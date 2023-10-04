https://ria.ru/20231004/opoveschenie-1900411459.html

В Кремле прокомментировали проверку систем оповещения населения

В Кремле прокомментировали проверку систем оповещения населения - РИА Новости, 04.10.2023

В Кремле прокомментировали проверку систем оповещения населения

Проверки систем оповещения населения по всей России не только уместны, но и необходимы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T13:02

2023-10-04T13:02

2023-10-04T13:33

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общество

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Проверки систем оповещения населения по всей России не только уместны, но и необходимы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Крупномасштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней проводится 4 октября во всех регионах России."Это не только уместно, это необходимо", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, уместны ли такие проверки систем оповещения в сегодняшней ситуации.Пресс-секретарь главы государства привел в пример Японию, которая живет "в условиях повышенной сейсмоопасности", где регулярно проводятся учения по экстренной эвакуаций зданий, и к этому привыкли все, начиная от малых детей в детских садах до стариков."Соответственно учения в других областях, в других сферах тоже абсолютно необходимо", - сказал Песков.Кроме того, на вопрос, ощутили ли в Кремле "эти учения" и как он оценивает их проведения, Песков ответил, что оценкой должны заниматься профессионалы."Мы на себе не ощутили. Но и здесь мы вряд ли можем давать какую-то оценку, этим делом должны заниматься и именно они выполняют свою функцию", - сказал Песков

https://ria.ru/20230719/opoveschenie-1885017418.html

https://ria.ru/20221208/germaniya-1837355124.html

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