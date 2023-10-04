https://ria.ru/20231004/monospektakl-1900513973.html

Моноспектакль "Зов небесный" пройдет в ЦДА к 205-летию Тургенева

Моноспектакль "Зов небесный" пройдет в ЦДА к 205-летию Тургенева - РИА Новости, 04.10.2023

Моноспектакль "Зов небесный" пройдет в ЦДА к 205-летию Тургенева

Благотворительный фонд актеров (БФА) совместно с Центральным Домом актера (ЦДА) при поддержке Ассамблеи народов Евразии реализует уникальный... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T18:33

2023-10-04T18:33

2023-10-04T18:33

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900518435_0:0:2644:1487_1920x0_80_0_0_ac8af17577d4ddb39f4e4c3971799ef9.jpg

МОСКВА, 4 окт — Пресс-служба Благотворительного фонда актеров. Благотворительный фонд актеров (БФА) совместно с Центральным Домом актера (ЦДА) при поддержке Ассамблеи народов Евразии реализует уникальный театрально-музыкальный просветительский проект, посвященный 205-летию со дня рождения Ивана Тургенева. В рамках празднования в Большом зале Центрального Дома актера состоится благотворительный драматический концерт "Зов небесный" в формате моноспектакля, в котором прозвучит специально созданная для него симфоническая музыка в исполнении Академического Большого концертного оркестра им. Ю.В. Силантьева. Это путешествие по страницам жизни великой пары — Ивана Тургенева и испано-французской оперной певицы Полины Виардо. Главная героиня моноспектакля - актриса театра и кино Елена Соколова; автор сценария и режиссер - заслуженная артистка России Марина Кайдалова; автор музыки - заслуженный деятель искусств России, композитор, художественный руководитель и главный дирижер Академического Большого концертного оркестра им. Ю.В. Силантьева Александр Клевицкий. "Концерт для актера с оркестром" - признанный и все более любимый зрителем жанр. Тщательно выстроенная композиция повествования и мастерство исполнения делает оркестр и актера единым целым. И вот мы в мире, где любовь никогда не перестает, но "на всем ее пути - цветы и кровь, цветы и кровь". "Я ничего не видел на свете лучше Вас, встретить Вас на своем пути было величайшим счастьем моей жизни, моя преданность и благодарность Вам не имеет границ и умрет только вместе со мной", - писал Тургенев Полине Виардо. Она же, увидев его впервые, сказала: "Русский простак и больше ничего". Проект отвечает задаче сбережения духовного и культурного наследия мировой культуры и служит сохранению исторической памяти об одном из выдающихся деятелей культуры России, внесшем громадный вклад в мировую культуру. Художественная ценность драматического концерта "Зов небесный" еще и в том, что он открывает малоизвестные моменты жизни и творчества Тургенева по его переписке с Виардо. Драматический концерт "Зов небесный" уже был показан в Московском Международном Доме музыки, в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына, а также на площадках Российских центров науки и культуры в Париже и Брюсселе на русском и французском языках. Кроме того, 1 ноября запланирована пресс-конференция, посвященная 205-летию со дня рождения И.С.Тургенева, в Библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева с короткометражной документальной кинопрезентацией проекта. Для охвата многомиллионной аудитории для телевизионных каналов "Культура", "Просвещение", "Ратник" и других планируется видеозапись концерта для ее трансляции 9 ноября - в день юбилея. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы