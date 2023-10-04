Кишинев нарушает международные нормы законодательства, заявили в Гагаузии
Экс-глава Гагаузии Влах: Кишинев нарушает нормы международного законодательства
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Флаги Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС), контролирующая практически все органы власти республики, нарушает международные нормы законодательства, заявила в эфире кишиневского телеканала TVC 21 экс-глава Гагаузской автономии Ирина Влах, комментируя поправки в Кодекс о выборах республики.
Ранее во вторник Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами ПДС запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению Комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу же после этого решения спикер парламента, лидер ПДС Игорь Гросу созвал экстренное заседание законодательного собрания. После обсуждения проект по поправкам в кодекс о выборах был принят депутатами ПДС в двух чтениях.
"ПДС, борясь с оппонентами, нарушает международные нормы законодательства ради сохранения себя у власти. Когда на уровне Комиссии по чрезвычайным ситуациям определенные люди лишаются своего права избирать и быть избранными, у меня складывается впечатление, что этот прецедент будет применен на локальных, местных выборах, и правящая партия пойдет дальше. В 2024 году будут президентские выборы, в 2025 году – выборы парламента", — сказала Влах в эфире телеканала.
Поправка в кодекс о выборах закрепляет новое ограничение права быть избранным, которое будет распространяться на лиц, соответствующих на день оглашения решения Конституционного суда о признании неконституционности политической партии хотя бы одному из критериев. А именно если они подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, указанных судом в качестве довода в контексте заявления о неконституционности политической партии или были исключены из предыдущего выборного голосования в результате нарушения принципа прозрачности финансирования, также если они виновны в совершении действий, которые привели к их включению в списки международных санкций некоторых международных организаций или некоторых государств. Ограничение будет действовать в течение трех лет со дня оглашения решения КС о признании политической партии неконституционной.
В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.