https://ria.ru/20231004/grant-1900478360.html
Липецкие предприятия получили грант на развитие в размере 38 млн рублей
Липецкие предприятия получили грант на развитие в размере 38 млн рублей - РИА Новости, 04.10.2023
Липецкие предприятия получили грант на развитие в размере 38 млн рублей
Грант на развитие производства в размере 38 миллионов рублей получили два предприятия Липецкой области от Фонда содействия инновациям за победу в федеральном... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T16:17
2023-10-04T16:17
2023-10-04T16:17
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Грант на развитие производства в размере 38 миллионов рублей получили два предприятия Липецкой области от Фонда содействия инновациям за победу в федеральном конкурсе "Коммерциализация — импортозамещение (очередь XIX)", сообщил глава региона Игорь Артамонов. По словам губернатора, грант в размере 30 миллионов рублей получила компания – производитель экологичной бумажной гофрированной асептической трубочки для пищевой продукции. Деятельность другого предприятия связана с научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. В частности, грант в размере восьми миллионов рублей позволит компании запустить автоматизированную линию для исследования и анализа почв. Это поможет увеличить продуктивность сельскохозяйственных культур, их качество и улучшить их плодородие. "Благодаря грантовой поддержке предприятия получают возможности для расширения производственных линий, модернизации оборудования, внедрения инновационных технологий, осваивания новых рынков сбыта", — отметил Артамонов. Он добавил, что всего на конкурс было подано 540 проектов из 60 субъектов Российской Федерации. Фонд содействия инновациям отобрал 79 победителей на общую сумму 2,1 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230920/agrostartap-1897508190.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Грант на развитие производства в размере 38 миллионов рублей получили два предприятия Липецкой области от Фонда содействия инновациям за победу в федеральном конкурсе "Коммерциализация — импортозамещение (очередь XIX)", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По словам губернатора, грант в размере 30 миллионов рублей получила компания – производитель экологичной бумажной гофрированной асептической трубочки для пищевой продукции.
Деятельность другого предприятия связана с научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. В частности, грант в размере восьми миллионов рублей позволит компании запустить автоматизированную линию для исследования и анализа почв. Это поможет увеличить продуктивность сельскохозяйственных культур, их качество и улучшить их плодородие.
"Благодаря грантовой поддержке предприятия получают возможности для расширения производственных линий, модернизации оборудования, внедрения инновационных технологий, осваивания новых рынков сбыта", — отметил Артамонов
.
Он добавил, что всего на конкурс было подано 540 проектов из 60 субъектов Российской Федерации. Фонд содействия инновациям отобрал 79 победителей на общую сумму 2,1 миллиарда рублей.
Около 400 млн рублей получили липецкие фермеры по программе "Агростартап"