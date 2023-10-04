Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:05 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/pogoda-1900328371.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 04.10.2023
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 18 градусов по Цельсию ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T08:05
2023-10-04T08:05
общество
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755209347_0:0:3558:2002_1920x0_80_0_0_d9b0915ae645d34901902652238f92da.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 18 градусов по Цельсию ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что в среду в первой половине дня Москва будет пребывать в теплом секторе атлантического циклона, который и принес по летнему теплую ночь, температурный фон больше соответствует сентябрьской норме, чем октябрю. "Но во второй части дня начнет прорываться холодный атмосферный фронт, который будет сопровождаться скоротечными дождями ливневого характера и усилением ветра до штормовых показателей. По крайней мере, в Москве порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, а это для мегаполиса является штормовым ветром. Это может спровоцировать падение деревьев и веток. Поэтому нужно быть аккуратными", - заявил он. Специалист отметил, что в Москве будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер южный с разворотом на западные румбы, 5-10 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду. Температура сегодня успеет подняться до плюс 15–18 градусов, по области - плюс 12-17 градусов", - сказал Тишковец. Специалист отметил, что атмосферное давление будет падать, а к исходу дня начнет расти и составит 740 миллиметров ртутного столба. "Заключительный теплый день и впереди нас ждет стремительное погружение в настоящую осень", - заключил он.
https://ria.ru/20231001/sentyabr-1899738567.html
https://ria.ru/20231002/sneg-1899915410.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755209347_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_0d64a76eefe3fd41d52f9270e904505b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в среду

Тишковец: облачная погода и до плюс 18 градусов ожидается в Москве в среду

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкДевушка катается на роликах в парке 850-летия города Москвы
Девушка катается на роликах в парке 850-летия города Москвы - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Девушка катается на роликах в парке 850-летия города Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 18 градусов по Цельсию ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик пояснил, что в среду в первой половине дня Москва будет пребывать в теплом секторе атлантического циклона, который и принес по летнему теплую ночь, температурный фон больше соответствует сентябрьской норме, чем октябрю.
Женщина во время отдыха в парке Покровское-Стрешнево в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Синоптик рассказал о климатических рекордах сентября
1 октября, 12:32
"Но во второй части дня начнет прорываться холодный атмосферный фронт, который будет сопровождаться скоротечными дождями ливневого характера и усилением ветра до штормовых показателей. По крайней мере, в Москве порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, а это для мегаполиса является штормовым ветром. Это может спровоцировать падение деревьев и веток. Поэтому нужно быть аккуратными", - заявил он.
Специалист отметил, что в Москве будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь.
Ветер южный с разворотом на западные румбы, 5-10 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду. Температура сегодня успеет подняться до плюс 15–18 градусов, по области - плюс 12-17 градусов", - сказал Тишковец.
Специалист отметил, что атмосферное давление будет падать, а к исходу дня начнет расти и составит 740 миллиметров ртутного столба.
«
"Заключительный теплый день и впереди нас ждет стремительное погружение в настоящую осень", - заключил он.
Собака гуляет в московском районе Ясенево - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Первый снег может выпасть в Москве уже на этой неделе
2 октября, 12:43
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала