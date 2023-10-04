https://ria.ru/20231004/grant-1900478360.html

Липецкие предприятия получили грант на развитие в размере 38 млн рублей

Липецкие предприятия получили грант на развитие в размере 38 млн рублей - РИА Новости, 04.10.2023

Липецкие предприятия получили грант на развитие в размере 38 млн рублей

Грант на развитие производства в размере 38 миллионов рублей получили два предприятия Липецкой области от Фонда содействия инновациям за победу в федеральном... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T16:17

2023-10-04T16:17

2023-10-04T16:17

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884945525_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d6c10b9510b39bbab0d6281e40e59d8b.jpg

ЛИПЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Грант на развитие производства в размере 38 миллионов рублей получили два предприятия Липецкой области от Фонда содействия инновациям за победу в федеральном конкурсе "Коммерциализация — импортозамещение (очередь XIX)", сообщил глава региона Игорь Артамонов. По словам губернатора, грант в размере 30 миллионов рублей получила компания – производитель экологичной бумажной гофрированной асептической трубочки для пищевой продукции. Деятельность другого предприятия связана с научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. В частности, грант в размере восьми миллионов рублей позволит компании запустить автоматизированную линию для исследования и анализа почв. Это поможет увеличить продуктивность сельскохозяйственных культур, их качество и улучшить их плодородие. "Благодаря грантовой поддержке предприятия получают возможности для расширения производственных линий, модернизации оборудования, внедрения инновационных технологий, осваивания новых рынков сбыта", — отметил Артамонов. Он добавил, что всего на конкурс было подано 540 проектов из 60 субъектов Российской Федерации. Фонд содействия инновациям отобрал 79 победителей на общую сумму 2,1 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230920/agrostartap-1897508190.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов