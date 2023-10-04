https://ria.ru/20231004/okhota-1900329726.html

Сибиряк застрелил мужчину на охоте, приняв его за дикого зверя

Сибиряк застрелил мужчину на охоте, приняв его за дикого зверя - РИА Новости, 04.10.2023

Сибиряк застрелил мужчину на охоте, приняв его за дикого зверя

Житель Красноярского края подозревается в причинении смерти по неосторожности в результате выстрела на охоте, сообщает пресс-служба регионального главка СК в... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T08:22

2023-10-04T08:22

2023-10-04T08:22

происшествия

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 4 окт - РИА Новости. Житель Красноярского края подозревается в причинении смерти по неосторожности в результате выстрела на охоте, сообщает пресс-служба регионального главка СК в Telegram-канале. Следователи полагают, что в конце сентября двое местных жителей передвигались на моторной лодке по реке Агул в Ирбейском районе и при помощи тепловизора около берега реки увидели три силуэта. Они предположили, что это дикие животные и один из охотников произвел выстрел. В этот момент на берегу находились трое мужчин, один из которых был ранен в грудь. "В Ирбейском районе местный житель подозревается в причинении смерти по неосторожности мужчине в результате выстрела из ружья", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что подозреваемый сам обратился в правоохранительные органы.

https://ria.ru/20230919/ekaterinburg-1897126315.html

красноярский край

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происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)