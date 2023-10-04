https://ria.ru/20231004/kharkov-1900334377.html

В Харьковской области сообщили о повреждении здания спиртзавода

В Харьковской области сообщили о повреждении здания спиртзавода - РИА Новости, 04.10.2023

В Харьковской области сообщили о повреждении здания спиртзавода

Здание спиртзавода попало под удар и получило повреждения в селе Ивашки Харьковской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T09:08

2023-10-04T09:08

2023-10-04T09:08

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харьковская область

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Здание спиртзавода попало под удар и получило повреждения в селе Ивашки Харьковской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале. "В селе Ивашки Богодуховского района повреждены здания инкубатора и спиртзавода в результате обстрела", - написал Синегубов. В ночь на среду была объявлена воздушная тревога в ряде областей Украины, в том числе в Харьковской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231004/lep-1900327526.html

харьковская область

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, харьковская область, украина