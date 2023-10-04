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Сибиряк застрелил мужчину на охоте, приняв его за дикого зверя - РИА Новости, 04.10.2023
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08:22 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/okhota-1900329726.html
Сибиряк застрелил мужчину на охоте, приняв его за дикого зверя
Сибиряк застрелил мужчину на охоте, приняв его за дикого зверя - РИА Новости, 04.10.2023
Сибиряк застрелил мужчину на охоте, приняв его за дикого зверя
Житель Красноярского края подозревается в причинении смерти по неосторожности в результате выстрела на охоте, сообщает пресс-служба регионального главка СК в... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T08:22
2023-10-04T08:22
происшествия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 4 окт - РИА Новости. Житель Красноярского края подозревается в причинении смерти по неосторожности в результате выстрела на охоте, сообщает пресс-служба регионального главка СК в Telegram-канале. Следователи полагают, что в конце сентября двое местных жителей передвигались на моторной лодке по реке Агул в Ирбейском районе и при помощи тепловизора около берега реки увидели три силуэта. Они предположили, что это дикие животные и один из охотников произвел выстрел. В этот момент на берегу находились трое мужчин, один из которых был ранен в грудь. "В Ирбейском районе местный житель подозревается в причинении смерти по неосторожности мужчине в результате выстрела из ружья", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что подозреваемый сам обратился в правоохранительные органы.
https://ria.ru/20230919/ekaterinburg-1897126315.html
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происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Сибиряк застрелил мужчину на охоте, приняв его за дикого зверя

Житель Красноярского края застрелил мужчину на охоте, приняв его за дикого зверя

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 4 окт - РИА Новости. Житель Красноярского края подозревается в причинении смерти по неосторожности в результате выстрела на охоте, сообщает пресс-служба регионального главка СК в Telegram-канале.
Следователи полагают, что в конце сентября двое местных жителей передвигались на моторной лодке по реке Агул в Ирбейском районе и при помощи тепловизора около берега реки увидели три силуэта. Они предположили, что это дикие животные и один из охотников произвел выстрел. В этот момент на берегу находились трое мужчин, один из которых был ранен в грудь.
«
"В Ирбейском районе местный житель подозревается в причинении смерти по неосторожности мужчине в результате выстрела из ружья", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что подозреваемый сам обратился в правоохранительные органы.
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ПроисшествияКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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