https://ria.ru/20231004/pogoda-1900328371.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 04.10.2023
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 18 градусов по Цельсию ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T08:05
2023-10-04T08:05
2023-10-04T08:05
общество
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 18 градусов по Цельсию ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что в среду в первой половине дня Москва будет пребывать в теплом секторе атлантического циклона, который и принес по летнему теплую ночь, температурный фон больше соответствует сентябрьской норме, чем октябрю. "Но во второй части дня начнет прорываться холодный атмосферный фронт, который будет сопровождаться скоротечными дождями ливневого характера и усилением ветра до штормовых показателей. По крайней мере, в Москве порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, а это для мегаполиса является штормовым ветром. Это может спровоцировать падение деревьев и веток. Поэтому нужно быть аккуратными", - заявил он. Специалист отметил, что в Москве будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер южный с разворотом на западные румбы, 5-10 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду. Температура сегодня успеет подняться до плюс 15–18 градусов, по области - плюс 12-17 градусов", - сказал Тишковец. Специалист отметил, что атмосферное давление будет падать, а к исходу дня начнет расти и составит 740 миллиметров ртутного столба. "Заключительный теплый день и впереди нас ждет стремительное погружение в настоящую осень", - заключил он.
https://ria.ru/20231001/sentyabr-1899738567.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в среду
Тишковец: облачная погода и до плюс 18 градусов ожидается в Москве в среду
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 18 градусов по Цельсию ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик пояснил, что в среду в первой половине дня Москва будет пребывать в теплом секторе атлантического циклона, который и принес по летнему теплую ночь, температурный фон больше соответствует сентябрьской норме, чем октябрю.
Синоптик рассказал о климатических рекордах сентября
"Но во второй части дня начнет прорываться холодный атмосферный фронт, который будет сопровождаться скоротечными дождями ливневого характера и усилением ветра до штормовых показателей. По крайней мере, в Москве порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, а это для мегаполиса является штормовым ветром. Это может спровоцировать падение деревьев и веток. Поэтому нужно быть аккуратными", - заявил он.
Специалист отметил, что в Москве будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь.
Ветер южный с разворотом на западные румбы, 5-10 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду. Температура сегодня успеет подняться до плюс 15–18 градусов, по области - плюс 12-17 градусов", - сказал Тишковец.
Специалист отметил, что атмосферное давление будет падать, а к исходу дня начнет расти и составит 740 миллиметров ртутного столба.
«
"Заключительный теплый день и впереди нас ждет стремительное погружение в настоящую осень", - заключил он.
Первый снег может выпасть в Москве уже на этой неделе