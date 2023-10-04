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Россия может частично снять запрет на экспорт дизельного топлива, пишут СМИ
Россия может частично снять запрет на экспорт дизельного топлива, пишут СМИ - РИА Новости, 04.10.2023
Россия может частично снять запрет на экспорт дизельного топлива, пишут СМИ
Правительство готово в ближайшие дни частично снять запрет на экспорт дизельного топлива из-за заполнения хранилищ "Транснефти", пишет газета "Коммерсантъ". РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T08:45
2023-10-04T08:45
2023-10-04T09:20
экономика
цены на нефть
россия
транснефть
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Правительство готово в ближайшие дни частично снять запрет на экспорт дизельного топлива из-за заполнения хранилищ "Транснефти", пишет газета "Коммерсантъ". "Предполагается, что будет разрешен только трубопроводный экспорт дизтоплива, причем его объем может быть квотирован, чтобы избежать скачков оптовых цен", — говорится в статье.Этот вопрос остро встал, когда мощности для хранения дизтоплива у "Транснефти" оказались практически полностью заполнены, а перенаправить эти объемы на внутренний рынок практически невозможно технологически. По словам источников "Коммерсанта", крупные нефтекомпании в последние дни активно указывали отраслевым регуляторам на значительные риски: после затоваривания резервуаров НПЗ заводам пришлось бы снижать производство, причем не только дизтоплива, но и других светлых нефтепродуктов, в том числе бензина. В отрасли полагали, что запрет на экспорт нефтепродуктов, введенный 21 сентября, может продлиться до 10 октября.По данным газеты, смягчение экспортных ограничений пока не коснется бензина. Речь идет о поставках по веткам "Север" и "Юг", которые обеспечивают три четверти экспорта дизтоплива из России. Стоимость дизтоплива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 3 октября снизилась на 7,9 процента, до 53,9 тысячи рублей за тонну. Рост стоимости топлива на АЗС на этом фоне стал постепенно замедляться, однако пока более чем в два раза опережает темпы инфляции.
https://ria.ru/20230927/toplivo-1898980262.html
https://ria.ru/20230928/dizel-1898986074.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, транснефть
Экономика, Цены на нефть, Россия, Транснефть
Россия может частично снять запрет на экспорт дизельного топлива, пишут СМИ
Ъ: правительство готово частично снять запрет на экспорт дизельного топлива
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.
Правительство готово в ближайшие дни частично снять запрет на экспорт дизельного топлива из-за заполнения хранилищ "Транснефти", пишет газета "Коммерсантъ
".
«
"Предполагается, что будет разрешен только трубопроводный экспорт дизтоплива, причем его объем может быть квотирован, чтобы избежать скачков оптовых цен", — говорится в статье.
Этот вопрос остро встал, когда мощности для хранения дизтоплива у "Транснефти" оказались практически полностью заполнены, а перенаправить эти объемы на внутренний рынок практически невозможно технологически.
По словам источников "Коммерсанта", крупные нефтекомпании в последние дни активно указывали отраслевым регуляторам на значительные риски: после затоваривания резервуаров НПЗ заводам пришлось бы снижать производство, причем не только дизтоплива, но и других светлых нефтепродуктов, в том числе бензина.
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В отрасли полагали, что запрет на экспорт нефтепродуктов, введенный 21 сентября, может продлиться до 10 октября.
По данным газеты, смягчение экспортных ограничений пока не коснется бензина. Речь идет о поставках по веткам "Север" и "Юг", которые обеспечивают три четверти экспорта дизтоплива из России.
Стоимость дизтоплива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 3 октября снизилась на 7,9 процента, до 53,9 тысячи рублей за тонну. Рост стоимости топлива на АЗС на этом фоне стал постепенно замедляться, однако пока более чем в два раза опережает темпы инфляции.
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