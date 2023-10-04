https://ria.ru/20231004/khabarovsk-1900355199.html

Автопарк лесного хозяйства Хабаровского края пополнился новой техникой

Автопарк лесного хозяйства Хабаровского края пополнился новой техникой - РИА Новости, 04.10.2023

Автопарк лесного хозяйства Хабаровского края пополнился новой техникой

Автопарк лесного хозяйства Хабаровского края за четыре года пополнился более чем 160 единицами спецтехники по федеральному нацпроекту, сообщает правительство... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T10:51

2023-10-04T10:51

2023-10-04T10:51

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ХАБАРОВСК, 4 окт - РИА Новости. Автопарк лесного хозяйства Хабаровского края за четыре года пополнился более чем 160 единицами спецтехники по федеральному нацпроекту, сообщает правительство региона в Telegram-канале. "В лесное хозяйство Хабаровского края за четыре последних года закуплено 162 единицы лесопожарной и лесохозяйственной техники. Министерство лесного хозяйства и лесопереработки края подвело предварительные итоги реализации регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", - говорится в сообщении. Отмечается, что также по нацпроекту в край поступило 319 единиц оборудования для тушения и для воспроизводства лесов. Обновление автотракторного парка прошло за счет федеральных субсидий, на что региону было выделено 607,26 миллиона рублей. Уточняется, что всего на материальное обновление лесного хозяйства по нацпроекту было направлено 634,8 миллионов. Хабаровский край очень протяженный. При высокой горимости лесов региона от укомплектованности подразделений напрямую зависит безопасность жителей края и объектов экономики. Например, для доставки лесопожарных формирований в труднодоступную или болотистую местность используется только спецтехника - снегоболотоходы. Их в регионе с 2019 года было закуплено 18 единиц. Вездеходы-амфибии помогают переправиться пожарным через водоемы. На месте пожаров используют штабные автомобили. Цистерны к месту пожаров доставляют тягачи. Они же перевозят все оборудование. "В этом году для переброски сил и средств пожаротушения к местам возгораний мы приобрели шесть грузовых автомобилей УАЗ-390945.Также на сумму примерно 10 миллионов рублей было закуплено оборудование для тушения. И все это средства нацпроекта", - цитирует правительство региона начальника управления сохранения лесов Константина Кузнецова. Также Хабаровский край занимается лесовосстановлением. Регион по этому направлению - лидер на Дальнем Востоке, сообщает краевое правительство. Для сохранения лесов различная техника поступает в край как по нацпроекту "Экология", так и по госпрограмме "Развитие лесного хозяйства". С ее помощью ведутся лесовосстановительные работы, выращивают сеянцы, создается семенной фонд для теплично-питомнического хозяйства. К 2024 году перед краем стоит задача - достичь 100% восстановления всех выбывающих лесов. Два года назад губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым был инициирован флагманский проект "Зеленое будущее края". Задача проекта - кратное увеличение выращивания посадочного материала для лесовосстановления. Количество выращенных сеянцев к 2026 году нужно довести до 18 миллионов штук в год. В текущем году в планах получить 13,5 миллионов. А к 2030 году эта цифра должна дойти до 27 миллионов штук. Нацпроект "Экология" - одна из федеральных инициатив президента РФ Владимира Путина. Он должен помочь выстроить в России комплексную систему сохранения окружающей среды и природных богатств, предназначенных следующим поколениям.

https://ria.ru/20230913/kompleksy-1895999215.html

https://ria.ru/20230904/khabarovsk-1894023822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

хабаровский край, михаил дегтярев, дальний восток