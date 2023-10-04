https://ria.ru/20231004/kultura-1900455036.html

Запад показывает слабость, запрещая русскую культуру, заявил внук де Голля

Запад показывает слабость, запрещая русскую культуру, заявил внук де Голля - РИА Новости, 04.10.2023

Запад показывает слабость, запрещая русскую культуру, заявил внук де Голля

Попытки уничтожить русскую культуру демонстрируют слабость Запада, европейские лидеры находятся под влиянием демократии, их видение России ограничено, заявил в... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T15:07

2023-10-04T15:07

2023-10-04T15:07

культура

в мире

россия

украина

шарль де голль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Попытки уничтожить русскую культуру демонстрируют слабость Запада, европейские лидеры находятся под влиянием демократии, их видение России ограничено, заявил в среду внук первого президента Пятой французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. "Сейчас идут попытки забыть о русской культуре, уничтожить ее... Это желание ничем не закончится, а только показывает слабость Запада", — сказал Пьер де Голль в ходе сессии на двадцатом заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Он добавил, что нынешние европейские лидеры, политическая элита "слишком молоды и находятся под влиянием демократических взглядов", поэтому их видение России ограничено и они "практически не знают о геополитических направлениях мысли России". Пьер де Голль отметил, что конфликт на Украине можно решить дипломатическим путем, а эскалация, на которую "делает ставку Запад приведет к гибели людей, удару по экономике и в конечном итоге - к ослаблению мира Европы".

https://ria.ru/20230928/rusofoby-1899052136.html

https://ria.ru/20231002/sanktsii-1899790570.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, шарль де голль