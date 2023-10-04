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В Молдавии восстановили разбитый вандалами памятник Ленину - РИА Новости, 04.10.2023
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15:27 04.10.2023 (обновлено: 15:34 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/pamyatnik-1900462541.html
В Молдавии восстановили разбитый вандалами памятник Ленину
В Молдавии восстановили разбитый вандалами памятник Ленину - РИА Новости, 04.10.2023
В Молдавии восстановили разбитый вандалами памятник Ленину
Поврежденный вандалами памятник Ленину в молдавском селе Братушаны восстановлен местным меценатом, пожелавшим остаться неизвестным, заявил глава поискового... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:27
2023-10-04T15:34
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КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости. Поврежденный вандалами памятник Ленину в молдавском селе Братушаны восстановлен местным меценатом, пожелавшим остаться неизвестным, заявил глава поискового движения и национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович в своем Telegram-канале. Ранее мэр города Единцы Константин Кожокару сообщил, что неизвестные разбили памятник Ленину в названном селе. Градоначальник осудил подобные действия и выразил надежду, что камеры видеонаблюдения помогут найти нарушителей. "В селе Братушаны Единецкого района восстановлен разрушенный вандалами несколько недель назад памятник В.И. Ленину. Бюст восстановил меценат, пожелавший остаться неизвестным", - написал Петрович в своем Telegram-канале. По его словам, местные жители считают, что восстановленный памятник Ленину стал даже лучше прежнего. "Так что никогда не надо отчаиваться. Ибо, как говорил Владимир Ильич, "отчаяние свойственно тем, кто не понимает причин зла, не видит выхода, не способен бороться". Братушаны в очередной раз доказали, что способны бороться. Не столько за Ленина, сколько за чувство собственного достоинства", - подчеркнул он. Как сообщал ранее Петрович, это не первый случай в Единецком районе случай надругательства над историческим памятником. В ноябре 2022 года в Единцах был осквернен мемориальный комплекс "Скорбящая мать", возведенный в честь павших советских воинов, а в августе 2023 года нападению подвергся памятный знак в честь воинов-десантников у села Корпач Единецкого района. По его словам, в обоих случаях виновные до сих пор не найдены.
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молдавия, в мире
Молдавия, В мире
В Молдавии восстановили разбитый вандалами памятник Ленину

Меценат в Братушанах в Молдавии восстановил памятник Ленину, разбитый вандалами

© Фото : Солдат Победы/TelegramВосстановленный памятник Ленину в селе Братушаны Единецкого района в Молдавии
Восстановленный памятник Ленину в селе Братушаны Единецкого района в Молдавии - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : Солдат Победы/Telegram
Восстановленный памятник Ленину в селе Братушаны Единецкого района в Молдавии
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КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости. Поврежденный вандалами памятник Ленину в молдавском селе Братушаны восстановлен местным меценатом, пожелавшим остаться неизвестным, заявил глава поискового движения и национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович в своем Telegram-канале.
Ранее мэр города Единцы Константин Кожокару сообщил, что неизвестные разбили памятник Ленину в названном селе. Градоначальник осудил подобные действия и выразил надежду, что камеры видеонаблюдения помогут найти нарушителей.
«
"В селе Братушаны Единецкого района восстановлен разрушенный вандалами несколько недель назад памятник В.И. Ленину. Бюст восстановил меценат, пожелавший остаться неизвестным", - написал Петрович в своем Telegram-канале.
По его словам, местные жители считают, что восстановленный памятник Ленину стал даже лучше прежнего. "Так что никогда не надо отчаиваться. Ибо, как говорил Владимир Ильич, "отчаяние свойственно тем, кто не понимает причин зла, не видит выхода, не способен бороться". Братушаны в очередной раз доказали, что способны бороться. Не столько за Ленина, сколько за чувство собственного достоинства", - подчеркнул он.
Как сообщал ранее Петрович, это не первый случай в Единецком районе случай надругательства над историческим памятником. В ноябре 2022 года в Единцах был осквернен мемориальный комплекс "Скорбящая мать", возведенный в честь павших советских воинов, а в августе 2023 года нападению подвергся памятный знак в честь воинов-десантников у села Корпач Единецкого района. По его словам, в обоих случаях виновные до сих пор не найдены.
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