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В Кремле назвали рассуждения об изоляции России несостоятельными
В Кремле назвали рассуждения об изоляции России несостоятельными - РИА Новости, 04.10.2023
В Кремле назвали рассуждения об изоляции России несостоятельными
Рассуждения об изоляции РФ несостоятельны, все большее число стран тяготеют к выстраиванию нормальных отношений с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T13:03
2023-10-04T13:03
2023-10-04T13:08
россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Рассуждения об изоляции РФ несостоятельны, все большее число стран тяготеют к выстраиванию нормальных отношений с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Давно всем стало ясно, что подобные обсуждения абсолютно несостоятельны, потому что мир гораздо больше, чем страны коллективного Запада. Мы видим, что все больше стран тяготеют к тому, чтобы выстраивать нормальные равноправные отношения, основанные на взаимном интересе и взаимном уважении. Мы не сомневаемся, что этот процесс будет продолжаться, и круг таких дружественных стран будет расширяться", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, политика
Россия, Дмитрий Песков, Политика
В Кремле назвали рассуждения об изоляции России несостоятельными
Песков назвал рассуждения об изоляции России несостоятельными