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КНР и Индия с начала года в четыре раза увеличили поставки мяса в Приморье - РИА Новости, 04.10.2023
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05:40 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/myaso-1900320035.html
КНР и Индия с начала года в четыре раза увеличили поставки мяса в Приморье
КНР и Индия с начала года в четыре раза увеличили поставки мяса в Приморье - РИА Новости, 04.10.2023
КНР и Индия с начала года в четыре раза увеличили поставки мяса в Приморье
Индия и Китай с начала 2023 года в среднем в четыре раза нарастили поставки мяса в Приморье – до 2,3 тысячи тонн и 3,2 тысячи тонн соответственно, следует из... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T05:40
2023-10-04T05:40
экономика
китай
индия
приморский край
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 окт – РИА Новости. Индия и Китай с начала 2023 года в среднем в четыре раза нарастили поставки мяса в Приморье – до 2,3 тысячи тонн и 3,2 тысячи тонн соответственно, следует из сообщения Приморского межрегионального управления Россельхознадзора. "В 2023 году резко возросли поставки мяса из КНР – в Приморский край уже поступило 123 партии мяса из Китая общим весом 3 214 тонн (в прошлом году была импортирована 31 партия весом 757 тонн), а также значительно увеличился ввоз мяса из Индии – из этой страны поступило 248 партий общим весом 2 311 тонн (в 2022 году – 72 партии весом 531 тонна)", - говорится в сообщении. При этом лидером среди стран-экспортеров мяса для Приморья остается Бразилия. Кроме того, поступает мясная продукция из Колумбии, Аргентины, Уругвая, Парагвая, Боливии, Австралии и Японии. С начала года в Приморье импортировано 22,1 тысячи тонн мяса. За этого период более чем в 12 раз сократился ввоз свинины - до 731 тонн. По сравнению с прошлым годом импорт мяса птицы вырос, а говядины уменьшился. В четыре раза увеличились поставки буйволятины - до 2 311 тонн.
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китай
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экономика, китай, индия, приморский край, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Китай, Индия, Приморский край, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
КНР и Индия с начала года в четыре раза увеличили поставки мяса в Приморье

КНР и Индия с начала 2023 года в четыре раза нарастили поставки мяса в Приморье

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПогрузка контейнеров в контейнерном терминале Владивостокского морского торгового порта
Погрузка контейнеров в контейнерном терминале Владивостокского морского торгового порта - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Погрузка контейнеров в контейнерном терминале Владивостокского морского торгового порта. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 окт – РИА Новости. Индия и Китай с начала 2023 года в среднем в четыре раза нарастили поставки мяса в Приморье – до 2,3 тысячи тонн и 3,2 тысячи тонн соответственно, следует из сообщения Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.
«
"В 2023 году резко возросли поставки мяса из КНР – в Приморский край уже поступило 123 партии мяса из Китая общим весом 3 214 тонн (в прошлом году была импортирована 31 партия весом 757 тонн), а также значительно увеличился ввоз мяса из Индии – из этой страны поступило 248 партий общим весом 2 311 тонн (в 2022 году – 72 партии весом 531 тонна)", - говорится в сообщении.
При этом лидером среди стран-экспортеров мяса для Приморья остается Бразилия. Кроме того, поступает мясная продукция из Колумбии, Аргентины, Уругвая, Парагвая, Боливии, Австралии и Японии.
С начала года в Приморье импортировано 22,1 тысячи тонн мяса. За этого период более чем в 12 раз сократился ввоз свинины - до 731 тонн. По сравнению с прошлым годом импорт мяса птицы вырос, а говядины уменьшился. В четыре раза увеличились поставки буйволятины - до 2 311 тонн.
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ЭкономикаКитайИндияПриморский крайФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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