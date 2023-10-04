https://ria.ru/20231004/gaubitsa-1900438404.html

Российские бойцы рассказали, как уничтожили украинскую САУ "Гвоздика"

Российские бойцы рассказали, как уничтожили украинскую САУ "Гвоздика" - РИА Новости, 04.10.2023

Российские бойцы рассказали, как уничтожили украинскую САУ "Гвоздика"

Уральские артиллеристы Южной группировки ВС РФ вместе с разведчиками-наводчиками отдельного разведывательного батальона "Спарта" прямым попаданием уничтожили... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T14:14

2023-10-04T14:14

2023-10-04T14:14

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

донецк

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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Уральские артиллеристы Южной группировки ВС РФ вместе с разведчиками-наводчиками отдельного разведывательного батальона "Спарта" прямым попаданием уничтожили украинскую САУ "Гвоздика", в результате обстрела также был уничтожен пункт временной дислокации расчета самоходной установки, рассказал РИА Новости боец гаубичного артиллерийского дивизиона. "Разведчики соседнего подразделения батальона "Спарта" с помощью беспилотного аппарата обнаружили самоходную 2-С-1, ведущую огонь по нашим позициям. Передали координаты, старший офицер произвел расчеты. Пристрелялись. На 12-м выстреле уже прямым попаданием уничтожили само орудие. Зацепили и соседние здания, в которых проживал и прятался расчет", - заявил он. По словам бойца, самоходка ВСУ находилась на границе зоны поражения российских артиллеристов, возможно, расчет орудия полагал, что находится в безопасности, поэтому не маскировался. Из района, где работала уничтоженная САУ ВСУ, она могла вести огонь по Донецку. "Да, они не прятались. Находились они довольно-таки далеко, не каждая птичка туда долетит, но благодаря мастерству беспилотчиков-спартанцев данная цель была уничтожена. Эта установка вполне могла работать по Киевскому району Донецка и обстреливать мирные кварталы города", - заметил боец.

донецк

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецк