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В Кремле назвали рассуждения об изоляции России несостоятельными - РИА Новости, 04.10.2023
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13:03 04.10.2023 (обновлено: 13:08 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/izolyatsiya-1900412133.html
В Кремле назвали рассуждения об изоляции России несостоятельными
В Кремле назвали рассуждения об изоляции России несостоятельными - РИА Новости, 04.10.2023
В Кремле назвали рассуждения об изоляции России несостоятельными
Рассуждения об изоляции РФ несостоятельны, все большее число стран тяготеют к выстраиванию нормальных отношений с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T13:03
2023-10-04T13:08
россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Рассуждения об изоляции РФ несостоятельны, все большее число стран тяготеют к выстраиванию нормальных отношений с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Давно всем стало ясно, что подобные обсуждения абсолютно несостоятельны, потому что мир гораздо больше, чем страны коллективного Запада. Мы видим, что все больше стран тяготеют к тому, чтобы выстраивать нормальные равноправные отношения, основанные на взаимном интересе и взаимном уважении. Мы не сомневаемся, что этот процесс будет продолжаться, и круг таких дружественных стран будет расширяться", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, политика
Россия, Дмитрий Песков, Политика
В Кремле назвали рассуждения об изоляции России несостоятельными

Песков назвал рассуждения об изоляции России несостоятельными

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Рассуждения об изоляции РФ несостоятельны, все большее число стран тяготеют к выстраиванию нормальных отношений с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Давно всем стало ясно, что подобные обсуждения абсолютно несостоятельны, потому что мир гораздо больше, чем страны коллективного Запада. Мы видим, что все больше стран тяготеют к тому, чтобы выстраивать нормальные равноправные отношения, основанные на взаимном интересе и взаимном уважении. Мы не сомневаемся, что этот процесс будет продолжаться, и круг таких дружественных стран будет расширяться", - сказал Песков журналистам.
Москва-река и Кремль - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Немецкие СМИ считают, что Запад не смог добиться изоляции России
15 сентября, 16:49
 
РоссияДмитрий ПесковПолитика
 
 
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