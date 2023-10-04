https://ria.ru/20231004/germaniya-1900315135.html

Ожидали другого. В Германии возмутились из-за отсутствия дефицита в России

Ожидали другого. В Германии возмутились из-за отсутствия дефицита в России - РИА Новости, 04.10.2023

Ожидали другого. В Германии возмутились из-за отсутствия дефицита в России

Надежды западных стран на то, что санкции вызовут дефицит потребительских продуктов в России, не оправдались, об этом пишет немецкая газета Welt. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T02:55

2023-10-04T02:55

2023-10-04T02:55

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Надежды западных стран на то, что санкции вызовут дефицит потребительских продуктов в России, не оправдались, об этом пишет немецкая газета Welt."Санкции, которые Запад ввел против России, были направлены на то, чтобы настроить население против президента (России Владимира. — Прим. ред.) Путина. Но военные действия на Украине до сих пор едва чувствуются в повседневной жизни многих россиян. Это в том числе заслуга немецких компаний", — говорится в статье.Несмотря на то, что санкции официально не были направлены против самого населения России, на Западе все же надеялись, что их последствия будут ощутимы для граждан, говорится в публикации."Была надежда, что западные бренды вскоре исчезнут из России и катапультируют российских потребителей обратно в потребительский мир позднего Советского Союза. Но этого не произошло", — отмечается в материалеУ потребителей в России, по словам авторов материла, сохраняется ощущение "нормальности", которая сильнее всего проявляется в продуктовых магазинах. Издание подчеркивает, что в значительной степени к этому ведет и сохраняющееся присутствие немецких брендов на российском рынке.После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.

https://ria.ru/20231002/sanktsii-1899790570.html

https://ria.ru/20231004/vosstanie-1900311359.html

германия

россия

украина

москва

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в мире, германия, россия, украина, москва, владимир путин