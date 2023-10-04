https://ria.ru/20231004/laureat-1900548656.html

Лауреатом литературной премии "Ясная поляна" стала Саша Николаенко

Лауреатом литературной премии "Ясная поляна" стала Саша Николаенко - РИА Новости, 04.10.2023

Лауреатом литературной премии "Ясная поляна" стала Саша Николаенко

Лауреатом крупнейшей в России литературной премии "Ясная Поляна" в главной номинации "Современная русская проза" названа писательница Саша Николаенко за... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T20:57

2023-10-04T20:57

2023-10-04T21:41

россия

культура

владимир толстой

лев толстой (писатель)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Лауреатом крупнейшей в России литературной премии "Ясная Поляна" в главной номинации "Современная русская проза" названа писательница Саша Николаенко за произведение "Муравьиный бог: реквием", передает корреспондент РИА Новости.Торжественная церемония награждения победителей литературной премии "Ясная поляна" проходит в Большом театре в среду."Я был бы рад за любого из шестерых, но особенно рад за нашего лауреата. Саша Николаенко "Муравьиный бог: реквием", - объявил советник президента РФ по культуре и председатель жюри премии Владимир Толстой.Автор поблагодарила членов жюри и читателей за выбор своего произведения."Я хочу каждому из вас сказать спасибо за то, что вы нашли в себе силы и прочли мою книгу, потому что я знаю, как это тяжело", - отметила Николаенко.Победителем в номинации "Иностранная литература" стал македонский писатель Венко Андоновский с романом о духовном конфликте между европейским Западом и европейским Востоком "Пуп света".Награду Андоновскому и переводчику его романа Ольге Панькиной вручила директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина Толстая."Уважаемые Владимир Ильич Толстой, члены жюри: Павел Басинский, Алексей Варламов, Евгений Водолазкин и Владислав Отрошенко, уважаемые присутствующие, ценители художественного слова, с огромной признательностью и безмерной благодарностью я принимаю сегодня литературную премию "Ясная поляна", связывающую нас с именем властителя мира словесности, который всю свою жизнь был суверенным в царстве смыслов, называемого литературой. Лев Николаевич Толстой постоянно искал ответ на главный вопрос не только литературы, но и каждого человека: "Есть ли смысл в жизни или нет?", - отметил Андоновский, получая награду.Перед церемонией Владимир Толстой сказал журналистам, что в этом году в литературной премии "Ясная поляна" появилась новая номинация "Пропущенные шедевры". Наградой в этой номинации отметили произведение мировой литературы, незамеченное российскими критиками и переводчиками в момент выхода книги в свет и открытое для российского читателя уже после смерти автора. Премию вручили переводчику Ирине Дорониной за перевод с английского языка на русский романа "Все рушится" Чинуа Ачебе."Я счастлива. Конечно, я горячо благодарю организаторов и жюри премии. Я очень рада, что мне довелось поспособствовать, чтобы этот выдающийся роман доставил нашему российскому читателю настоящее, не так часто нас посещающее, удовольствие", - сказала Доронина, получая награду.Кроме того, в этом году впервые выбрали лауреата, внесшего особый вклад в развитие отечественной литературы, в номинации "Личность". Победителем стал Юрий Арабов.Награду огласил писатель, член жюри премии Павел Басинский. "Это, может быть, самый крупный сценарист наших дней, человек, который писал сценарии для Александра Сокурова. Человек очень душевный, тонкий. Это Юрий Арабов… Я знаю, когда любой режиссёр затевает какой-то серьезный проект по классике, он обращается к Арабову, а дальше уже зависит согласится он или нет", - подчеркнул Басинский.Арабов не смог присутствовать на церемонии, но выразил благодарность за награду в видеообращении.Обладателем специального приза Samsung "Выбор читателей" стал Рагим Джафаров с произведением "Его последние дни". В качестве приза победитель получил поездку в Южную Корею.Премия "Ясная Поляна" - ежегодная общероссийская литературная премия, учрежденная в 2003 году музеем-усадьбой Льва Толстого. Она присуждается авторам, произведения которых наследуют традиции классической литературы, определяя при этом круг литературных тенденций настоящего времени. Объединяя ключевых экспертов в области литературы, премия выбирает для читателя лучшие российские и переводные книги и становится навигатором по современной литературе. Призовой фонд премии в 2023 году составляет 6,7 миллиона рублей, что делает ее крупнейшей литературной премией России.Ранее лауреатами премии становились писатели Наринэ Абгарян, Дмитрий Данилов, Гузель Яхина, Герман Садулаев, а также зарубежные авторы Джулиан Барнс, Орхан Памук, Патрисия Данкер, Марио Варгас Льоса.

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https://ria.ru/20230909/tolstoy-1894049362.html

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россия, владимир толстой, лев толстой (писатель), дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран), большой театр, общество, южная корея, павел басинский, samsung