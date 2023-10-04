https://ria.ru/20231004/kadyrov-1900487613.html
Кадыров прокатился на велосипеде на открытии нового парка в Грозном
Кадыров прокатился на велосипеде на открытии нового парка в Грозном - РИА Новости, 04.10.2023
Кадыров прокатился на велосипеде на открытии нового парка в Грозном
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокатился на велосипеде на открытии нового парка в поселке Алды в Грозном, видео с открытия опубликовано в Telegram-канале... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T16:39
2023-10-04T16:39
2023-10-04T16:45
общество
грозный
рамзан кадыров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900488924_0:104:2164:1321_1920x0_80_0_0_bc41840983c5d4cfd2fe0de740bb24ec.jpg
ГРОЗНЫЙ, 4 окт – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокатился на велосипеде на открытии нового парка в поселке Алды в Грозном, видео с открытия опубликовано в Telegram-канале руководителя региона. На видео Кадыров катается на велосипеде по дорожкам парка в сопровождении чиновников, в числе которых экс-министр сельского хозяйства Чечни, гендиректор АО "Данон Россия" Якуб Закриев. "В канун 205-летия города Грозного мы открыли новый парк в поселке Алды. Сразу скажу, что он мне очень понравился. Проект реализован на совесть. Сам парк находится рядом с Грозненским морем. Уверен, это прекрасное место станет теперь еще больше популярным для любителей активного отдыха", - написал Кадыров. Глава Чечни рассказал о работе, предшествовавшей открытию парка: освобождено от сухостоя, кустарников и мелколесья более 20 гектаров площади, установлено 189 светильников, уложено около 3500 квадратных метров брусчатки. Помимо тротуарной дорожки (6 километров), появились скамейки, смотровая зона, пирс, парковка и мост. "Убежден, что жители весело и полезно будут проводить в этой зоне время. Не сомневаюсь в этом, также исходя из того, что территорию для открытия парка, согласно моему поручению столичным властям, выбирали сами горожане путём голосования. Я с удовольствием ознакомился с качеством проделанных работ и дал им наивысшую оценку", - сообщил Кадыров.
https://ria.ru/20231001/zdorove-1899754991.html
https://ria.ru/20231003/kadyrova-1900130305.html
грозный
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900488924_133:0:2032:1424_1920x0_80_0_0_2981e669b36f0d3f0ef64bca84a00a6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, грозный, рамзан кадыров
Общество, Грозный, Рамзан Кадыров
Кадыров прокатился на велосипеде на открытии нового парка в Грозном
Кадыров прокатился на велосипеде на открытии парка в поселке Алды в Грозном
ГРОЗНЫЙ, 4 окт – РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокатился на велосипеде на открытии нового парка в поселке Алды в Грозном, видео с открытия опубликовано в Telegram-канале
руководителя региона.
На видео Кадыров катается на велосипеде по дорожкам парка в сопровождении чиновников, в числе которых экс-министр сельского хозяйства Чечни, гендиректор АО "Данон Россия" Якуб Закриев.
Кадыров высказался о тех, кто распускает слухи о его здоровье
"В канун 205-летия города Грозного мы открыли новый парк в поселке Алды. Сразу скажу, что он мне очень понравился. Проект реализован на совесть. Сам парк находится рядом с Грозненским морем. Уверен, это прекрасное место станет теперь еще больше популярным для любителей активного отдыха", - написал Кадыров.
Глава Чечни рассказал о работе, предшествовавшей открытию парка: освобождено от сухостоя, кустарников и мелколесья более 20 гектаров площади, установлено 189 светильников, уложено около 3500 квадратных метров брусчатки. Помимо тротуарной дорожки (6 километров), появились скамейки, смотровая зона, пирс, парковка и мост.
"Убежден, что жители весело и полезно будут проводить в этой зоне время. Не сомневаюсь в этом, также исходя из того, что территорию для открытия парка, согласно моему поручению столичным властям, выбирали сами горожане путём голосования. Я с удовольствием ознакомился с качеством проделанных работ и дал им наивысшую оценку", - сообщил Кадыров.
Старшей дочери Кадырова присвоили звание народной артистки Чечни