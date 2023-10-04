https://ria.ru/20231004/izolyatsiya-1900412133.html

В Кремле назвали рассуждения об изоляции России несостоятельными

В Кремле назвали рассуждения об изоляции России несостоятельными - РИА Новости, 04.10.2023

В Кремле назвали рассуждения об изоляции России несостоятельными

Рассуждения об изоляции РФ несостоятельны, все большее число стран тяготеют к выстраиванию нормальных отношений с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T13:03

2023-10-04T13:03

2023-10-04T13:08

россия

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Рассуждения об изоляции РФ несостоятельны, все большее число стран тяготеют к выстраиванию нормальных отношений с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Давно всем стало ясно, что подобные обсуждения абсолютно несостоятельны, потому что мир гораздо больше, чем страны коллективного Запада. Мы видим, что все больше стран тяготеют к тому, чтобы выстраивать нормальные равноправные отношения, основанные на взаимном интересе и взаимном уважении. Мы не сомневаемся, что этот процесс будет продолжаться, и круг таких дружественных стран будет расширяться", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230915/rossiya-1896585369.html

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россия, дмитрий песков, политика