новой Москве построят четыре поликлиники в жилых комплексах - РИА Новости, 04.10.2023
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10:42 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/polikliniki-1900353506.html
Бочкарев: в новой Москве построят четыре поликлиники в жилых комплексах
Бочкарев: в новой Москве построят четыре поликлиники в жилых комплексах - РИА Новости, 04.10.2023
Бочкарев: в новой Москве построят четыре поликлиники в жилых комплексах
В новой Москве до конца 2025 года построят четыре поликлиники в составе крупных жилых комплексов - их возведут за счет внебюджетных средств, сообщил заммэра... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T10:42
2023-10-04T10:42
андрей бочкарев
москва
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В новой Москве до конца 2025 года построят четыре поликлиники в составе крупных жилых комплексов - их возведут за счет внебюджетных средств, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "В следующем году в Сосенском поселении инвесторы планируют достроить детско-взрослую поликлинику на 520 посещений в смену. Еще две детско-взрослые поликлиники на 750 посещений каждая находятся в стадии проектирования: одна появится во Внуковском поселении, другая – в городе Московском. Также завершат строительство взрослой поликлиники в поселке Коммунарка Сосенского поселения на 475 посещений в смену", – цитирует заммэра пресс-служба столичного стройкомплекса. По его словам, новые поликлиники оснастят современным медицинским оборудованием. В зданиях будут лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения. После окончания основных работ на всех объектах выполнят комплексное благоустройство прилегающей территории, указывается в сообщении. Также в нем отмечается, что в ближайшие пять лет в новой Москве запланировано строительство 17 поликлиник и подстанций скорой помощи. А к 2035 году здесь введут 125 объектов здравоохранения.
https://realty.ria.ru/20230919/stroitelstvo-1897196356.html
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андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы
Андрей Бочкарев, Москва, Стройкомплекс Москвы

Бочкарев: в новой Москве построят четыре поликлиники в жилых комплексах

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В новой Москве до конца 2025 года построят четыре поликлиники в составе крупных жилых комплексов - их возведут за счет внебюджетных средств, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"В следующем году в Сосенском поселении инвесторы планируют достроить детско-взрослую поликлинику на 520 посещений в смену. Еще две детско-взрослые поликлиники на 750 посещений каждая находятся в стадии проектирования: одна появится во Внуковском поселении, другая – в городе Московском. Также завершат строительство взрослой поликлиники в поселке Коммунарка Сосенского поселения на 475 посещений в смену", – цитирует заммэра пресс-служба столичного стройкомплекса.
По его словам, новые поликлиники оснастят современным медицинским оборудованием. В зданиях будут лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения.
После окончания основных работ на всех объектах выполнят комплексное благоустройство прилегающей территории, указывается в сообщении.
Также в нем отмечается, что в ближайшие пять лет в новой Москве запланировано строительство 17 поликлиник и подстанций скорой помощи. А к 2035 году здесь введут 125 объектов здравоохранения.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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