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Запад показывает слабость, запрещая русскую культуру, заявил внук де Голля - РИА Новости, 04.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:07 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/kultura-1900455036.html
Запад показывает слабость, запрещая русскую культуру, заявил внук де Голля
Запад показывает слабость, запрещая русскую культуру, заявил внук де Голля - РИА Новости, 04.10.2023
Запад показывает слабость, запрещая русскую культуру, заявил внук де Голля
Попытки уничтожить русскую культуру демонстрируют слабость Запада, европейские лидеры находятся под влиянием демократии, их видение России ограничено, заявил в... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:07
2023-10-04T15:07
культура
в мире
россия
украина
шарль де голль
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СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Попытки уничтожить русскую культуру демонстрируют слабость Запада, европейские лидеры находятся под влиянием демократии, их видение России ограничено, заявил в среду внук первого президента Пятой французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. "Сейчас идут попытки забыть о русской культуре, уничтожить ее... Это желание ничем не закончится, а только показывает слабость Запада", — сказал Пьер де Голль в ходе сессии на двадцатом заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Он добавил, что нынешние европейские лидеры, политическая элита "слишком молоды и находятся под влиянием демократических взглядов", поэтому их видение России ограничено и они "практически не знают о геополитических направлениях мысли России". Пьер де Голль отметил, что конфликт на Украине можно решить дипломатическим путем, а эскалация, на которую "делает ставку Запад приведет к гибели людей, удару по экономике и в конечном итоге - к ослаблению мира Европы".
https://ria.ru/20230928/rusofoby-1899052136.html
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в мире, россия, украина, шарль де голль
Культура, В мире, Россия, Украина, Шарль де Голль
Запад показывает слабость, запрещая русскую культуру, заявил внук де Голля

Пьер де Голль: попытки уничтожить русскую культуру демонстрируют слабость Запада

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Попытки уничтожить русскую культуру демонстрируют слабость Запада, европейские лидеры находятся под влиянием демократии, их видение России ограничено, заявил в среду внук первого президента Пятой французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль.
"Сейчас идут попытки забыть о русской культуре, уничтожить ее... Это желание ничем не закончится, а только показывает слабость Запада", — сказал Пьер де Голль в ходе сессии на двадцатом заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
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Он добавил, что нынешние европейские лидеры, политическая элита "слишком молоды и находятся под влиянием демократических взглядов", поэтому их видение России ограничено и они "практически не знают о геополитических направлениях мысли России".
Пьер де Голль отметил, что конфликт на Украине можно решить дипломатическим путем, а эскалация, на которую "делает ставку Запад приведет к гибели людей, удару по экономике и в конечном итоге - к ослаблению мира Европы".
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