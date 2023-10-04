https://ria.ru/20231004/pogoda-1900328371.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 04.10.2023

Москвичам рассказали о погоде в среду

Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 18 градусов по Цельсию ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T08:05

2023-10-04T08:05

2023-10-04T08:05

общество

москва

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 18 градусов по Цельсию ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что в среду в первой половине дня Москва будет пребывать в теплом секторе атлантического циклона, который и принес по летнему теплую ночь, температурный фон больше соответствует сентябрьской норме, чем октябрю. "Но во второй части дня начнет прорываться холодный атмосферный фронт, который будет сопровождаться скоротечными дождями ливневого характера и усилением ветра до штормовых показателей. По крайней мере, в Москве порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, а это для мегаполиса является штормовым ветром. Это может спровоцировать падение деревьев и веток. Поэтому нужно быть аккуратными", - заявил он. Специалист отметил, что в Москве будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер южный с разворотом на западные румбы, 5-10 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду. Температура сегодня успеет подняться до плюс 15–18 градусов, по области - плюс 12-17 градусов", - сказал Тишковец. Специалист отметил, что атмосферное давление будет падать, а к исходу дня начнет расти и составит 740 миллиметров ртутного столба. "Заключительный теплый день и впереди нас ждет стремительное погружение в настоящую осень", - заключил он.

https://ria.ru/20231001/sentyabr-1899738567.html

https://ria.ru/20231002/sneg-1899915410.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"