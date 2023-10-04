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Липецкие предприятия получили грант на развитие в размере 38 млн рублей - РИА Новости, 04.10.2023
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Липецкая область
 
16:17 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/grant-1900478360.html
Липецкие предприятия получили грант на развитие в размере 38 млн рублей
Липецкие предприятия получили грант на развитие в размере 38 млн рублей - РИА Новости, 04.10.2023
Липецкие предприятия получили грант на развитие в размере 38 млн рублей
Грант на развитие производства в размере 38 миллионов рублей получили два предприятия Липецкой области от Фонда содействия инновациям за победу в федеральном... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T16:17
2023-10-04T16:17
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Грант на развитие производства в размере 38 миллионов рублей получили два предприятия Липецкой области от Фонда содействия инновациям за победу в федеральном конкурсе "Коммерциализация — импортозамещение (очередь XIX)", сообщил глава региона Игорь Артамонов. По словам губернатора, грант в размере 30 миллионов рублей получила компания – производитель экологичной бумажной гофрированной асептической трубочки для пищевой продукции. Деятельность другого предприятия связана с научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. В частности, грант в размере восьми миллионов рублей позволит компании запустить автоматизированную линию для исследования и анализа почв. Это поможет увеличить продуктивность сельскохозяйственных культур, их качество и улучшить их плодородие. "Благодаря грантовой поддержке предприятия получают возможности для расширения производственных линий, модернизации оборудования, внедрения инновационных технологий, осваивания новых рынков сбыта", — отметил Артамонов. Он добавил, что всего на конкурс было подано 540 проектов из 60 субъектов Российской Федерации. Фонд содействия инновациям отобрал 79 победителей на общую сумму 2,1 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230920/agrostartap-1897508190.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Липецкие предприятия получили грант на развитие в размере 38 млн рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЛИПЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Грант на развитие производства в размере 38 миллионов рублей получили два предприятия Липецкой области от Фонда содействия инновациям за победу в федеральном конкурсе "Коммерциализация — импортозамещение (очередь XIX)", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По словам губернатора, грант в размере 30 миллионов рублей получила компания – производитель экологичной бумажной гофрированной асептической трубочки для пищевой продукции.
Деятельность другого предприятия связана с научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. В частности, грант в размере восьми миллионов рублей позволит компании запустить автоматизированную линию для исследования и анализа почв. Это поможет увеличить продуктивность сельскохозяйственных культур, их качество и улучшить их плодородие.
"Благодаря грантовой поддержке предприятия получают возможности для расширения производственных линий, модернизации оборудования, внедрения инновационных технологий, осваивания новых рынков сбыта", — отметил Артамонов.
Он добавил, что всего на конкурс было подано 540 проектов из 60 субъектов Российской Федерации. Фонд содействия инновациям отобрал 79 победителей на общую сумму 2,1 миллиарда рублей.
Деньги - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Около 400 млн рублей получили липецкие фермеры по программе "Агростартап"
20 сентября, 12:34
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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