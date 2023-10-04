https://ria.ru/20231004/ovoschekhranilische-1900512711.html

В Подмосковье завершается строительство нового овощехранилища

В Подмосковье завершается строительство нового овощехранилища - РИА Новости, 04.10.2023

В Подмосковье завершается строительство нового овощехранилища

Строительство нового овощехранилища от агрофирмы "Бунятино" на 10 тысяч тонн в Талдомском горокруге в Подмосковье завершается, его ввод в эксплуатацию... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T18:12

2023-10-04T18:12

2023-10-04T18:12

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Строительство нового овощехранилища от агрофирмы "Бунятино" на 10 тысяч тонн в Талдомском горокруге в Подмосковье завершается, его ввод в эксплуатацию планируется в начале 2024 года, сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов. "На полях агрофирмы в Дмитровском и Талдомском округах уже собрали 55 тысяч тонн картофеля, 25 тысяч тонн овощей (свекла, капуста, морковь, лук, салат) и 14,2 тысяч тонн зерновых. Объемы урожая ежегодно растут и есть необходимость в новых овощехранилищах. У предприятия уже функционируют шесть овощехранилищ на 23 тысячи тонн, сейчас завершают строительство еще одного, мощностью в 10 тысяч тонн в городском округе Талдом", - отметил Филимонов, слова которого цитирует министерство сельского хозяйства и продовольствия региона. По словам Филимонова, ввод в эксплуатацию хранилища планируется в начале 2024 года. Также в планах у агрофирмы построить систему хранилища общей мощностью более 10 тысяч тонн хранения в Дмитровском городском округе в 2024-2026 годах.

https://ria.ru/20220804/podmoskove-1807155111.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), георгий филимонов