https://ria.ru/20231004/kadyrov-1900487613.html

Кадыров прокатился на велосипеде на открытии нового парка в Грозном

Кадыров прокатился на велосипеде на открытии нового парка в Грозном - РИА Новости, 04.10.2023

Кадыров прокатился на велосипеде на открытии нового парка в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокатился на велосипеде на открытии нового парка в поселке Алды в Грозном, видео с открытия опубликовано в Telegram-канале... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T16:39

2023-10-04T16:39

2023-10-04T16:45

общество

грозный

рамзан кадыров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900488924_0:104:2164:1321_1920x0_80_0_0_bc41840983c5d4cfd2fe0de740bb24ec.jpg

ГРОЗНЫЙ, 4 окт – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокатился на велосипеде на открытии нового парка в поселке Алды в Грозном, видео с открытия опубликовано в Telegram-канале руководителя региона. На видео Кадыров катается на велосипеде по дорожкам парка в сопровождении чиновников, в числе которых экс-министр сельского хозяйства Чечни, гендиректор АО "Данон Россия" Якуб Закриев. "В канун 205-летия города Грозного мы открыли новый парк в поселке Алды. Сразу скажу, что он мне очень понравился. Проект реализован на совесть. Сам парк находится рядом с Грозненским морем. Уверен, это прекрасное место станет теперь еще больше популярным для любителей активного отдыха", - написал Кадыров. Глава Чечни рассказал о работе, предшествовавшей открытию парка: освобождено от сухостоя, кустарников и мелколесья более 20 гектаров площади, установлено 189 светильников, уложено около 3500 квадратных метров брусчатки. Помимо тротуарной дорожки (6 километров), появились скамейки, смотровая зона, пирс, парковка и мост. "Убежден, что жители весело и полезно будут проводить в этой зоне время. Не сомневаюсь в этом, также исходя из того, что территорию для открытия парка, согласно моему поручению столичным властям, выбирали сами горожане путём голосования. Я с удовольствием ознакомился с качеством проделанных работ и дал им наивысшую оценку", - сообщил Кадыров.

https://ria.ru/20231001/zdorove-1899754991.html

https://ria.ru/20231003/kadyrova-1900130305.html

грозный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, грозный, рамзан кадыров