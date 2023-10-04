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В Белгородской области вырос объем поддержки малого бизнеса в 6,5 раза - РИА Новости, 04.10.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
14:40 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/biznes-1900445187.html
В Белгородской области вырос объем поддержки малого бизнеса в 6,5 раза
В Белгородской области вырос объем поддержки малого бизнеса в 6,5 раза - РИА Новости, 04.10.2023
В Белгородской области вырос объем поддержки малого бизнеса в 6,5 раза
Объем поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в Белгородской области в 2021-2022 годах вырос почти в 6,5 раз, сообщили в министерстве экономического... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T14:40
2023-10-04T14:40
белгородская область
вячеслав гладков
белгородская область
экономика
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БЕЛГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Объем поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в Белгородской области в 2021-2022 годах вырос почти в 6,5 раз, сообщили в министерстве экономического развития и промышленности региона. "По итогу 2022 года общий объем поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства вырос почти в 6,5 раз по сравнению с 2021 годом: с 222,4 миллиона до 1,432 миллиарда рублей. В 2020 году бизнесу была оказана поддержка на общую сумму 425,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении. По данным региональных властей, наиболее востребованными мерами поддержки у субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021-2022 годах стали предоставление льготных микрозаймов на развитие предпринимательской деятельности, предоставление поручительств по необеспеченным банковским кредитам, предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов МСП, связанных с приобретением оборудования для создания и расширения производства. Только на предоставление льготных микрозаймов было выделено 728,6 миллиона рублей. В 2022 году эти средства были выданы предпринимателям как 239 микрозаймов. В 2021 году на это направление было выделено в два раза меньше - 344,2 миллиона рублей. "Одна из самых популярных мер поддержки предпринимателей, которая впервые появилась в 2022 году - субсидирование затрат на покупку оборудования и продвижение товаров. Общий объём поддержки по этому направлению составил 578,2 миллиона рублей, а её получателями стало 178 субъектов МСП", - отметили в министерстве. Помимо этого, большой популярностью пользуются такие меры поддержки как гранты социальным предприятиям и субъектам МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет, услуги по сертификации и популяризации продукции субъектов МСП и самозанятых, поддержка на развитие экспортного потенциала; различные образовательные услуги. "Все меры поддержки согласовывались с предпринимательским сообществом. На поддержку заложены большие средства. Такого никогда не было. За каждой субсидией стоят тысячи предпринимателей и их семьи, которым мы стараемся помогать", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Вячеслава Гладкова. Он подчеркнул, что малый и средний бизнес - это один из столпов региональной экономики, власти заинтересованы в том, чтобы предприятия продолжали расти и развиваться, обеспечивая жителей рабочими местами.
https://ria.ru/20231002/gladkov-1899925191.html
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вячеслав гладков, белгородская область, экономика
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Экономика
В Белгородской области вырос объем поддержки малого бизнеса в 6,5 раза

В Белгородской области вырос объем поддержки малого бизнеса в 6,5 раза

© iStock.com / ridvan_celikМужчина просматривает документы
Мужчина просматривает документы - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© iStock.com / ridvan_celik
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БЕЛГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Объем поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в Белгородской области в 2021-2022 годах вырос почти в 6,5 раз, сообщили в министерстве экономического развития и промышленности региона.
"По итогу 2022 года общий объем поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства вырос почти в 6,5 раз по сравнению с 2021 годом: с 222,4 миллиона до 1,432 миллиарда рублей. В 2020 году бизнесу была оказана поддержка на общую сумму 425,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
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По данным региональных властей, наиболее востребованными мерами поддержки у субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021-2022 годах стали предоставление льготных микрозаймов на развитие предпринимательской деятельности, предоставление поручительств по необеспеченным банковским кредитам, предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов МСП, связанных с приобретением оборудования для создания и расширения производства.
Только на предоставление льготных микрозаймов было выделено 728,6 миллиона рублей. В 2022 году эти средства были выданы предпринимателям как 239 микрозаймов. В 2021 году на это направление было выделено в два раза меньше - 344,2 миллиона рублей.
"Одна из самых популярных мер поддержки предпринимателей, которая впервые появилась в 2022 году - субсидирование затрат на покупку оборудования и продвижение товаров. Общий объём поддержки по этому направлению составил 578,2 миллиона рублей, а её получателями стало 178 субъектов МСП", - отметили в министерстве.
Помимо этого, большой популярностью пользуются такие меры поддержки как гранты социальным предприятиям и субъектам МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет, услуги по сертификации и популяризации продукции субъектов МСП и самозанятых, поддержка на развитие экспортного потенциала; различные образовательные услуги.
"Все меры поддержки согласовывались с предпринимательским сообществом. На поддержку заложены большие средства. Такого никогда не было. За каждой субсидией стоят тысячи предпринимателей и их семьи, которым мы стараемся помогать", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Вячеслава Гладкова. Он подчеркнул, что малый и средний бизнес - это один из столпов региональной экономики, власти заинтересованы в том, чтобы предприятия продолжали расти и развиваться, обеспечивая жителей рабочими местами.
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Белгородская областьВячеслав ГладковБелгородская областьЭкономика
 
 
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