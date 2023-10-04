https://ria.ru/20231004/ekspozitsiya-1900353075.html

"Бабушки из Бураново" встретят гостей на экспозиции Удмуртии в Москве

"Бабушки из Бураново" встретят гостей на экспозиции Удмуртии в Москве - РИА Новости, 04.10.2023

"Бабушки из Бураново" встретят гостей на экспозиции Удмуртии в Москве

Всемирно известные артистки фольклорного ансамбля "Бабушки из Бураново" и призер олимпийских игр Максим Вылегжанин будут встречать гостей на экспозиции Удмуртии РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T10:39

2023-10-04T10:39

2023-10-04T11:04

удмуртская республика

александр бречалов

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УФА, 4 окт – РИА Новости. Всемирно известные артистки фольклорного ансамбля "Бабушки из Бураново" и призер олимпийских игр Максим Вылегжанин будут встречать гостей на экспозиции Удмуртии на международной выставке-форуме "Россия", сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона. Международная выставка-форум "Россия" откроется в Москве на ВДНХ 4 ноября и продлится до 12 апреля. "Удмуртия готовит для ВДНХ большой стенд "Мы из Удмуртии!" – его основная концепция выстраивается вокруг людей, которыми гордится наш регион. На стенде гостей выставки встретят известные на весь мир "Бабушки из Бураново" и призер олимпийских игр Максим Вылегжанин. Он скажут всем "Ӟечбур!" ("Здравствуйте" с удмуртского языка – ред.) и познакомят с традициями и обычаями своего края, расскажут о его культуре и достижениях", - рассказали в пресс-службе главы региона Александра Бречалова. На выставке Удмуртия представит свои достижения в промышленности, ИТ-отрасли, оборонном производстве, сельском хозяйстве, поделится успехами и рекордами, связанными со спортом, туризмом, бизнесом, расскажет об уникальности национальной культуры. Посетители смогут посидеть на раритетном мотоцикле "ИЖ", собрать легендарный автомат Калашникова, измерить свой рост с помощью знаменитой деревянной линейки "Можга". В Доме русской кухни на выставке можно будет попробовать перепечи и другие национальные блюда Удмуртской Республики, добавили власти региона. "Также в рамках выставки запланированы Дни регионов, когда участники будут презентовать свои достижения, музыкальные и гастрономические особенности. Для Удмуртской Республики это 5 декабря. В этот день в павильоне со стендом нашего региона запланирована масштабная развлекательная программа, которая будет транслироваться онлайн в республиканских СМИ", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230926/shkoly-1898753521.html

https://ria.ru/20230810/podderzhka-1889311948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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александр бречалов