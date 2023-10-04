https://ria.ru/20231004/derevya-1900466120.html
В Ростовской области высадили более пяти миллионов деревьев за 11 лет
В Ростовской области высадили более пяти миллионов деревьев за 11 лет - РИА Новости, 04.10.2023
В Ростовской области высадили более пяти миллионов деревьев за 11 лет
Более 5 миллионов деревьев высадили в Ростовской области за последние 11 лет в рамках программ по благоустройству, сообщает правительство региона по итогам... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:35
2023-10-04T15:35
2023-10-04T15:55
ростовская область
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 окт - РИА Новости. Более 5 миллионов деревьев высадили в Ростовской области за последние 11 лет в рамках программ по благоустройству, сообщает правительство региона по итогам областного семинара по благоустройству. По словам губернатора области Василия Голубева, теме высадок зеленых насаждений и ухода за ними в области уделяется особое внимание. Традиция дней древонасаждений существовала в Ростове еще век назад а затем, в 2012 году, была восстановлена, но уже на всей территории Ростовской области. "За прошедшие 11 лет в регионе высажено более 5 миллионов деревьев и кустарников, в этом приняли участие свыше 1,1 миллиона жителей области", - говорится в сообщении. Отмечается, что в области накоплен большой опыт озеленения при благоустройстве территорий: с 2017 года в Ростовской области более чем на 800 объектах высажено свыше 30 тысяч деревьев, 120 тысяч кустарников, обустроено 600 тысяч квадратных метров цветников. "Главное - не сделать, а главное - сохранить то, что сделано", - обратился губернатор к руководителям городов и районов области. Он подчеркнул, что такой же подход надо применять и при реализации губернаторского проекта поддержки местных инициатив "Сделаем вместе!". Голубев предложил внести элемент соревновательности при распределении средств в дальнейшем. При неосвоении муниципалитетом средств, выделенных из региональной казны на инициативные проекты, количество финансируемых объектов на будущий период будет снижено, а средства направят на проекты другого муниципалитета. Голубев также поручил главам муниципалитетов заблаговременно определить места высадки, заготовить посадочный материал для предстоящего Дня древонасаждения, а в дальнейшем - обеспечить должный уход за насаждениями. Всего в текущем году запланировано благоустройство 168 объектов и 39 дворовых территорий, при котором обязательно использование зеленых насаждений.
https://ria.ru/20231004/rostovpredpriyatiya-1899996149.html
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ростовская область, василий голубев
Ростовская область , Ростовская область, Василий Голубев
В Ростовской области высадили более пяти миллионов деревьев за 11 лет
В Ростовской области высадили более пяти миллионов деревьев за последние 11 лет
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 окт - РИА Новости. Более 5 миллионов деревьев высадили в Ростовской области за последние 11 лет в рамках программ по благоустройству, сообщает правительство региона по итогам областного семинара по благоустройству.
По словам губернатора области Василия Голубева
, теме высадок зеленых насаждений и ухода за ними в области уделяется особое внимание. Традиция дней древонасаждений существовала в Ростове
еще век назад а затем, в 2012 году, была восстановлена, но уже на всей территории Ростовской области. "За прошедшие 11 лет в регионе высажено более 5 миллионов деревьев и кустарников, в этом приняли участие свыше 1,1 миллиона жителей области", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в области накоплен большой опыт озеленения при благоустройстве территорий: с 2017 года в Ростовской области более чем на 800 объектах высажено свыше 30 тысяч деревьев, 120 тысяч кустарников, обустроено 600 тысяч квадратных метров цветников.
"Главное - не сделать, а главное - сохранить то, что сделано", - обратился губернатор к руководителям городов и районов области.
Он подчеркнул, что такой же подход надо применять и при реализации губернаторского проекта поддержки местных инициатив "Сделаем вместе!". Голубев предложил внести элемент соревновательности при распределении средств в дальнейшем. При неосвоении муниципалитетом средств, выделенных из региональной казны на инициативные проекты, количество финансируемых объектов на будущий период будет снижено, а средства направят на проекты другого муниципалитета.
Голубев также поручил главам муниципалитетов заблаговременно определить места высадки, заготовить посадочный материал для предстоящего Дня древонасаждения, а в дальнейшем - обеспечить должный уход за насаждениями.
Всего в текущем году запланировано благоустройство 168 объектов и 39 дворовых территорий, при котором обязательно использование зеленых насаждений.
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