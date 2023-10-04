https://ria.ru/20231004/gosfilmofond-1899916123.html

Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации (Госфильмофонд)

Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации (Госфильмофонд) - РИА Новости, 04.10.2023

Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации (Госфильмофонд)

Госфильмофонд России – главный и крупнейший архив кинофильмов Российской Федерации. Является государственным учреждением культуры – хранителем государственной... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T03:03

2023-10-04T03:03

2023-10-04T03:03

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Госфильмофонд России – главный и крупнейший архив кинофильмов Российской Федерации. Является государственным учреждением культуры – хранителем государственной коллекции фильмов и других киноматериалов, осуществляющим собирательскую, творческо-производственную, культурно-просветительскую, исследовательскую, методическую и информационную деятельность в сфере кинематографии. До 1918 года все кинофотодокументы в России находились в частной собственности предпринимателей. Согласно декретам новой советской власти 1918-1919 годов производство, учет и использование кинофотопродукции были переданы в руки государства. После завершения национализации кинофотопромышленности фотоальбомы и позитивные фотоматериалы дореволюционного времени и первых лет советской власти были сосредоточены при четвертом отделе Государственного архива РСФСР (впоследствии преобразованном в Архив Октябрьской революции – АОР). Кинодокументы стали поступать позднее, и вплоть до 1926 года Архив Октябрьской революции получал их со складов Скобелевского просветительного комитета, советских киноорганизаций – Совкино, Пролеткино, Наркомпроса РСФСР, Ленинградских исторического и областного архивов, от частных лиц. Первое отечественное хранилище кинолент – Центральный архив кинофотодокументов РСФСР – было образовано в 1926 году. Так как советская власть наиболее ценным пропагандистским материалом считала хронику, новый архив включал исключительно документальные материалы. Основу будущего Госфильмофонда составила уникальная коллекция старых фильмов, спасенная в 1932 году от уничтожения историком кино Сергеем Комаровым. Это была коллекция немых фильмов, которая усилиями Комарова была перевезена в Государственный техникум кинематографии (ныне Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова, ВГИК).В 1933 году Совет народных комиссаров принял Положение о создании Главного управления кинофотопромышленности (ГУКФ) при СНК СССР, одной из задач которого была "организация всесоюзной фильмотеки (хранилища контрольных экземпляров всех выходящих в СССР кинокартин) и фототеки (хранилища контрольных экземпляров фотонегативов)".2 октября 1935 года Оргбюро ЦК ВКП(б) приняло проект Постановления о кинонегативном фонде, в котором отмечалось крайне неудовлетворительное его состояние и фактически бесхозное хранение картин на кинофабриках и предлагалось Главному управлению кинофотопромышленности (ГУФК) "построить в 1936 году центральное хранилище негативов в Москве…".Сначала речь шла о возведении корпуса фильмохранилища на территории киностудии "Мосфильм". Однако затем его строительство решили перенести в подмосковный поселок Белые Столбы, где оно и началось в 1937 году.В 1941 году, с началом Великой Отечественной войны (1941-1945), Всесоюзное фильмохранилище было эвакуировано в Поволжье и за Урал – в Казань, Свердловск (ныне Екатеринбург) и Новосибирск. И лишь с 1944 года киноматериалы стали возвращаться в Белые Столбы.28 сентября 1948 года Комиссия государственного контроля СССР, проверявшая работу фильмохранилища, приняла решение о его реорганизации во Всесоюзный государственный фильмофонд.4 октября 1948 года вышло постановление Совета Министров СССР, согласно которому Всесоюзное фильмохранилище Министерства культуры СССР было преобразовано во Всесоюзный государственный фонд кинофильмов СССР (Госфильмофонд).В 1957 году Госфильмофонд стал членом Международной федерации киноархивов (ФИАФ). Однако еще в 1946 году на Конгрессе ФИАФ в Париже (Франция) было решено признать СССР в лице Госфильмофонда, государственного киноархива страны, членом‑учредителем Федерации. Директор архива Виктор Привато, возглавлявший Госфильмофонд с 1946 года, был единогласно избран вице‑президентом ФИАФ.С конца 1950 года Госфильмофонд начал вести активную международную деятельность, сотрудничая с мировыми киноархивами в области обмена фильмами для организации и проведения показов в архивных кинотеатрах, тематических кинопрограмм, ретроспектив.18 марта 1966 года на Котельнической набережной в Москве специально для показа картин фонда был открыт профильный кинотеатр "Иллюзион". Фильмом-премьерой стала работа Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потемкин" (1925). Сегодня кинотеатр остается флагманской площадкой Госфильмофонда с программами архивного кино и показами кинолент современных авторов.В 1992 году Госфильмофонд СССР был переименован в Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации.В 1993 году указом президента РФ Госфильмофонд был внесен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России. 30 декабря 1994 года постановлением правительства РФ было утверждено Положение о Государственном фонде кинофильмов Российской Федерации. Согласно документу, основными задачами Госфильмофонда являются хранение коллекции отечественных и зарубежных игровых, мультипликационных, научно-популярных, документальных фильмов, осуществление исследовательской и собирательской деятельности, научной обработки фильмов, информационной и издательской деятельности и пр. В соответствии с законом "Об обязательном экземпляре документов" (1994), выход любой киноленты в российский прокат обусловлен передачей одной копии в собрание фонда, то есть каждый прокатчик обязан прислать в Госфильмофонд одну копию фильма (отечественного или зарубежного), который выходит на экраны. Ежегодно в фонд поступает около 10 тысяч роликов. В 1997 году Госфильмофонд России был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как один из трех крупнейших киноархивов мира.С 1997 года Госфильмофонд регулярно проводит единственный в России фестиваль архивного кино "Белые Столбы". С 2021 года он реорганизован в Московский международный фестиваль архивных фильмов, проходящий на площадках столицы. Он проводится ежегодно и славится своей программой, представляющей редкие фильмы, многие из которых десятилетиями считались утраченными. В 1998 году Госфильмофонд стал членом Ассоциации синематек Европы, которую патронирует Совет Европы.В 2007 году в Госфильмофонде было установлено оборудование по оцифровке кинопленки и переводу изображения с цифры на кинопленку.В 2008 году архив закончил переход на цифровые носители. Все единицы хранения и более миллиона роликов были перенесены в новое помещение, специально предназначенное для цифрового архива в поселке Белые Столбы. Это событие было приурочено к 60-летию фонда. С 2019 года в рамках национального проекта "Культура" Госфильмофонд ведет работы по оцифровке фильмовых материалов. Ежегодно Госфильмофонд оцифровывает пять тысяч таких материалов. К 2024 году запланировано оцифровать 22,5 тысяч фильмовых материалов. На хранение принято материалов на кинопленке 14476 единиц хранения (13648 – отечественного фонда и 828 зарубежного). Бумажный архив пополнился на 13809 документов. Уделяется особое внимание взаимодействию и обмену опытом с ведущими культурными институциями страны, среди которых киноконцерн "Мосфильм", Российская национальная библиотека, ВГИК, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения.На протяжении всей своей истории Госфильмофонд совместно с учеными из России и других стран осуществляет функцию по возвращении зрителю утраченных, частично или полностью, исторических кинолент, реставрирует технически сложные киноленты. В 2023 году специалисты Госфильмофонда проведут работы по восстановлению материалов к 150-летию певца Федора Шаляпина, 130-летию актрисы Веры Холодной, 125-летию режиссера Сергея Эйзенштейна". Будут отреставрированы такие ленты, как "Чапаев" (1934), "Подвиг разведчика" (1947), вторая серия "Молодой гвардии" (1948), "Мама вышла замуж" (1969), "Здравствуй и прощай" (1972) и другие исторические ленты.Госфильмофонд также ведет постоянную издательскую деятельность, в рамках которой составляются каталоги и справочники о фильмах и мастерах мирового и отечественного кинематографа. Госфильмофонд России предоставляет доступ к своей коллекции и опыту исследователям и студентам, которые изучают кино и могут использовать богатый архивный материал в своих проектах. Для исследователей доступна не только возможность работы с кинопленкой на монтажном столе, но и коллекция бумажных материалов, таких как фильмовые дела, материалы по персоналиям и рекламные материалы, включая плакаты и кадры из фильмов. В рамках просветительской программы Госфильмофонд реализует задачи по развитию профессионального сообщества: поддерживает исследование кино, открывает возможности для авторов текстов и кураторов кинопрограмм, способствует развитию диалога и вновь становится лабораторией создания новых киноведческих практик.В настоящее время коллекция Госфильмофонда России насчитывает более 80 тысяч наименований кинофильмов, порядка 450 тысяч единиц хранения таких материалов, как сценарии, монтажные листы, плакаты, афиши, фотографии. Эта коллекция хранится в 19 фильмохранилищах, расположенных на территории Госфильмофонда.По состоянию на 1 января 2023 года на постоянном хранении здесь находится 1 104 307 роликов кинопленки.Самая старая картина, хранящаяся в фонде, – первый русский игровой фильм "Стенька Разин или Понизовая вольница" (1908), а среди зарубежных самым старым является знаменитая программа братьев Люмьер (Франция), в которую входили, в частности, фильмы "Прибытие поезда" (1896), "Политый поливальщик" (1895). В Госфильмофонде хранится и первый советский стереоскопический фильм "Земля молодости" (1941). В числе проектов Госфильмофонда – "Тарковский. Хроника", "Повторный прокат", "Карта истории", online-проекты.В 2021 году под председательством министра культуры РФ Ольги Любимовой был создан экспертный совет по развитию Госфильмофонда России. Его задача – выработка рекомендаций по работе с коллекцией фильмов учреждения, формирования программы исследовательской, собирательской, культурно-просветительской и иной деятельности, в том числе в рамках международного сотрудничества.В 2016 году научному отделу Госфильмофонда была вручена премия имени Мирона Черненко "за неоценимый вклад в дело сохранения кинонаследия".В 2022 году был учрежден специальный приз Госфильмофонда России "За сохранение традиций отечественного кинематографа". Первыми его лауреатами в том же году стали создатели анимационного фильма "Галчонок" режиссер Марат Нариманов и композитор Константин Борисов. Временно исполняющим обязанности генерального директора Госфильмофонда является Максим Люлечев. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, сергей комаров, госфильмофонд рф, сергей эйзенштейн, федор шаляпин, вгик, мосфильм, ссср, россия, рсфср