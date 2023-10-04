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Российские бойцы рассказали, как уничтожили украинскую САУ "Гвоздика" - РИА Новости, 04.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:14 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/gaubitsa-1900438404.html
Российские бойцы рассказали, как уничтожили украинскую САУ "Гвоздика"
Российские бойцы рассказали, как уничтожили украинскую САУ "Гвоздика" - РИА Новости, 04.10.2023
Российские бойцы рассказали, как уничтожили украинскую САУ "Гвоздика"
Уральские артиллеристы Южной группировки ВС РФ вместе с разведчиками-наводчиками отдельного разведывательного батальона "Спарта" прямым попаданием уничтожили... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T14:14
2023-10-04T14:14
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецк
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Уральские артиллеристы Южной группировки ВС РФ вместе с разведчиками-наводчиками отдельного разведывательного батальона "Спарта" прямым попаданием уничтожили украинскую САУ "Гвоздика", в результате обстрела также был уничтожен пункт временной дислокации расчета самоходной установки, рассказал РИА Новости боец гаубичного артиллерийского дивизиона. "Разведчики соседнего подразделения батальона "Спарта" с помощью беспилотного аппарата обнаружили самоходную 2-С-1, ведущую огонь по нашим позициям. Передали координаты, старший офицер произвел расчеты. Пристрелялись. На 12-м выстреле уже прямым попаданием уничтожили само орудие. Зацепили и соседние здания, в которых проживал и прятался расчет", - заявил он. По словам бойца, самоходка ВСУ находилась на границе зоны поражения российских артиллеристов, возможно, расчет орудия полагал, что находится в безопасности, поэтому не маскировался. Из района, где работала уничтоженная САУ ВСУ, она могла вести огонь по Донецку. "Да, они не прятались. Находились они довольно-таки далеко, не каждая птичка туда долетит, но благодаря мастерству беспилотчиков-спартанцев данная цель была уничтожена. Эта установка вполне могла работать по Киевскому району Донецка и обстреливать мирные кварталы города", - заметил боец.
донецк
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецк
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецк
Российские бойцы рассказали, как уничтожили украинскую САУ "Гвоздика"

Российский артиллерист: беспечность сгубила расчет украинской гаубицы "Гвоздика"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица 2С19 "Мста-С" российских вооруженных сил
Самоходная гаубица 2С19 Мста-С российских вооруженных сил - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости
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Самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" российских вооруженных сил. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Уральские артиллеристы Южной группировки ВС РФ вместе с разведчиками-наводчиками отдельного разведывательного батальона "Спарта" прямым попаданием уничтожили украинскую САУ "Гвоздика", в результате обстрела также был уничтожен пункт временной дислокации расчета самоходной установки, рассказал РИА Новости боец гаубичного артиллерийского дивизиона.
«
"Разведчики соседнего подразделения батальона "Спарта" с помощью беспилотного аппарата обнаружили самоходную 2-С-1, ведущую огонь по нашим позициям. Передали координаты, старший офицер произвел расчеты. Пристрелялись. На 12-м выстреле уже прямым попаданием уничтожили само орудие. Зацепили и соседние здания, в которых проживал и прятался расчет", - заявил он.
По словам бойца, самоходка ВСУ находилась на границе зоны поражения российских артиллеристов, возможно, расчет орудия полагал, что находится в безопасности, поэтому не маскировался. Из района, где работала уничтоженная САУ ВСУ, она могла вести огонь по Донецку.
«
"Да, они не прятались. Находились они довольно-таки далеко, не каждая птичка туда долетит, но благодаря мастерству беспилотчиков-спартанцев данная цель была уничтожена. Эта установка вполне могла работать по Киевскому району Донецка и обстреливать мирные кварталы города", - заметил боец.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
3 октября, 17:47
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецк
 
 
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