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"Бабушки из Бураново" встретят гостей на экспозиции Удмуртии в Москве - РИА Новости, 04.10.2023
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Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
 
10:39 04.10.2023 (обновлено: 11:04 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/ekspozitsiya-1900353075.html
"Бабушки из Бураново" встретят гостей на экспозиции Удмуртии в Москве
"Бабушки из Бураново" встретят гостей на экспозиции Удмуртии в Москве - РИА Новости, 04.10.2023
"Бабушки из Бураново" встретят гостей на экспозиции Удмуртии в Москве
Всемирно известные артистки фольклорного ансамбля "Бабушки из Бураново" и призер олимпийских игр Максим Вылегжанин будут встречать гостей на экспозиции Удмуртии РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T10:39
2023-10-04T11:04
удмуртская республика
александр бречалов
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УФА, 4 окт – РИА Новости. Всемирно известные артистки фольклорного ансамбля "Бабушки из Бураново" и призер олимпийских игр Максим Вылегжанин будут встречать гостей на экспозиции Удмуртии на международной выставке-форуме "Россия", сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона. Международная выставка-форум "Россия" откроется в Москве на ВДНХ 4 ноября и продлится до 12 апреля. "Удмуртия готовит для ВДНХ большой стенд "Мы из Удмуртии!" – его основная концепция выстраивается вокруг людей, которыми гордится наш регион. На стенде гостей выставки встретят известные на весь мир "Бабушки из Бураново" и призер олимпийских игр Максим Вылегжанин. Он скажут всем "Ӟечбур!" ("Здравствуйте" с удмуртского языка – ред.) и познакомят с традициями и обычаями своего края, расскажут о его культуре и достижениях", - рассказали в пресс-службе главы региона Александра Бречалова. На выставке Удмуртия представит свои достижения в промышленности, ИТ-отрасли, оборонном производстве, сельском хозяйстве, поделится успехами и рекордами, связанными со спортом, туризмом, бизнесом, расскажет об уникальности национальной культуры. Посетители смогут посидеть на раритетном мотоцикле "ИЖ", собрать легендарный автомат Калашникова, измерить свой рост с помощью знаменитой деревянной линейки "Можга". В Доме русской кухни на выставке можно будет попробовать перепечи и другие национальные блюда Удмуртской Республики, добавили власти региона. "Также в рамках выставки запланированы Дни регионов, когда участники будут презентовать свои достижения, музыкальные и гастрономические особенности. Для Удмуртской Республики это 5 декабря. В этот день в павильоне со стендом нашего региона запланирована масштабная развлекательная программа, которая будет транслироваться онлайн в республиканских СМИ", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230926/shkoly-1898753521.html
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РИА Новости
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александр бречалов
Удмуртская Республика, Александр Бречалов
"Бабушки из Бураново" встретят гостей на экспозиции Удмуртии в Москве

"Бабушки из Бураново" встретят гостей на экспозиции Удмуртии в Москве

© Фото : Сергей КрыловИжевск
Ижевск - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : Сергей Крылов
Ижевск. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 4 окт – РИА Новости. Всемирно известные артистки фольклорного ансамбля "Бабушки из Бураново" и призер олимпийских игр Максим Вылегжанин будут встречать гостей на экспозиции Удмуртии на международной выставке-форуме "Россия", сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
Международная выставка-форум "Россия" откроется в Москве на ВДНХ 4 ноября и продлится до 12 апреля.
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"Удмуртия готовит для ВДНХ большой стенд "Мы из Удмуртии!" – его основная концепция выстраивается вокруг людей, которыми гордится наш регион. На стенде гостей выставки встретят известные на весь мир "Бабушки из Бураново" и призер олимпийских игр Максим Вылегжанин. Он скажут всем "Ӟечбур!" ("Здравствуйте" с удмуртского языка – ред.) и познакомят с традициями и обычаями своего края, расскажут о его культуре и достижениях", - рассказали в пресс-службе главы региона Александра Бречалова.
На выставке Удмуртия представит свои достижения в промышленности, ИТ-отрасли, оборонном производстве, сельском хозяйстве, поделится успехами и рекордами, связанными со спортом, туризмом, бизнесом, расскажет об уникальности национальной культуры.
Посетители смогут посидеть на раритетном мотоцикле "ИЖ", собрать легендарный автомат Калашникова, измерить свой рост с помощью знаменитой деревянной линейки "Можга". В Доме русской кухни на выставке можно будет попробовать перепечи и другие национальные блюда Удмуртской Республики, добавили власти региона.
"Также в рамках выставки запланированы Дни регионов, когда участники будут презентовать свои достижения, музыкальные и гастрономические особенности. Для Удмуртской Республики это 5 декабря. В этот день в павильоне со стендом нашего региона запланирована масштабная развлекательная программа, которая будет транслироваться онлайн в республиканских СМИ", - добавили в пресс-службе.
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Удмуртская РеспубликаАлександр Бречалов
 
 
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