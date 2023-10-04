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КНР и Индия с начала года в четыре раза увеличили поставки мяса в Приморье
КНР и Индия с начала года в четыре раза увеличили поставки мяса в Приморье - РИА Новости, 04.10.2023
КНР и Индия с начала года в четыре раза увеличили поставки мяса в Приморье
Индия и Китай с начала 2023 года в среднем в четыре раза нарастили поставки мяса в Приморье – до 2,3 тысячи тонн и 3,2 тысячи тонн соответственно, следует из... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T05:40
2023-10-04T05:40
2023-10-04T05:40
экономика
китай
индия
приморский край
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 окт – РИА Новости. Индия и Китай с начала 2023 года в среднем в четыре раза нарастили поставки мяса в Приморье – до 2,3 тысячи тонн и 3,2 тысячи тонн соответственно, следует из сообщения Приморского межрегионального управления Россельхознадзора. "В 2023 году резко возросли поставки мяса из КНР – в Приморский край уже поступило 123 партии мяса из Китая общим весом 3 214 тонн (в прошлом году была импортирована 31 партия весом 757 тонн), а также значительно увеличился ввоз мяса из Индии – из этой страны поступило 248 партий общим весом 2 311 тонн (в 2022 году – 72 партии весом 531 тонна)", - говорится в сообщении. При этом лидером среди стран-экспортеров мяса для Приморья остается Бразилия. Кроме того, поступает мясная продукция из Колумбии, Аргентины, Уругвая, Парагвая, Боливии, Австралии и Японии. С начала года в Приморье импортировано 22,1 тысячи тонн мяса. За этого период более чем в 12 раз сократился ввоз свинины - до 731 тонн. По сравнению с прошлым годом импорт мяса птицы вырос, а говядины уменьшился. В четыре раза увеличились поставки буйволятины - до 2 311 тонн.
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китай
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экономика, китай, индия, приморский край, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Китай, Индия, Приморский край, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
КНР и Индия с начала года в четыре раза увеличили поставки мяса в Приморье
КНР и Индия с начала 2023 года в четыре раза нарастили поставки мяса в Приморье