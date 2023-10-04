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Убийство в Москве раскрыли спустя 26 лет
Убийство в Москве раскрыли спустя 26 лет - РИА Новости, 04.10.2023
Убийство в Москве раскрыли спустя 26 лет
Полицейские задержали двух подозреваемых в убийстве женщины в июне 1997 года в Москве, сообщила журналистам в среду представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T13:50
2023-10-04T13:50
2023-10-04T13:50
происшествия
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россия
московская область (подмосковье)
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Полицейские задержали двух подозреваемых в убийстве женщины в июне 1997 года в Москве, сообщила журналистам в среду представитель МВД России Ирина Волк. "В июне 1997 года в чердачном помещении 12-этажного жилого дома на улице Плющева (район Перово) было обнаружено тело женщины с множественными колото-резаными ранами. Розыск злоумышленников по горячим следам не дал результатов. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ", - сказала Волк. По ее словам, спустя более чем 20 лет специалисты провели молекулярно-генетических экспертизы и вышли на след предполагаемых преступников, после чего задержали их в Подмосковье. Двое мужчин, которым на момент убийства было 18-19 лет, признали вину. Идет следствие.
https://ria.ru/20231004/sk-1900413387.html
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происшествия, москва, россия, московская область (подмосковье), ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Убийство в Москве раскрыли спустя 26 лет
МВД: задержаны подозреваемые в убийстве женщины в июне 1997 года в Москве