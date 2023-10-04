https://ria.ru/20231004/infrastruktura-1900497830.html

В Калужской области создадут зарядную инфраструктуру для электромобилей

В Калужской области создадут зарядную инфраструктуру для электромобилей - РИА Новости, 04.10.2023

В Калужской области создадут зарядную инфраструктуру для электромобилей

Правительство Калужской области разрабатывает региональную программу создания зарядной инфраструктуры для электромобилей, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T17:10

2023-10-04T17:10

2023-10-04T17:10

калужская область

технологии

калужская область

владислав шапша

владимир попов

калуга

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КАЛУГА, 4 окт – РИА Новости. Правительство Калужской области разрабатывает региональную программу создания зарядной инфраструктуры для электромобилей, сообщил губернатор Владислав Шапша. По данным областного правительства, в среду в Калуге в Торгово-промышленной палате региона губернатор Владислав Шапша принял участие в традиционном бизнес-завтраке с представителями деловых кругов региона. В своем вступительном слове Шапша отметил, что даже в непростых экономических условиях необходимо продолжать создавать еще более комфортные условия для работы бизнеса. На данный момент огромные усилия прилагаются к возобновлению работы предприятий автопрома в регионе. По словам Шапши, правительство региона рассчитывает, что до конца года заводы будут запущены. Также губернатор акцентировал внимание на том, что, несмотря на простой автопрома, бюджетные доходы выросли на 10%, что позволит выполнить все социальные обязательства перед населением. На встрече обсуждался, в частности, вопрос создания зарядной инфраструктуры для электромобилей в Калуге и области. Тему назвал крайне актуальной директор Завода опытного приборостроения Андрей Петрунин. Шапша сообщил о процессе разработки областной программы создания зарядной инфраструктуры для электромобилей. "Сейчас только в областном центре электромобилей около 200. Рядом столичный регион, где число электрокаров стремительно растет. Есть проект кооперации наших региональных компаний: "Пандоры" и "Калужской сбытовой компании". Есть сложности, но будем разбираться, что мешает", – сказал губернатор. Глава региона поручил своему заместителю Владимиру Попову организовать совещание по данной теме.

https://ria.ru/20230926/memorial-1898811450.html

https://ria.ru/20230922/stroitelstvo-1898121995.html

калужская область

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технологии, калужская область, владислав шапша, владимир попов, калуга