https://ria.ru/20231004/gazoprovod-1900518593.html

Более 350 километров газовых сетей построят в этом году в Тверской области

Более 350 километров газовых сетей построят в этом году в Тверской области - РИА Новости, 04.10.2023

Более 350 километров газовых сетей построят в этом году в Тверской области

В Тверской области в 2023 году построят более 350 километров газовых сетей в 25 населенных пунктах региона, что создаст возможности для газификации почти 7,5... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T18:30

2023-10-04T18:30

2023-10-04T18:30

тверская область

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 4 окт – РИА Новости. В Тверской области в 2023 году построят более 350 километров газовых сетей в 25 населенных пунктах региона, что создаст возможности для газификации почти 7,5 тысячи домовладений, сообщает пресс-служба регионального правительства. Ход газификации региона рассмотрели в среду на заседании регионального штаба по газификации Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя. С 2021 года в Тверской области существенно увеличены темпы работ по газификации. В прошлом году было построено 360 километров газовых сетей, этот показатель превышает в три раза цифры 2020 года. "Голубое" топливо пришло в Жарковский, Краснохолмский и Молоковский округа, которые ранее не были газифицированы. Так, в течение последних двух лет в регионе построены межпоселковые и внутрипоселковые газопроводы общей протяженностью 550 километров. "Важно не только построить газовые сети, но и обеспечить оперативное подключение к газоснабжению домов жителей, социальных учреждений и объектов экономики. Газификация – это возможность для развития региона", –сказал Руденя. В 2023 году в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области в 11 муниципалитетах строится 14 объектов газификации общей протяженностью 150 километров. По программе развития газоснабжения и газификации Тверской области на период до 2025 года за счет средств ПАО "Газпром" ведется разработка проектов газопровода-отвода от Ржева до Нелидово, проектирование межпоселковых и распределительных газопроводов в Западной Двине, Торопце, Белом и Оленино, а также объектов, которые обеспечат проведение газа в Весьегонский, Сандовский, Удомельский и Лесной округа. Также в регионе продолжается реализация программы по бесплатному подведению газа до границ земельных участков домовладений. В настоящее время заключено 12668 договоров на бесплатное подведение газа до границ домов. "Голубое" топливо проведено до границ 10301 дома, из них 4,2 тысячи подключены к газу. По решению тверского губернатора участники специальной военной операции могут получить финансовую помощь при догазификации в размере до 150 тысяч рублей, многодетные семьи – до 300 тысяч рублей. Сейчас по этому направлению выдано 288 сертификатов, в том числе 227 - многодетным семьям, 2 - участникам СВО и 11 – членам их семей.

https://ria.ru/20230626/gazifikatsiya-1880473351.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область