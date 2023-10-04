https://ria.ru/20231004/kuban-1900307828.html

Кубань выделила пять миллиардов рублей на закупку электробусов и автобусов

Кубань выделила пять миллиардов рублей на закупку электробусов и автобусов - РИА Новости, 04.10.2023

Кубань выделила пять миллиардов рублей на закупку электробусов и автобусов

Власти Краснодарского края дополнительно выделили 2,1 миллиарда рублей на развитие общественного транспорта, всего на закупку электробусов и автобусов в этом... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T00:27

2023-10-04T00:27

2023-10-04T00:27

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

экономика

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КРАСНОДАР, 4 окт - РИА Новости. Власти Краснодарского края дополнительно выделили 2,1 миллиарда рублей на развитие общественного транспорта, всего на закупку электробусов и автобусов в этом году направят более 5 миллиардов рублей из федерального и краевого бюджетов. "План обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности региона дополнили новыми мерами. Особое внимание уделили развитию общественного транспорта в Краснодарском крае. На эти цели в 2023 году направим дополнительно 2,1 миллиарда рублей. Новый транспорт позволит повысить комфорт и безопасность перевозок и справиться с возросшей нагрузкой на дорожные сети", – сказал журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По данным пресс-службы краевой администрации, за счет средств из федерального и краевого бюджетов приобретут электробусы и автобусы. Всего в этом году на закупку нового транспорта предусмотрено более 5 миллиардов рублей. По словам губернатора, в 2023 году будет также докапитализирован Фонд развития бизнеса Кубани, так как предприниматели региона все чаще обращаются за гарантийной поддержкой в краевые институты развития. "За девять месяцев этого года Фонд развития бизнеса выдал поручительств на сумму более чем 3,8 миллиарда рублей, а сумма привлеченных кредитов составила свыше 8 миллиардов рублей. Поэтому мы приняли решение докапитализировать Фонд на 300 миллионов рублей. Это позволит помочь большему числу бизнесменов", – добавил Кондратьев. Сейчас в план обеспечения устойчивого развития экономики в Краснодарском крае включено около 70 мероприятий, реализация которых предусмотрена в период с 2023 по 2026 год. Документ направлен на смягчение последствий санкций и поддержку отраслей экономики и жителей края. Общий объем финансирования, по данным властей, составляет 11,8 миллиарда рублей.

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краснодарский край, вениамин кондратьев, экономика