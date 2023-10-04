https://ria.ru/20231004/odnoklassniki-1900415819.html

Одноклассники выяснили, за что россияне благодарят своих учителей

Одноклассники выяснили, за что россияне благодарят своих учителей - РИА Новости, 04.10.2023

Одноклассники выяснили, за что россияне благодарят своих учителей

В рамках ежегодного движения "Бесценный урок", приуроченного ко Дню учителя, Одноклассники помогли выпускникам поблагодарить своих учителей. Проект проходит в... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T13:12

2023-10-04T13:12

2023-10-04T13:12

одноклассники

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В рамках ежегодного движения "Бесценный урок", приуроченного ко Дню учителя, Одноклассники помогли выпускникам поблагодарить своих учителей. Проект проходит в Год педагога и наставника при поддержке Минпросвещения России. Каждый пользователь мог сказать спасибо, рассказать, что им особенно важно и даже поделиться памятными фотографиями. Проанализировав более 10 тысяч благодарностей, ОК выяснили, что более 30% выпускников особенно ярко помнят своих первых учителей – им говорили спасибо за ценные жизненные уроки, за безграничную любовь к своему делу, труд и терпение. Активно также благодарили учителей русского языка и литературы – 17% и 10% выпускников соответственно выбрали эти уроки, оставляя слова благодарности – в частности за то, что научили культуре и грамотности. Учителям алгебры (15%) сказали спасибо за привитую любовь к цифрам. Однако не обошли вниманием и тех, кто преподавал риторику, статистику и астрономию – уроки, которые были не в каждой школе. Чаще всего учителям говорили спасибо за: полученные знания; нелегкий труд педагогов и терпение; теплые воспоминания о школьных буднях; профессионализм; первую тройку и первый жизненный урок. Вопреки встречающимся стереотипам о том, что имена часто забываются, выпускники хорошо помнят своих учителей – треть благодарностей были с указанием имени преподавателя. Помимо этого, более 90% россиян нашли и прикрепили к своим благодарностям фотографии со своими учителями и одноклассниками. Благодарности поступали из всех уголков России, но особенно заметными были слова из Москвы, Волгограда, Омска, Ростова-на-Дону и Новосибирска. Именно из этих городов присылали больше всего поздравлений. В этом году в рамках движения "Бесценный урок" Одноклассники также выпустили серию роликов для молодых родителей, в которых учителя, авторы популярных блогов об образовании, провели уроки для родителей. В роликах можно узнать, как правильно подготовить ребенка к школьной жизни, нужно ли делать с ребенком домашнее задание, так ли вредны гаджеты на самом деле и правда ли, что выбор хобби не менее важен, чем подготовка к экзаменам.

https://ria.ru/20230925/odnoklassniki-1898469342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

одноклассники