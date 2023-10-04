Рейтинг@Mail.ru
Убийство в Москве раскрыли спустя 26 лет - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:50 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/mvd-1900431527.html
Убийство в Москве раскрыли спустя 26 лет
Убийство в Москве раскрыли спустя 26 лет - РИА Новости, 04.10.2023
Убийство в Москве раскрыли спустя 26 лет
Полицейские задержали двух подозреваемых в убийстве женщины в июне 1997 года в Москве, сообщила журналистам в среду представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T13:50
2023-10-04T13:50
происшествия
москва
россия
московская область (подмосковье)
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863863141_0:121:3001:1809_1920x0_80_0_0_0f1b605fa41bdab96e40a2418eef8f73.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Полицейские задержали двух подозреваемых в убийстве женщины в июне 1997 года в Москве, сообщила журналистам в среду представитель МВД России Ирина Волк. "В июне 1997 года в чердачном помещении 12-этажного жилого дома на улице Плющева (район Перово) было обнаружено тело женщины с множественными колото-резаными ранами. Розыск злоумышленников по горячим следам не дал результатов. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ", - сказала Волк. По ее словам, спустя более чем 20 лет специалисты провели молекулярно-генетических экспертизы и вышли на след предполагаемых преступников, после чего задержали их в Подмосковье. Двое мужчин, которым на момент убийства было 18-19 лет, признали вину. Идет следствие.
https://ria.ru/20231004/sk-1900413387.html
москва
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863863141_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_627662d9caeb7c87267428f1f303ff3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, московская область (подмосковье), ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Убийство в Москве раскрыли спустя 26 лет

МВД: задержаны подозреваемые в убийстве женщины в июне 1997 года в Москве

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Полицейские задержали двух подозреваемых в убийстве женщины в июне 1997 года в Москве, сообщила журналистам в среду представитель МВД России Ирина Волк.
"В июне 1997 года в чердачном помещении 12-этажного жилого дома на улице Плющева (район Перово) было обнаружено тело женщины с множественными колото-резаными ранами. Розыск злоумышленников по горячим следам не дал результатов. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ", - сказала Волк.
По ее словам, спустя более чем 20 лет специалисты провели молекулярно-генетических экспертизы и вышли на след предполагаемых преступников, после чего задержали их в Подмосковье. Двое мужчин, которым на момент убийства было 18-19 лет, признали вину. Идет следствие.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Фигурант дела об убийстве ребенка на Кубани получил одиннадцать лет
Вчера, 13:05
 
ПроисшествияМоскваРоссияМосковская область (Подмосковье)Ирина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала