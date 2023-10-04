https://ria.ru/20231004/polikliniki-1900353506.html

Бочкарев: в новой Москве построят четыре поликлиники в жилых комплексах

Бочкарев: в новой Москве построят четыре поликлиники в жилых комплексах - РИА Новости, 04.10.2023

Бочкарев: в новой Москве построят четыре поликлиники в жилых комплексах

В новой Москве до конца 2025 года построят четыре поликлиники в составе крупных жилых комплексов - их возведут за счет внебюджетных средств, сообщил заммэра... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T10:42

2023-10-04T10:42

2023-10-04T10:42

андрей бочкарев

москва

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В новой Москве до конца 2025 года построят четыре поликлиники в составе крупных жилых комплексов - их возведут за счет внебюджетных средств, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "В следующем году в Сосенском поселении инвесторы планируют достроить детско-взрослую поликлинику на 520 посещений в смену. Еще две детско-взрослые поликлиники на 750 посещений каждая находятся в стадии проектирования: одна появится во Внуковском поселении, другая – в городе Московском. Также завершат строительство взрослой поликлиники в поселке Коммунарка Сосенского поселения на 475 посещений в смену", – цитирует заммэра пресс-служба столичного стройкомплекса. По его словам, новые поликлиники оснастят современным медицинским оборудованием. В зданиях будут лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения. После окончания основных работ на всех объектах выполнят комплексное благоустройство прилегающей территории, указывается в сообщении. Также в нем отмечается, что в ближайшие пять лет в новой Москве запланировано строительство 17 поликлиник и подстанций скорой помощи. А к 2035 году здесь введут 125 объектов здравоохранения.

https://realty.ria.ru/20230919/stroitelstvo-1897196356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы